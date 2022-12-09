https://ria.ru/20221209/sberbank-1837462182.html

В работе мобильного приложения Сбербанка произошел сбой

В работе мобильного приложения Сбербанка произошел сбой - РИА Новости, 09.12.2022

В работе мобильного приложения Сбербанка произошел сбой

Кратковременный сбой произошел в пятницу в работе мобильного приложения Сбербанка. Сейчас приложение работает нормально, убедились корреспонденты РИА Новости. РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T13:26

2022-12-09T13:26

2022-12-09T13:39

технологии

сбербанк россии

россия

происшествия

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Кратковременный сбой произошел в пятницу в работе мобильного приложения Сбербанка. Сейчас приложение работает нормально, убедились корреспонденты РИА Новости.Несколькими минутами ранее при попытке войти в приложение появлялось сообщение: "Ошибка исполнения запроса, от сервера получено сообщение: "Сбербанк онлайн" временно недоступен, но мы стараемся восстановить его как можно быстрее... Вход в "Сбербанк онлайн" станет доступен в течение получаса".Уже через несколько минут приложение заработало.РИА Новости запросило банк о причинах сбоя.

https://ria.ru/20221209/tinkoff-1837433243.html

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

технологии, сбербанк россии, россия, происшествия