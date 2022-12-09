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Особняк Бахрушина в Москве открыли после реставрации - РИА Новости, 09.12.2022
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Культура
https://ria.ru/20221209/restavratsiya-1837521478.html
Особняк Бахрушина в Москве открыли после реставрации
Особняк Бахрушина в Москве открыли после реставрации - РИА Новости, 09.12.2022
Особняк Бахрушина в Москве открыли после реставрации
Особняк Бахрушина в Замоскворечье, в котором размещается Генеральная прокуратура РФ, открылся после реставрации, с результатами работ ознакомились генпрокурор... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T18:53
2022-12-09T18:53
культура
новости культуры
игорь краснов
ольга любимова
россия
москва
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Особняк Бахрушина в Замоскворечье, в котором размещается Генеральная прокуратура РФ, открылся после реставрации, с результатами работ ознакомились генпрокурор Игорь Краснов и министр культуры Ольга Любимова, сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.В ходе работ в 2019-2022 годах были отреставрированы кровля, фасады, интерьеры, лепной декор, мраморная лестница, исторический камин, скульптуры, карнизы, оконные и дверные заполнения. Воссоздан стеклянный купол над центральной лестницей и паркет. Генпрокурор и министр культуры обратили особое внимание на то, что подрядчику удалось сохранить уникальные элементы памятника, очистить и отреставрировать их, а недостающие фрагменты воссоздать по оригинальным образцам.Генпрокурор сообщил, что в отреставрированном здании будут принимать иностранные делегации. "Это здание будет и дальше пропитываться духом закона. Мы постараемся сохранить его в нынешнем виде на долгие годы", – отметил Краснов.Особняк Бахрушина площадью 1,2 тысячи квадратных метров является объектом культурного наследия федерального значения. Он был построен в начале XIX века, в 1895 году владение приобрел предприниматель и меценат Константин Бахрушин, который решил провести полное переустройство в пышном стиле эклектики. С 1933 года здание используется в административных целях.
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новости культуры, игорь краснов, ольга любимова, россия, москва, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
Культура, Новости культуры, Игорь Краснов, Ольга Любимова, Россия, Москва, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
18:53 09.12.2022
 
Особняк Бахрушина в Москве открыли после реставрации

Особняк Бахрушина в Замоскворечье открыли после реставрации

© Фото : Ольга Любимова/TelegramМинистр культуры Ольга Любимова вместе с Генпрокурором Игорем Красновым осмотрели обновленное здание Генеральной прокуратуры РФ
Министр культуры Ольга Любимова вместе с Генпрокурором Игорем Красновым осмотрели обновленное здание Генеральной прокуратуры РФ - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© Фото : Ольга Любимова/Telegram
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Особняк Бахрушина в Замоскворечье, в котором размещается Генеральная прокуратура РФ, открылся после реставрации, с результатами работ ознакомились генпрокурор Игорь Краснов и министр культуры Ольга Любимова, сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.
В ходе работ в 2019-2022 годах были отреставрированы кровля, фасады, интерьеры, лепной декор, мраморная лестница, исторический камин, скульптуры, карнизы, оконные и дверные заполнения. Воссоздан стеклянный купол над центральной лестницей и паркет. Генпрокурор и министр культуры обратили особое внимание на то, что подрядчику удалось сохранить уникальные элементы памятника, очистить и отреставрировать их, а недостающие фрагменты воссоздать по оригинальным образцам.
© Фото : Ольга Любимова/TelegramМинистр культуры Ольга Любимова вместе с Генпрокурором Игорем Красновым осмотрели обновленное здание Генеральной прокуратуры РФ
Министр культуры Ольга Любимова вместе с Генпрокурором Игорем Красновым осмотрели обновленное здание Генеральной прокуратуры РФ
1 из 4
Министр культуры Ольга Любимова вместе с Генпрокурором Игорем Красновым осмотрели обновленное здание Генеральной прокуратуры РФ
© Фото : Ольга Любимова/Telegram
© Фото : Ольга Любимова/TelegramМинистр культуры Ольга Любимова вместе с Генпрокурором Игорем Красновым осмотрели обновленное здание Генеральной прокуратуры РФ
Министр культуры Ольга Любимова вместе с Генпрокурором Игорем Красновым осмотрели обновленное здание Генеральной прокуратуры РФ
2 из 4
Министр культуры Ольга Любимова вместе с Генпрокурором Игорем Красновым осмотрели обновленное здание Генеральной прокуратуры РФ
© Фото : Ольга Любимова/Telegram
© Фото : Ольга Любимова/TelegramМинистр культуры Ольга Любимова вместе с Генпрокурором Игорем Красновым осмотрели обновленное здание Генеральной прокуратуры РФ
Министр культуры Ольга Любимова вместе с Генпрокурором Игорем Красновым осмотрели обновленное здание Генеральной прокуратуры РФ
3 из 4
Министр культуры Ольга Любимова вместе с Генпрокурором Игорем Красновым осмотрели обновленное здание Генеральной прокуратуры РФ
© Фото : Ольга Любимова/Telegram
© Фото : Ольга Любимова/TelegramМинистр культуры Ольга Любимова вместе с Генпрокурором Игорем Красновым осмотрели обновленное здание Генеральной прокуратуры РФ
Министр культуры Ольга Любимова вместе с Генпрокурором Игорем Красновым осмотрели обновленное здание Генеральной прокуратуры РФ
4 из 4
Министр культуры Ольга Любимова вместе с Генпрокурором Игорем Красновым осмотрели обновленное здание Генеральной прокуратуры РФ
© Фото : Ольга Любимова/Telegram
1 из 4
Министр культуры Ольга Любимова вместе с Генпрокурором Игорем Красновым осмотрели обновленное здание Генеральной прокуратуры РФ
© Фото : Ольга Любимова/Telegram
2 из 4
Министр культуры Ольга Любимова вместе с Генпрокурором Игорем Красновым осмотрели обновленное здание Генеральной прокуратуры РФ
© Фото : Ольга Любимова/Telegram
3 из 4
Министр культуры Ольга Любимова вместе с Генпрокурором Игорем Красновым осмотрели обновленное здание Генеральной прокуратуры РФ
© Фото : Ольга Любимова/Telegram
4 из 4
Министр культуры Ольга Любимова вместе с Генпрокурором Игорем Красновым осмотрели обновленное здание Генеральной прокуратуры РФ
© Фото : Ольга Любимова/Telegram
Генпрокурор сообщил, что в отреставрированном здании будут принимать иностранные делегации. "Это здание будет и дальше пропитываться духом закона. Мы постараемся сохранить его в нынешнем виде на долгие годы", – отметил Краснов.
Особняк Бахрушина площадью 1,2 тысячи квадратных метров является объектом культурного наследия федерального значения. Он был построен в начале XIX века, в 1895 году владение приобрел предприниматель и меценат Константин Бахрушин, который решил провести полное переустройство в пышном стиле эклектики. С 1933 года здание используется в административных целях.
Министр культуры РФ Ольга Любимова и министр культуры Сирии Люббана Мушаввах во время подписания Меморандума о взаимопонимании в области культуры и искусства - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
5 декабря, 18:38Культура
Минкультуры России и Сирии подписали меморандум о взаимопонимании
 
КультураНовости культурыИгорь КрасновОльга ЛюбимоваРоссияМоскваМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
 
 
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