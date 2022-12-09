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В МИД призвали юридически закрепить снятие санкций с российских удобрений - РИА Новости, 09.12.2022
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В МИД призвали юридически закрепить снятие санкций с российских удобрений
В МИД призвали юридически закрепить снятие санкций с российских удобрений - РИА Новости, 09.12.2022
В МИД призвали юридически закрепить снятие санкций с российских удобрений
РФ будет добиваться изменения регламента, чтобы юридически закрепить вывод российского продовольствия и удобрений из-под санкций, заявил замглавы МИД РФ... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T22:35
2022-12-09T22:35
экономика
александр грушко
еврокомиссия
оон
евросоюз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. РФ будет добиваться изменения регламента, чтобы юридически закрепить вывод российского продовольствия и удобрений из-под санкций, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Главный документ - это меморандум, который был заключен между РФ и ООН относительно снятия всех препятствий для торговли сельскохозяйственными товарами и продовольствием, включая зерно и удобрения. Мы настойчиво добиваемся полного выполнения этого меморандума, страны ЕС пошли на некоторые послабления, но они выражены в изменениях или разъяснениях, которые давались ЕК к уже принятым регламентам... Мы продолжаем настаивать на том, чтобы эти послабления были сделаны не путем разъяснений, которые не имеют юридической силы, а путем изменения регламентов", - сказал он в эфире "России 24".Ранее в СМИ сообщили, что шесть стран Евросоюза, включая Францию и Германию, призывают Брюссель скорректировать санкции против России таким образом, чтобы они не мешали поставкам продовольствия и удобрений. Как отмечается, хотя Еврокомиссия предоставила рекомендации по разрешению провоза российского зерна и удобрений, правительства ряда стран и транспортные операторы говорят, что они недостаточно надежны, чтобы гарантировать правовую защиту.
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экономика, александр грушко, еврокомиссия, оон, евросоюз, санкции в отношении россии
Экономика, Александр Грушко, Еврокомиссия, ООН, Евросоюз, Санкции в отношении России
22:35 09.12.2022
 
В МИД призвали юридически закрепить снятие санкций с российских удобрений

Замглавы МИД Грушко призвал юридически закрепить вывод российских удобрений из-под санкций

© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости
Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. РФ будет добиваться изменения регламента, чтобы юридически закрепить вывод российского продовольствия и удобрений из-под санкций, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Главный документ - это меморандум, который был заключен между РФ и ООН относительно снятия всех препятствий для торговли сельскохозяйственными товарами и продовольствием, включая зерно и удобрения. Мы настойчиво добиваемся полного выполнения этого меморандума, страны ЕС пошли на некоторые послабления, но они выражены в изменениях или разъяснениях, которые давались ЕК к уже принятым регламентам... Мы продолжаем настаивать на том, чтобы эти послабления были сделаны не путем разъяснений, которые не имеют юридической силы, а путем изменения регламентов", - сказал он в эфире "России 24".
Ранее в СМИ сообщили, что шесть стран Евросоюза, включая Францию и Германию, призывают Брюссель скорректировать санкции против России таким образом, чтобы они не мешали поставкам продовольствия и удобрений. Как отмечается, хотя Еврокомиссия предоставила рекомендации по разрешению провоза российского зерна и удобрений, правительства ряда стран и транспортные операторы говорят, что они недостаточно надежны, чтобы гарантировать правовую защиту.
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ЭкономикаАлександр ГрушкоЕврокомиссияООНЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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