https://ria.ru/20221209/restavratsiya-1837521478.html

Особняк Бахрушина в Москве открыли после реставрации

Особняк Бахрушина в Москве открыли после реставрации - РИА Новости, 09.12.2022

Особняк Бахрушина в Москве открыли после реставрации

Особняк Бахрушина в Замоскворечье, в котором размещается Генеральная прокуратура РФ, открылся после реставрации, с результатами работ ознакомились генпрокурор... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T18:53

2022-12-09T18:53

2022-12-09T18:53

культура

новости культуры

игорь краснов

ольга любимова

россия

москва

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Особняк Бахрушина в Замоскворечье, в котором размещается Генеральная прокуратура РФ, открылся после реставрации, с результатами работ ознакомились генпрокурор Игорь Краснов и министр культуры Ольга Любимова, сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.В ходе работ в 2019-2022 годах были отреставрированы кровля, фасады, интерьеры, лепной декор, мраморная лестница, исторический камин, скульптуры, карнизы, оконные и дверные заполнения. Воссоздан стеклянный купол над центральной лестницей и паркет. Генпрокурор и министр культуры обратили особое внимание на то, что подрядчику удалось сохранить уникальные элементы памятника, очистить и отреставрировать их, а недостающие фрагменты воссоздать по оригинальным образцам.Генпрокурор сообщил, что в отреставрированном здании будут принимать иностранные делегации. "Это здание будет и дальше пропитываться духом закона. Мы постараемся сохранить его в нынешнем виде на долгие годы", – отметил Краснов.Особняк Бахрушина площадью 1,2 тысячи квадратных метров является объектом культурного наследия федерального значения. Он был построен в начале XIX века, в 1895 году владение приобрел предприниматель и меценат Константин Бахрушин, который решил провести полное переустройство в пышном стиле эклектики. С 1933 года здание используется в административных целях.

https://ria.ru/20221205/memorandum-1836495243.html

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, игорь краснов, ольга любимова, россия, москва, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)