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В Новгороде открыли уникальную особенность фресок утраченного храма - РИА Новости, 09.12.2022
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Культура
https://ria.ru/20221209/restavratsiya-1837451947.html
В Новгороде открыли уникальную особенность фресок утраченного храма
В Новгороде открыли уникальную особенность фресок утраченного храма - РИА Новости, 09.12.2022
В Новгороде открыли уникальную особенность фресок утраченного храма
Реставраторы Новгородского музея-заповедника открыли уникальную особенность фресковой росписи церкви Благовещения на Городище, утраченного храма начала XII... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T15:22
2022-12-09T15:22
культура
новости культуры
археология
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Реставраторы Новгородского музея-заповедника открыли уникальную особенность фресковой росписи церкви Благовещения на Городище, утраченного храма начала XII века, сообщает пресс-служба министерства культуры РФ. Когда отдельные фрагменты стали складываться в изображения, выяснилось, что у ликов голубые глаза. "Прямо сине-голубые! Такого мы еще не встречали. Уникальный случай для XII века, обычно – черные", — говорят реставраторы.Работы над фресками Рюрикова городища ведутся четвертый год. Археологи извлекли из-под завалов около двух процентов фрагментов живописи, но и они представляют существенный интерес для изучения. Ранее обнаружили, что в "росписи храма было огромное количество надписей на кириллице и глаголице", уточняют в пресс-службе. На сегодняшний день расшифровано более 150 кириллических и около 20 глаголических."Памятник погиб еще в XIV веке", — рассказывают в ведомстве. На его месте построили новую церковь. Ее разрушили в годы Великой Отечественной войны. "Сегодня максимально сохраненные подлинные элементы и архитектурные особенности обоих храмов представлены в музеефицированном памятнике на Рюриковом городище", — уточняют в пресс-службе.Реставраторам приходится работать только по иконографическим аналогиям с опорой на свой опыт. "Новгород, наверное, единственный в мире город, где в таких масштабах ведутся работы с руинированной живописью. Причем каждый год у нас новые поступления, потому что археологи работают, раскапывают остатки зданий храмов… Это позволило накопить колоссальный опыт", — — поясняет Тамара Анисимова, заведующая Центром реставрации монументальной живописи. По ее словам, основателем реставрации фресковой живописи в Новгороде был Александр Петрович Греков. Он проработал почти 50 лет и придумал такую методику, которой ученые пользуются и сейчас.
https://ria.ru/20221107/arkheologiya-1829664616.html
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новости культуры, археология, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
Культура, Новости культуры, Археология, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
15:22 09.12.2022
 
В Новгороде открыли уникальную особенность фресок утраченного храма

Реставраторы открыли уникальную особенность фресок храма Благовещения на Городище

© Фото : предоставлено пресс-службой Министерства культуры РФВ Центре реставрации монументальной живописи Новгородского музея-заповедника продолжается работа по подборке фрагментов живописи церкви Благовещения на Городище
В Центре реставрации монументальной живописи Новгородского музея-заповедника продолжается работа по подборке фрагментов живописи церкви Благовещения на Городище - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой Министерства культуры РФ
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Реставраторы Новгородского музея-заповедника открыли уникальную особенность фресковой росписи церкви Благовещения на Городище, утраченного храма начала XII века, сообщает пресс-служба министерства культуры РФ.
Когда отдельные фрагменты стали складываться в изображения, выяснилось, что у ликов голубые глаза.
© Фото : предоставлено пресс-службой Министерства культуры РФВ Центре реставрации монументальной живописи Новгородского музея-заповедника продолжается работа по подборке фрагментов живописи церкви Благовещения на Городище
В Центре реставрации монументальной живописи Новгородского музея-заповедника продолжается работа по подборке фрагментов живописи церкви Благовещения на Городище - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой Министерства культуры РФ
В Центре реставрации монументальной живописи Новгородского музея-заповедника продолжается работа по подборке фрагментов живописи церкви Благовещения на Городище
"Прямо сине-голубые! Такого мы еще не встречали. Уникальный случай для XII века, обычно – черные", — говорят реставраторы.
Работы над фресками Рюрикова городища ведутся четвертый год. Археологи извлекли из-под завалов около двух процентов фрагментов живописи, но и они представляют существенный интерес для изучения. Ранее обнаружили, что в "росписи храма было огромное количество надписей на кириллице и глаголице", уточняют в пресс-службе. На сегодняшний день расшифровано более 150 кириллических и около 20 глаголических.
© Фото : предоставлено пресс-службой Министерства культуры РФВ Центре реставрации монументальной живописи Новгородского музея-заповедника продолжается работа по подборке фрагментов живописи церкви Благовещения на Городище
В Центре реставрации монументальной живописи Новгородского музея-заповедника продолжается работа по подборке фрагментов живописи церкви Благовещения на Городище - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой Министерства культуры РФ
В Центре реставрации монументальной живописи Новгородского музея-заповедника продолжается работа по подборке фрагментов живописи церкви Благовещения на Городище
"Памятник погиб еще в XIV веке", — рассказывают в ведомстве. На его месте построили новую церковь. Ее разрушили в годы Великой Отечественной войны.
"Сегодня максимально сохраненные подлинные элементы и архитектурные особенности обоих храмов представлены в музеефицированном памятнике на Рюриковом городище", — уточняют в пресс-службе.
Реставраторам приходится работать только по иконографическим аналогиям с опорой на свой опыт.
© Фото : предоставлено пресс-службой Министерства культуры РФВ Центре реставрации монументальной живописи Новгородского музея-заповедника продолжается работа по подборке фрагментов живописи церкви Благовещения на Городище
В Центре реставрации монументальной живописи Новгородского музея-заповедника продолжается работа по подборке фрагментов живописи церкви Благовещения на Городище - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой Министерства культуры РФ
В Центре реставрации монументальной живописи Новгородского музея-заповедника продолжается работа по подборке фрагментов живописи церкви Благовещения на Городище
"Новгород, наверное, единственный в мире город, где в таких масштабах ведутся работы с руинированной живописью. Причем каждый год у нас новые поступления, потому что археологи работают, раскапывают остатки зданий храмов… Это позволило накопить колоссальный опыт", — — поясняет Тамара Анисимова, заведующая Центром реставрации монументальной живописи.
По ее словам, основателем реставрации фресковой живописи в Новгороде был Александр Петрович Греков. Он проработал почти 50 лет и придумал такую методику, которой ученые пользуются и сейчас.
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