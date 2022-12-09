В Новгороде открыли уникальную особенность фресок утраченного храма
Реставраторы открыли уникальную особенность фресок храма Благовещения на Городище
© Фото : предоставлено пресс-службой Министерства культуры РФВ Центре реставрации монументальной живописи Новгородского музея-заповедника продолжается работа по подборке фрагментов живописи церкви Благовещения на Городище
© Фото : предоставлено пресс-службой Министерства культуры РФ
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Реставраторы Новгородского музея-заповедника открыли уникальную особенность фресковой росписи церкви Благовещения на Городище, утраченного храма начала XII века, сообщает пресс-служба министерства культуры РФ.
Когда отдельные фрагменты стали складываться в изображения, выяснилось, что у ликов голубые глаза.
© Фото : предоставлено пресс-службой Министерства культуры РФВ Центре реставрации монументальной живописи Новгородского музея-заповедника продолжается работа по подборке фрагментов живописи церкви Благовещения на Городище
© Фото : предоставлено пресс-службой Министерства культуры РФ
В Центре реставрации монументальной живописи Новгородского музея-заповедника продолжается работа по подборке фрагментов живописи церкви Благовещения на Городище
"Прямо сине-голубые! Такого мы еще не встречали. Уникальный случай для XII века, обычно – черные", — говорят реставраторы.
Работы над фресками Рюрикова городища ведутся четвертый год. Археологи извлекли из-под завалов около двух процентов фрагментов живописи, но и они представляют существенный интерес для изучения. Ранее обнаружили, что в "росписи храма было огромное количество надписей на кириллице и глаголице", уточняют в пресс-службе. На сегодняшний день расшифровано более 150 кириллических и около 20 глаголических.
© Фото : предоставлено пресс-службой Министерства культуры РФВ Центре реставрации монументальной живописи Новгородского музея-заповедника продолжается работа по подборке фрагментов живописи церкви Благовещения на Городище
© Фото : предоставлено пресс-службой Министерства культуры РФ
В Центре реставрации монументальной живописи Новгородского музея-заповедника продолжается работа по подборке фрагментов живописи церкви Благовещения на Городище
"Памятник погиб еще в XIV веке", — рассказывают в ведомстве. На его месте построили новую церковь. Ее разрушили в годы Великой Отечественной войны.
"Сегодня максимально сохраненные подлинные элементы и архитектурные особенности обоих храмов представлены в музеефицированном памятнике на Рюриковом городище", — уточняют в пресс-службе.
Реставраторам приходится работать только по иконографическим аналогиям с опорой на свой опыт.
© Фото : предоставлено пресс-службой Министерства культуры РФВ Центре реставрации монументальной живописи Новгородского музея-заповедника продолжается работа по подборке фрагментов живописи церкви Благовещения на Городище
© Фото : предоставлено пресс-службой Министерства культуры РФ
В Центре реставрации монументальной живописи Новгородского музея-заповедника продолжается работа по подборке фрагментов живописи церкви Благовещения на Городище
"Новгород, наверное, единственный в мире город, где в таких масштабах ведутся работы с руинированной живописью. Причем каждый год у нас новые поступления, потому что археологи работают, раскапывают остатки зданий храмов… Это позволило накопить колоссальный опыт", — — поясняет Тамара Анисимова, заведующая Центром реставрации монументальной живописи.
По ее словам, основателем реставрации фресковой живописи в Новгороде был Александр Петрович Греков. Он проработал почти 50 лет и придумал такую методику, которой ученые пользуются и сейчас.