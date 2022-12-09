https://ria.ru/20221209/pozhar-1837400623.html
После пожара в ТЦ "Мега Химки" зафиксировали повышенную концентрацию фенола
После пожара в ТЦ "Мега Химки" зафиксировали повышенную концентрацию фенола - РИА Новости, 09.12.2022
После пожара в ТЦ "Мега Химки" зафиксировали повышенную концентрацию фенола
Специалисты зафиксировали повышенную концентрацию фенола в районе пожара в ТЦ в Химках, но превышений предельно допустимой концентрации нет, сообщили РИА... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T10:11
2022-12-09T10:11
2022-12-09T10:33
происшествия
московская область (подмосковье)
пожар в тц "мега химки"
химки
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obi
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Специалисты зафиксировали повышенную концентрацию фенола в районе пожара в ТЦ в Химках, но превышений предельно допустимой концентрации нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе минэкологии Московской области.Отмечается, что по состоянию на 08.55 в воздухе присутствуют остатки продуктов горения и характерный запах."Сотрудниками ГКУ МО "Мособлэкомониторинг" проводятся исследования качества атмосферного воздуха в зоне влияния последствий возгорания. По результатам измерений, проведенных в селитебной зоне: в 140 метрах от сгоревшего магазина … зафиксирована повышенная концентрация фенола 0,3 ... (от предельно допустимой максимальной разовой концентрации - ред.)", - говорится в сообщении.Отмечается, что концентрации остальных загрязняющих веществ менее 0,2, предельно допустимой максимальной разовой концентрации.Однако добавляется, что превышений предельно допустимой концентрации нет.Пожар начался в магазине OBI в подмосковном торговом центре "Мега Химки" в 6 утра. К настоящему времени огонь локализован на площади 7 тысяч квадратных метров. Погиб один человек – работник ТЦ. Возбуждено уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ).
https://realty.ria.ru/20221209/obi-1837398967.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, московская область (подмосковье), пожар в тц "мега химки", химки, россия, obi
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Пожар в ТЦ "Мега Химки", Химки, Россия, OBI
10:11 09.12.2022 (обновлено: 10:33 09.12.2022)
После пожара в ТЦ "Мега Химки" зафиксировали повышенную концентрацию фенола
В районе пожара в ТЦ "Мега Химки" зафиксировали повышенную концентрацию фенола
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Специалисты зафиксировали повышенную концентрацию фенола в районе пожара в ТЦ в Химках, но превышений предельно допустимой концентрации нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе минэкологии Московской области.
Отмечается, что по состоянию на 08.55 в воздухе присутствуют остатки продуктов горения и характерный запах.
"Сотрудниками ГКУ МО "Мособлэкомониторинг" проводятся исследования качества атмосферного воздуха в зоне влияния последствий возгорания. По результатам измерений, проведенных в селитебной зоне: в 140 метрах от сгоревшего магазина … зафиксирована повышенная концентрация фенола 0,3 ... (от предельно допустимой максимальной разовой концентрации - ред.)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что концентрации остальных загрязняющих веществ менее 0,2, предельно допустимой максимальной разовой концентрации.
Однако добавляется, что превышений предельно допустимой концентрации нет.
Пожар начался в магазине OBI
в подмосковном торговом центре "Мега Химки" в 6 утра. К настоящему времени огонь локализован на площади 7 тысяч квадратных метров. Погиб один человек – работник ТЦ. Возбуждено уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ
).