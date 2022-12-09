14:21 09.12.2022 (обновлено: 14:38 09.12.2022)
В МИД уверены, что США не отменят антироссийские санкции
Замглавы МИД Рябков заявил о консенсусе в США по поводу невозможности отмены санкций
© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. США не отменят антироссийские санкции вне зависимости от того, как будут дальше развиваться события, по этому поводу в Вашингтоне консенсус, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Ясно, что США, где сложился межпартийный антироссийский консенсус, санкции не отменят независимо от дальнейшего развития событий. По сути наряду с контролем над глобальными СМИ санкции остаются одним из немногих пока еще работающих рычагов давления на внешний мир, способным создавать нам определенные неудобств, но неспособные повлиять на наш курс, включая ход специальной военной операции ", - сказал дипломат, выступая в ходе дискуссии клуба "Валдай".
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что РФ преодолеет все трудности.