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Устойчивость российской экономики выводит США из себя, заявил замглавы МИД
Устойчивость российской экономики выводит США из себя, заявил замглавы МИД - РИА Новости, 09.12.2022
Устойчивость российской экономики выводит США из себя, заявил замглавы МИД
Устойчивость российской экономики к ограничительным мерам Запада и эффективные меры по укреплению курса рубля выводят США из себя, заявил замглавы МИД РФ Сергей РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T14:43
2022-12-09T14:43
2022-12-09T14:43
экономика
сергей рябков
россия
сша
в мире
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Устойчивость российской экономики к ограничительным мерам Запада и эффективные меры по укреплению курса рубля выводят США из себя, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Впечатление такое, что продемонстрированная нашей экономикой устойчивость и эффективность мер по стабилизации курса рубля на фоне инфляции в самих США, не говоря уже о росте цен и периодически возникновении тех или иных дефицитов в европейских странах-сателлитах, выводят Белый дом из себя", - заявил Рябков в ходе выступления в международном дискуссионном клубе "Валдай".
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экономика, сергей рябков, россия, сша, в мире
Экономика, Сергей Рябков, Россия, США, В мире
Устойчивость российской экономики выводит США из себя, заявил замглавы МИД
Замглавы МИД Рябков: устойчивость российской экономики к санкциям выводит США из себя