https://ria.ru/20221209/sanktsii-1837485700.html

Устойчивость российской экономики выводит США из себя, заявил замглавы МИД

Устойчивость российской экономики выводит США из себя, заявил замглавы МИД - РИА Новости, 09.12.2022

Устойчивость российской экономики выводит США из себя, заявил замглавы МИД

Устойчивость российской экономики к ограничительным мерам Запада и эффективные меры по укреплению курса рубля выводят США из себя, заявил замглавы МИД РФ Сергей РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T14:43

2022-12-09T14:43

2022-12-09T14:43

экономика

сергей рябков

россия

сша

в мире

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Устойчивость российской экономики к ограничительным мерам Запада и эффективные меры по укреплению курса рубля выводят США из себя, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Впечатление такое, что продемонстрированная нашей экономикой устойчивость и эффективность мер по стабилизации курса рубля на фоне инфляции в самих США, не говоря уже о росте цен и периодически возникновении тех или иных дефицитов в европейских странах-сателлитах, выводят Белый дом из себя", - заявил Рябков в ходе выступления в международном дискуссионном клубе "Валдай".

https://ria.ru/20221202/gosdep-1836029526.html

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экономика, сергей рябков, россия, сша, в мире