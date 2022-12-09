https://ria.ru/20221209/samolet-1837399057.html

Летающая лаборатория на базе Як-52 впервые взлетела на испытаниях

Летающая лаборатория на базе Як-52 впервые взлетела на испытаниях - РИА Новости, 09.12.2022

Летающая лаборатория на базе Як-52 впервые взлетела на испытаниях

Летающая лаборатория на базе Як-52 впервые выполнила пробежки и подлеты в рамках испытаний перспективного поршневого двигателя для акробатических самолетов... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T10:02

2022-12-09T10:02

2022-12-09T10:16

технологии

центральный институт авиационного моторостроения имени баранова (циам)

як-52

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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Летающая лаборатория на базе Як-52 впервые выполнила пробежки и подлеты в рамках испытаний перспективного поршневого двигателя для акробатических самолетов АПД-А, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального института авиационного моторостроения имени Баранова (ЦИАМ).Ранее сообщалось, что двигатель прошел комплекс стендовых испытаний. Агрегат протестировали в том числе в перевернутом положении, чтобы подтвердить работоспособность его систем, в частности, смазки и охлаждения, при выполнении фигур обратного пилотажа."Пробежки и подлеты – часть запланированного этапа отработки демонстратора авиационного поршневого двигателя АПД-А для легких самолетов акробатической категории. Эти испытания перспективный двигатель-"акробат" совершил в составе летающей лаборатории на базе самолета Як-52", - говорится в сообщении.Отмечается, что в ходе испытаний в Сибирском научно-исследовательском институте авиации имени Чаплыгина (СибНИА) летающая лаборатория сначала выполнила наземные гонки (когда самолет находится "на привязи"), а после - руление, пробежки по взлетно-посадочной полосе и подлеты.Как уточнил гендиректор ЦИАМ Андрей Козлов, испытания двигателя в составе летающей лаборатории прошли штатно и подтвердили его способность обеспечить необходимые летные характеристики. По его словам, поршневые моторы, с которых начинал 92 года назад ЦИАМ, стали вновь востребованы, но уже на новом уровне технологий. Институт сейчас возобновляет как свои компетенции, так и отраслевую кооперацию по созданию семейства российских авиационных поршневых двигателей.На следующем этапе конструкцию двигателя доработают по результатам проведенных испытаний на наземном стенде. Летные испытания мотора в составе летающей лаборатории продолжатся, добавили в пресс-службе.Двигатель-демонстратор АПД-А является модификацией разработанного в ЦИАМ (входит в НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского") авиационного поршневого двигателя АПД-500 (мощностью 500 лошадиных сил), который был создан на базе автомобильного двигателя ЕМП (Единая модульная платформа, семейство двигателей для автомобилей Aurus). Работа над двигателем-демонстратором технологий АПД-А началась в 2020 году.

https://radiosputnik.ria.ru/20220204/tu160-1771156715.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, центральный институт авиационного моторостроения имени баранова (циам), як-52