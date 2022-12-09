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В работе мобильного приложения Сбербанка произошел сбой - РИА Новости, 09.12.2022
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В работе мобильного приложения Сбербанка произошел сбой
В работе мобильного приложения Сбербанка произошел сбой - РИА Новости, 09.12.2022
В работе мобильного приложения Сбербанка произошел сбой
Кратковременный сбой произошел в пятницу в работе мобильного приложения Сбербанка. Сейчас приложение работает нормально, убедились корреспонденты РИА Новости. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T13:26
2022-12-09T13:39
технологии
сбербанк россии
россия
происшествия
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Кратковременный сбой произошел в пятницу в работе мобильного приложения Сбербанка. Сейчас приложение работает нормально, убедились корреспонденты РИА Новости.Несколькими минутами ранее при попытке войти в приложение появлялось сообщение: "Ошибка исполнения запроса, от сервера получено сообщение: "Сбербанк онлайн" временно недоступен, но мы стараемся восстановить его как можно быстрее... Вход в "Сбербанк онлайн" станет доступен в течение получаса".Уже через несколько минут приложение заработало.РИА Новости запросило банк о причинах сбоя.
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россия
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Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
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РИА Новости
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технологии, сбербанк россии, россия, происшествия
Технологии, Сбербанк России, Россия, Происшествия
13:26 09.12.2022 (обновлено: 13:39 09.12.2022)
 
В работе мобильного приложения Сбербанка произошел сбой

Сбербанк восстановил работу мобильного приложения после кратковременного сбоя

© АГН "Москва" / Кирилл ЗыковМобильное приложение Сбербанк Онлайн
Мобильное приложение Сбербанк Онлайн - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© АГН "Москва" / Кирилл Зыков
Мобильное приложение Сбербанк Онлайн. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Кратковременный сбой произошел в пятницу в работе мобильного приложения Сбербанка. Сейчас приложение работает нормально, убедились корреспонденты РИА Новости.
Несколькими минутами ранее при попытке войти в приложение появлялось сообщение: "Ошибка исполнения запроса, от сервера получено сообщение: "Сбербанк онлайн" временно недоступен, но мы стараемся восстановить его как можно быстрее... Вход в "Сбербанк онлайн" станет доступен в течение получаса".
Уже через несколько минут приложение заработало.
РИА Новости запросило банк о причинах сбоя.
Платежный терминал банка Тинькофф - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
12:04
В работе приложения "Тинькофф" произошел сбой
 
ТехнологииСбербанк РоссииРоссияПроисшествия
 
 
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