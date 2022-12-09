https://ria.ru/20221209/sanktsii-1837420198.html

Британия ввела санкции против Плахотнюка и Шора

Британия ввела санкции против Плахотнюка и Шора - РИА Новости, 09.12.2022

Британия ввела санкции против Плахотнюка и Шора

Великобритания внесла в санкционный список имеющих молдавское гражданство олигарха Владимира Плахотнюка и лидера оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Илана... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T11:23

2022-12-09T11:23

2022-12-09T13:07

владимир плахотнюк

илан шор

в мире

великобритания

молдавия

санкции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155172/62/1551726248_0:76:3378:1976_1920x0_80_0_0_d7499ecc2b191f33e9781a4032e1fe3c.jpg

МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Великобритания внесла в санкционный список имеющих молдавское гражданство олигарха Владимира Плахотнюка и лидера оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Илана Шора, говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте британского правительства."Следующие пункты были добавлены в единый (санкционный список) и теперь подлежат замораживанию активов: Владимир Плахотнюк…, Илан Шор", - сказано в документе.Любые активы, принадлежащие Плахотнюку или Шору в Великобритании, на Британских Виргинских островах или Каймановых островах, будут заморожены. Гражданам Великобритании запрещены любые экономические сделки с указанными выше лицами. Кроме того, Шору и Плахотнюку запрещен въезд в Великобританию.Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале 2019 года МВД России сообщило, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. МВД РФ в апреле 2020 года заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому по делу о выводе из России совместно с Плахотнюком 500 миллиардов рублей. На родине Плахотнюка обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также выводе миллиарда долларов из банковской системы страны, олигарх незаконно покинул Молдавию в июне 2019 года. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура Молдавии настаивает на его экстрадиции на родину.Шор - бизнесмен и супруг известной российской певицы Жасмин. В июне 2017 года был приговорен к 7,5 годам лишения свободы из-за участия в деле о банковских махинациях, Шор опротестовал приговор, ему запретили покидать территорию Молдавии. После февральских выборов 2019 года он как глава партии "Шор" стал депутатом, а затем покинул страну, после чего его лишили депутатского иммунитета. Прокуратура завела три уголовных дела в связи с отъездом политика, он объявлен в международный розыск. Несмотря на это, во время досрочных парламентских выборов в июле 2021 года Шор снова стал депутатом и вернул иммунитет. В конце мая по инициативе генпрокуратуры Шора снова лишили иммунитета из-за подозрений в отмывании денег и мошенничестве в особо крупных размерах. С середины сентября партия "Шор" проводит в Кишиневе антиправительственные протесты.

https://ria.ru/20221207/shor-1837090208.html

https://ria.ru/20221206/dodon-1836665262.html

великобритания

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

владимир плахотнюк, илан шор, в мире, великобритания, молдавия, санкции