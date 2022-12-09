https://ria.ru/20221209/prilet-1837488004.html
Мэр Донецка заявил о "прилетах" в районе Дома правительства
Мэр Донецка заявил о "прилетах" в районе Дома правительства - РИА Новости, 09.12.2022
Мэр Донецка заявил о "прилетах" в районе Дома правительства
Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил о прилетах в районе Дома правительства. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T14:50
2022-12-09T14:50
2022-12-09T14:58
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алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 9 дек - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил о прилетах в районе Дома правительства."Сообщается также о прилетах в районе Дома правительства", - написал он в своем Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило, что украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО "Град" по центральному Ворошиловскому району Донецка.
https://ria.ru/20221209/donbass-1837475768.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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14:50 09.12.2022 (обновлено: 14:58 09.12.2022)
Мэр Донецка заявил о "прилетах" в районе Дома правительства
Мэр Донецка Кулемзин заявил о прилетах в районе Дома правительства