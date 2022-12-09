https://ria.ru/20221209/prodovolstvie-1837648684.html
В МИД призвали юридически закрепить снятие санкций с российских удобрений
В МИД призвали юридически закрепить снятие санкций с российских удобрений - РИА Новости, 09.12.2022
В МИД призвали юридически закрепить снятие санкций с российских удобрений
РФ будет добиваться изменения регламента, чтобы юридически закрепить вывод российского продовольствия и удобрений из-под санкций, заявил замглавы МИД РФ... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T22:35
2022-12-09T22:35
2022-12-09T22:35
экономика
александр грушко
еврокомиссия
оон
евросоюз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. РФ будет добиваться изменения регламента, чтобы юридически закрепить вывод российского продовольствия и удобрений из-под санкций, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Главный документ - это меморандум, который был заключен между РФ и ООН относительно снятия всех препятствий для торговли сельскохозяйственными товарами и продовольствием, включая зерно и удобрения. Мы настойчиво добиваемся полного выполнения этого меморандума, страны ЕС пошли на некоторые послабления, но они выражены в изменениях или разъяснениях, которые давались ЕК к уже принятым регламентам... Мы продолжаем настаивать на том, чтобы эти послабления были сделаны не путем разъяснений, которые не имеют юридической силы, а путем изменения регламентов", - сказал он в эфире "России 24".Ранее в СМИ сообщили, что шесть стран Евросоюза, включая Францию и Германию, призывают Брюссель скорректировать санкции против России таким образом, чтобы они не мешали поставкам продовольствия и удобрений. Как отмечается, хотя Еврокомиссия предоставила рекомендации по разрешению провоза российского зерна и удобрений, правительства ряда стран и транспортные операторы говорят, что они недостаточно надежны, чтобы гарантировать правовую защиту.
https://ria.ru/20221205/prodovolstvie-1836383157.html
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экономика, александр грушко, еврокомиссия, оон, евросоюз, санкции в отношении россии
Экономика, Александр Грушко, Еврокомиссия, ООН, Евросоюз, Санкции в отношении России
В МИД призвали юридически закрепить снятие санкций с российских удобрений
Замглавы МИД Грушко призвал юридически закрепить вывод российских удобрений из-под санкций