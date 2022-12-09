https://ria.ru/20221209/schelkovo-1837544713.html

Булгаков: театральный сквер в Щелково станет новой точкой притяжения

Булгаков: театральный сквер в Щелково станет новой точкой притяжения - РИА Новости, 09.12.2022

Булгаков: театральный сквер в Щелково станет новой точкой притяжения

О перспективах развития созданного в Щелково нового общественного пространства – Театрального сквера, который объединил два наиболее популярных в городе объекта РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T16:52

2022-12-09T16:52

2022-12-09T16:52

щелково

театр

благоустройство

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О перспективах развития созданного в Щелково нового общественного пространства – Театрального сквера, который объединил два наиболее популярных в городе объекта Ледовую арену и Щелковский театр, о премьерах расположенного в сквере театра в интервью РИА Новости рассказал глава городского округа Щелково Андрей Булгаков.— Как новое общественное пространство изменит жизнь города? Какие события планируется там проводить?— Планируем активно задействовать новую площадку для проведения мероприятий в теплое время года. Небольшие концертные и театрализованные программы будут радовать жителей и после закрытия театрального сезона. Новая площадка дает возможность расширить горизонты и работать в новых современных направлениях (иммерсивный театр, уличный театр).— СМИ сообщают об арт-объектах на территории сквера – расскажите о них подробнее.— Театральный сквер представляет собой световой арт-объект - геометрический световой куб, разноуровневый летний амфитеатр, световые арки и архитектурные конструкции.— Как развивается сам театр? Что нового происходит в театре в нынешнем сезоне? Какие премьеры?— Этот театральный сезон десятый – юбилейный. В этом году будут пять премьер. В их числе "Свадьба Кречинского" по пьесе Сухово-Кобылина режиссера Светланы Погодиной, "Анекдоты" по пьесе Вампилова постановке молодого режиссера Николая Исакова. Спектакль "Визит старой дамы" (по пьесе Фридриха Дюрренматта) станет дебютной постановкой режиссера Екатерины Кузиной. Еще одна постановка этого же режиссера - сказка "Маленькая Колдунья" по мотивам сказки Отфрида Пройслера. И, наконец, комедия-шарж "Теща на прокат" в постановке режиссера Светланы Погодиной. Кстати, постановки режиссеров Николя Исакова "Пир во время чумы" и Екатерины Кузиной "Визит старой дамы" стали лауреатами областного фестиваля конкурса театрального искусства в Красногорске "За гранью софитов" и Международного фестиваля "Театральные ассамблеи" в Балашихе. Ведущие артисты театра - семейная пара Светлана Линицкая и Александр Кочетков - стали лауреатами в номинации "лучший дуэт".Сейчас идет подбор драматического материала для работы в новом театральном году.Две постановки будут выпущены в рамках Федеральной программы "Поддержка театров малых городов".— Можно ли сказать, что ТКЦ "Щелковский театр" – это главная культурная площадка города? Как организована культурная жизнь города?— Судите сами: ТКЦ работает не только по театральному направлению, а также ведет концертную деятельность, активно принимает участие в подготовке культурных мероприятий ГОЩ. В прошлом году учреждение провело 224 мероприятия, из которых 142 на площадке театра). Мероприятия посетили более 60 тысяч человек. Жители нашего города знают, что каждые выходные площадка театра работает. Иидут спектакли, как для взрослых так и для детей, концерты, театрализованные программы, тематические фестивали, например, "Красно солнышко", "Театральная весна".— Кто в основном зрители театра? Жители Щелково или приезжают из соседних подмосковных городов? Есть ли зависимость от этого в формировании репертуара?— Гостями нашего театра являются не только жители Щелково. К нам приезжают на спектакли и концерты из близлежащих Подмосковных городов - Королева, Мытищ, Фрязино), а также и москвичи. Есть специальные предложения для наших постоянных зрителей (розыгрыши). Уже стало неотъемлемой традицией театра - в начале нового театрального сезона приглашать самых верных наших зрителей, подготовлены приятные сюрпризы и подарки. Например, в прошлом году это была семейная пара из Москвы, которая не пропустила ни одного премьерного спектакля.Театр активно гастролирует: по Московской области и Москве. Наши постановки можно увидеть на площадках Красноармейка, Молоково (Ленинский район), Красногорск. Радуем детскую аудиторию и на московских площадках Концертного зала Останкино и Центрального Дома Культуры Железнодорожников.В эти новогодние каникулы планируется 17 показов новогодней сказки "Мы встречали новый год".

https://ria.ru/20221117/schelkovo-1832138103.html

щелково

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

щелково, театр, благоустройство