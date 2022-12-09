https://ria.ru/20221209/putin-1837375866.html
Саммит ЕАЭС в Бишкеке с участием Путина
Саммит ЕАЭС в Бишкеке с участием Путина - РИА Новости, 09.12.2022
Саммит ЕАЭС в Бишкеке с участием Путина
Президент России Владимир Путин принимает участие в саммите ЕАЭС в Бишкеке. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T09:52
2022-12-09T09:52
2022-12-09T11:49
владимир путин
бишкек
россия
евразийский экономический союз
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Президент России Владимир Путин принимает участие в саммите ЕАЭС в Бишкеке.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, бишкек, россия, евразийский экономический союз, видео
Владимир Путин, Бишкек, Россия, Евразийский экономический союз
Саммит ЕАЭС в Бишкеке с участием Путина
Президент России Владимир Путин принимает участие в саммите ЕАЭС в Бишкеке.
2022-12-09T09:52
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PT201M58S
09:52 09.12.2022 (обновлено: 11:49 09.12.2022)
Саммит ЕАЭС в Бишкеке с участием Путина
Президент России Владимир Путин принимает участие в саммите ЕАЭС в Бишкеке.