https://ria.ru/20221209/prilet-1837488004.html

Мэр Донецка заявил о "прилетах" в районе Дома правительства

Мэр Донецка заявил о "прилетах" в районе Дома правительства - РИА Новости, 09.12.2022

Мэр Донецка заявил о "прилетах" в районе Дома правительства

Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил о прилетах в районе Дома правительства. РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T14:50

2022-12-09T14:50

2022-12-09T14:58

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ДОНЕЦК, 9 дек - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил о прилетах в районе Дома правительства."Сообщается также о прилетах в районе Дома правительства", - написал он в своем Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило, что украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО "Град" по центральному Ворошиловскому району Донецка.

https://ria.ru/20221209/donbass-1837475768.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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