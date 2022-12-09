Особняк Бахрушина в Москве открыли после реставрации
Особняк Бахрушина в Замоскворечье открыли после реставрации
© Фото : Ольга Любимова/TelegramМинистр культуры Ольга Любимова вместе с Генпрокурором Игорем Красновым осмотрели обновленное здание Генеральной прокуратуры РФ
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Особняк Бахрушина в Замоскворечье, в котором размещается Генеральная прокуратура РФ, открылся после реставрации, с результатами работ ознакомились генпрокурор Игорь Краснов и министр культуры Ольга Любимова, сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.
В ходе работ в 2019-2022 годах были отреставрированы кровля, фасады, интерьеры, лепной декор, мраморная лестница, исторический камин, скульптуры, карнизы, оконные и дверные заполнения. Воссоздан стеклянный купол над центральной лестницей и паркет. Генпрокурор и министр культуры обратили особое внимание на то, что подрядчику удалось сохранить уникальные элементы памятника, очистить и отреставрировать их, а недостающие фрагменты воссоздать по оригинальным образцам.
© Фото : Ольга Любимова/TelegramМинистр культуры Ольга Любимова вместе с Генпрокурором Игорем Красновым осмотрели обновленное здание Генеральной прокуратуры РФ
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Министр культуры Ольга Любимова вместе с Генпрокурором Игорем Красновым осмотрели обновленное здание Генеральной прокуратуры РФ
© Фото : Ольга Любимова/TelegramМинистр культуры Ольга Любимова вместе с Генпрокурором Игорем Красновым осмотрели обновленное здание Генеральной прокуратуры РФ
2 из 4
Министр культуры Ольга Любимова вместе с Генпрокурором Игорем Красновым осмотрели обновленное здание Генеральной прокуратуры РФ
© Фото : Ольга Любимова/TelegramМинистр культуры Ольга Любимова вместе с Генпрокурором Игорем Красновым осмотрели обновленное здание Генеральной прокуратуры РФ
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Министр культуры Ольга Любимова вместе с Генпрокурором Игорем Красновым осмотрели обновленное здание Генеральной прокуратуры РФ
© Фото : Ольга Любимова/TelegramМинистр культуры Ольга Любимова вместе с Генпрокурором Игорем Красновым осмотрели обновленное здание Генеральной прокуратуры РФ
4 из 4
Министр культуры Ольга Любимова вместе с Генпрокурором Игорем Красновым осмотрели обновленное здание Генеральной прокуратуры РФ
1 из 4
Министр культуры Ольга Любимова вместе с Генпрокурором Игорем Красновым осмотрели обновленное здание Генеральной прокуратуры РФ
2 из 4
Министр культуры Ольга Любимова вместе с Генпрокурором Игорем Красновым осмотрели обновленное здание Генеральной прокуратуры РФ
3 из 4
Министр культуры Ольга Любимова вместе с Генпрокурором Игорем Красновым осмотрели обновленное здание Генеральной прокуратуры РФ
4 из 4
Министр культуры Ольга Любимова вместе с Генпрокурором Игорем Красновым осмотрели обновленное здание Генеральной прокуратуры РФ
Генпрокурор сообщил, что в отреставрированном здании будут принимать иностранные делегации. "Это здание будет и дальше пропитываться духом закона. Мы постараемся сохранить его в нынешнем виде на долгие годы", – отметил Краснов.
Особняк Бахрушина площадью 1,2 тысячи квадратных метров является объектом культурного наследия федерального значения. Он был построен в начале XIX века, в 1895 году владение приобрел предприниматель и меценат Константин Бахрушин, который решил провести полное переустройство в пышном стиле эклектики. С 1933 года здание используется в административных целях.