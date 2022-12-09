https://ria.ru/20221209/schelkunchik-1837509828.html

Названы победители Международного конкурса юных музыкантов "Щелкунчик"

Названы победители Международного конкурса юных музыкантов "Щелкунчик" - РИА Новости, 09.12.2022

Названы победители Международного конкурса юных музыкантов "Щелкунчик"

В Концертном зала имени Чайковского прошел финал XXIII Международного телевизионного конкурса юных музыкантов "Щелкунчик", сообщает пресс-служба телеканала... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T15:55

2022-12-09T15:55

2022-12-09T15:55

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. В Концертном зала имени Чайковского прошел финал XXIII Международного телевизионного конкурса юных музыкантов "Щелкунчик", сообщает пресс-служба телеканала "Россия-Культура". В конкурсе приняли 46 ребят из разных стран: Армении, Беларуси, Великобритании, Казахстана и России. В финал вышли девять артистов.В номинации "Струнные инструменты" "Золотого Щелкунчика" вручили Глебу Панову (скрипка). Ляна Улиханян (виолончель) получила "Серебряного Щелкунчика". Третье место заняла Ева Плакун. Ей же достался специальный приз от Дома скрипки Scroll — инструмент, который по модели Страдивари 1715 года выполнил итальянский мастер Лука Мария Парлатто. В номинация "Духовые и ударные инструменты" золото у Елизаветы Груниной (ударные). На втором месте Элен Вирабян (флейта). Бронзу получила Анна Геннадьева (саксофон). "Золотым Щелкунчиком" в номинации "Фортепиано" наградили Даниила Абросимова. По результатам смс-голосования он же получил Приз зрительских симпатий, который ему вручила председатель Попечительского совета конкурса Ирина Никитина. "Серебряный Щелкунчик" достался Михаилу Пироженко, а "Бронзовый" — Андрею Гончарову.Победителей выбирали пианисты Артур Ансель (Франция), Людмила Берлинская (Франция, Россия) и Анна Цыбулева (Россия), скрипачи Захар Брон (Германия, Россия), Валерий Ворона (Россия), виолончелист Кирилл Кравцов (Германия, Россия); перкуссионист Небойша Йован Живкович (Сербия), флейтист Денис Лупачев (Россия), тубист Федор Шагов (Россия). На заключительном этапе участники сыграли сольные партии в сопровождении Академического симфонического оркестра Московской государственной филармонии. Дирижер — Михаил Шехтман (он же вошел в состав жюри). На сцене прозвучали произведения Россини, Мендельсона, Венявского, Гайдна, Демерссмана, Верле, Рейнеке, Бетховена, Равеля, Па-де-де и "Вальс цветов" из балета "Щелкунчик" Чайковского. Ведущими вечера были Татьяна Геворкян и Александр Малич.

https://ria.ru/20221208/uspenskiy-1837271584.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, музыка