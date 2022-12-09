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Британия ввела санкции против Плахотнюка и Шора - РИА Новости, 09.12.2022
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Британия ввела санкции против Плахотнюка и Шора
Британия ввела санкции против Плахотнюка и Шора - РИА Новости, 09.12.2022
Британия ввела санкции против Плахотнюка и Шора
Великобритания внесла в санкционный список имеющих молдавское гражданство олигарха Владимира Плахотнюка и лидера оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Илана... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T11:23
2022-12-09T13:07
владимир плахотнюк
илан шор
в мире
великобритания
молдавия
санкции
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Великобритания внесла в санкционный список имеющих молдавское гражданство олигарха Владимира Плахотнюка и лидера оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Илана Шора, говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте британского правительства."Следующие пункты были добавлены в единый (санкционный список) и теперь подлежат замораживанию активов: Владимир Плахотнюк…, Илан Шор", - сказано в документе.Любые активы, принадлежащие Плахотнюку или Шору в Великобритании, на Британских Виргинских островах или Каймановых островах, будут заморожены. Гражданам Великобритании запрещены любые экономические сделки с указанными выше лицами. Кроме того, Шору и Плахотнюку запрещен въезд в Великобританию.Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале 2019 года МВД России сообщило, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. МВД РФ в апреле 2020 года заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому по делу о выводе из России совместно с Плахотнюком 500 миллиардов рублей. На родине Плахотнюка обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также выводе миллиарда долларов из банковской системы страны, олигарх незаконно покинул Молдавию в июне 2019 года. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура Молдавии настаивает на его экстрадиции на родину.Шор - бизнесмен и супруг известной российской певицы Жасмин. В июне 2017 года был приговорен к 7,5 годам лишения свободы из-за участия в деле о банковских махинациях, Шор опротестовал приговор, ему запретили покидать территорию Молдавии. После февральских выборов 2019 года он как глава партии "Шор" стал депутатом, а затем покинул страну, после чего его лишили депутатского иммунитета. Прокуратура завела три уголовных дела в связи с отъездом политика, он объявлен в международный розыск. Несмотря на это, во время досрочных парламентских выборов в июле 2021 года Шор снова стал депутатом и вернул иммунитет. В конце мая по инициативе генпрокуратуры Шора снова лишили иммунитета из-за подозрений в отмывании денег и мошенничестве в особо крупных размерах. С середины сентября партия "Шор" проводит в Кишиневе антиправительственные протесты.
https://ria.ru/20221207/shor-1837090208.html
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владимир плахотнюк, илан шор, в мире, великобритания, молдавия, санкции
Владимир Плахотнюк, Илан Шор, В мире, Великобритания, Молдавия, Санкции
11:23 09.12.2022 (обновлено: 13:07 09.12.2022)
 
Британия ввела санкции против Плахотнюка и Шора

Британия ввела санкции против бизнесмена Плахотнюка и лидера оппозиционной партии Шора

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкЧасовая башня "Биг Бен" Вестминстерского дворца в Лондоне
Часовая башня Биг Бен Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Часовая башня "Биг Бен" Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Великобритания внесла в санкционный список имеющих молдавское гражданство олигарха Владимира Плахотнюка и лидера оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Илана Шора, говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте британского правительства.
"Следующие пункты были добавлены в единый (санкционный список) и теперь подлежат замораживанию активов: Владимир Плахотнюк…, Илан Шор", - сказано в документе.
Сторонники партии Шор протестуют у суда. Кадр видео
7 декабря, 23:13
Глава парламента Молдавии выступил за запрет оппозиционной партии "Шор"
Любые активы, принадлежащие Плахотнюку или Шору в Великобритании, на Британских Виргинских островах или Каймановых островах, будут заморожены. Гражданам Великобритании запрещены любые экономические сделки с указанными выше лицами. Кроме того, Шору и Плахотнюку запрещен въезд в Великобританию.
Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале 2019 года МВД России сообщило, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. МВД РФ в апреле 2020 года заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому по делу о выводе из России совместно с Плахотнюком 500 миллиардов рублей. На родине Плахотнюка обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также выводе миллиарда долларов из банковской системы страны, олигарх незаконно покинул Молдавию в июне 2019 года. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура Молдавии настаивает на его экстрадиции на родину.
Шор - бизнесмен и супруг известной российской певицы Жасмин. В июне 2017 года был приговорен к 7,5 годам лишения свободы из-за участия в деле о банковских махинациях, Шор опротестовал приговор, ему запретили покидать территорию Молдавии. После февральских выборов 2019 года он как глава партии "Шор" стал депутатом, а затем покинул страну, после чего его лишили депутатского иммунитета. Прокуратура завела три уголовных дела в связи с отъездом политика, он объявлен в международный розыск. Несмотря на это, во время досрочных парламентских выборов в июле 2021 года Шор снова стал депутатом и вернул иммунитет. В конце мая по инициативе генпрокуратуры Шора снова лишили иммунитета из-за подозрений в отмывании денег и мошенничестве в особо крупных размерах. С середины сентября партия "Шор" проводит в Кишиневе антиправительственные протесты.
Экс-президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
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Владимир ПлахотнюкИлан ШорВ миреВеликобританияМолдавияСанкции
 
 
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