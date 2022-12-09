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Мэр Донецка заявил о "прилетах" в районе Дома правительства - РИА Новости, 09.12.2022
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Мэр Донецка заявил о "прилетах" в районе Дома правительства
Мэр Донецка заявил о "прилетах" в районе Дома правительства - РИА Новости, 09.12.2022
Мэр Донецка заявил о "прилетах" в районе Дома правительства
Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил о прилетах в районе Дома правительства. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T14:50
2022-12-09T14:58
донецк
в мире
донецкая народная республика
украина
россия
происшествия
донецкая область
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 9 дек - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил о прилетах в районе Дома правительства."Сообщается также о прилетах в районе Дома правительства", - написал он в своем Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило, что украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО "Град" по центральному Ворошиловскому району Донецка.
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донецк, в мире, донецкая народная республика, украина, россия, происшествия, донецкая область, алексей кулемзин (донецк)
Донецк, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Россия, Происшествия, Донецкая область, Алексей Кулемзин (Донецк)
14:50 09.12.2022 (обновлено: 14:58 09.12.2022)
 
Мэр Донецка заявил о "прилетах" в районе Дома правительства

Мэр Донецка Кулемзин заявил о прилетах в районе Дома правительства

© Фото : Алексей КулемZин/TelegramДым над Донецком после обстрела
Дым над Донецком после обстрела - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© Фото : Алексей КулемZин/Telegram
Дым над Донецком после обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 дек - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил о прилетах в районе Дома правительства.
"Сообщается также о прилетах в районе Дома правительства", - написал он в своем Telegram-канале.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило, что украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО "Град" по центральному Ворошиловскому району Донецка.
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ДонецкВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаРоссияПроисшествияДонецкая областьАлексей Кулемзин (Донецк)
 
 
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