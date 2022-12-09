https://ria.ru/20221209/sanktsii-1837477506.html

В МИД уверены, что США не отменят антироссийские санкции

В МИД уверены, что США не отменят антироссийские санкции - РИА Новости, 09.12.2022

В МИД уверены, что США не отменят антироссийские санкции

США не отменят антироссийские санкции вне зависимости от того, как будут дальше развиваться события, по этому поводу в Вашингтоне консенсус, заявил замглавы МИД РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T14:21

2022-12-09T14:21

2022-12-09T14:38

сша

сергей рябков

россия

в мире

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. США не отменят антироссийские санкции вне зависимости от того, как будут дальше развиваться события, по этому поводу в Вашингтоне консенсус, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Ясно, что США, где сложился межпартийный антироссийский консенсус, санкции не отменят независимо от дальнейшего развития событий. По сути наряду с контролем над глобальными СМИ санкции остаются одним из немногих пока еще работающих рычагов давления на внешний мир, способным создавать нам определенные неудобств, но неспособные повлиять на наш курс, включая ход специальной военной операции ", - сказал дипломат, выступая в ходе дискуссии клуба "Валдай".Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что РФ преодолеет все трудности.

https://ria.ru/20220501/sanktsii-1786434896.html

сша

россия

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Кирилл Волков

сша, сергей рябков, россия, в мире, санкции в отношении россии