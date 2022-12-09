https://ria.ru/20221209/pozhar-1837400623.html

После пожара в ТЦ "Мега Химки" зафиксировали повышенную концентрацию фенола

После пожара в ТЦ "Мега Химки" зафиксировали повышенную концентрацию фенола - РИА Новости, 09.12.2022

После пожара в ТЦ "Мега Химки" зафиксировали повышенную концентрацию фенола

Специалисты зафиксировали повышенную концентрацию фенола в районе пожара в ТЦ в Химках, но превышений предельно допустимой концентрации нет, сообщили РИА... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T10:11

2022-12-09T10:11

2022-12-09T10:33

происшествия

московская область (подмосковье)

пожар в тц "мега химки"

химки

россия

obi

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Специалисты зафиксировали повышенную концентрацию фенола в районе пожара в ТЦ в Химках, но превышений предельно допустимой концентрации нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе минэкологии Московской области.Отмечается, что по состоянию на 08.55 в воздухе присутствуют остатки продуктов горения и характерный запах."Сотрудниками ГКУ МО "Мособлэкомониторинг" проводятся исследования качества атмосферного воздуха в зоне влияния последствий возгорания. По результатам измерений, проведенных в селитебной зоне: в 140 метрах от сгоревшего магазина … зафиксирована повышенная концентрация фенола 0,3 ... (от предельно допустимой максимальной разовой концентрации - ред.)", - говорится в сообщении.Отмечается, что концентрации остальных загрязняющих веществ менее 0,2, предельно допустимой максимальной разовой концентрации.Однако добавляется, что превышений предельно допустимой концентрации нет.Пожар начался в магазине OBI в подмосковном торговом центре "Мега Химки" в 6 утра. К настоящему времени огонь локализован на площади 7 тысяч квадратных метров. Погиб один человек – работник ТЦ. Возбуждено уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ).

https://realty.ria.ru/20221209/obi-1837398967.html

https://ria.ru/20221209/pozhar-1837395051.html

московская область (подмосковье)

химки

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, московская область (подмосковье), пожар в тц "мега химки", химки, россия, obi