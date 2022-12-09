Рейтинг@Mail.ru
В МИД уверены, что США не отменят антироссийские санкции - РИА Новости, 09.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221209/sanktsii-1837477506.html
В МИД уверены, что США не отменят антироссийские санкции
В МИД уверены, что США не отменят антироссийские санкции - РИА Новости, 09.12.2022
В МИД уверены, что США не отменят антироссийские санкции
США не отменят антироссийские санкции вне зависимости от того, как будут дальше развиваться события, по этому поводу в Вашингтоне консенсус, заявил замглавы МИД РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T14:21
2022-12-09T14:38
сша
сергей рябков
россия
в мире
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767645566_0:34:3259:1867_1920x0_80_0_0_41a82e30b2d4a2d816f677dedb0baba8.jpg
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. США не отменят антироссийские санкции вне зависимости от того, как будут дальше развиваться события, по этому поводу в Вашингтоне консенсус, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Ясно, что США, где сложился межпартийный антироссийский консенсус, санкции не отменят независимо от дальнейшего развития событий. По сути наряду с контролем над глобальными СМИ санкции остаются одним из немногих пока еще работающих рычагов давления на внешний мир, способным создавать нам определенные неудобств, но неспособные повлиять на наш курс, включая ход специальной военной операции ", - сказал дипломат, выступая в ходе дискуссии клуба "Валдай".Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что РФ преодолеет все трудности.
https://ria.ru/20220501/sanktsii-1786434896.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767645566_218:0:2947:2047_1920x0_80_0_0_b13dfac6eee273a3080ba21d833ad522.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, сергей рябков, россия, в мире, санкции в отношении россии
США, Сергей Рябков, Россия, В мире, Санкции в отношении России
14:21 09.12.2022 (обновлено: 14:38 09.12.2022)
 
В МИД уверены, что США не отменят антироссийские санкции

Замглавы МИД Рябков заявил о консенсусе в США по поводу невозможности отмены санкций

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. США не отменят антироссийские санкции вне зависимости от того, как будут дальше развиваться события, по этому поводу в Вашингтоне консенсус, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Ясно, что США, где сложился межпартийный антироссийский консенсус, санкции не отменят независимо от дальнейшего развития событий. По сути наряду с контролем над глобальными СМИ санкции остаются одним из немногих пока еще работающих рычагов давления на внешний мир, способным создавать нам определенные неудобств, но неспособные повлиять на наш курс, включая ход специальной военной операции ", - сказал дипломат, выступая в ходе дискуссии клуба "Валдай".
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что РФ преодолеет все трудности.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
1 мая, 11:45
Глава МИД Германии назвала условие для отмены антироссийских санкций
 
СШАСергей РябковРоссияВ миреСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала