https://ria.ru/20221209/pozhar-1837385085.html

Роспотребнадзор исследует пробы воздуха после пожара в ТЦ "Мега Химки"

Роспотребнадзор исследует пробы воздуха после пожара в ТЦ "Мега Химки" - РИА Новости, 09.12.2022

Роспотребнадзор исследует пробы воздуха после пожара в ТЦ "Мега Химки"

Роспотребнадзор исследует пробы воздуха в связи с пожаром в ТРЦ "Мега" в Химках, ситуация держится на контроле, сообщается на сайте управления ведомства по... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T09:09

2022-12-09T09:09

2022-12-09T09:09

происшествия

московская область (подмосковье)

химки

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Роспотребнадзор исследует пробы воздуха в связи с пожаром в ТРЦ "Мега" в Химках, ситуация держится на контроле, сообщается на сайте управления ведомства по Московской области."В связи с возникновением пожара в торгово-развлекательном центре "Мега" в г. Химки Московской области управлением Роспотребнадзора по Московской области осуществлен выезд на место чрезвычайной ситуации с организацией исследований атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ",- говорится в сообщении.Отобранные пробы атмосферного воздуха направлены в лабораторию для исследований, уточнили в ведомстве.Ситуация остается на контроле подмосковного управления Роспотребнадзора.Пожар начался в магазине OBI в подмосковном торговом центре "МЕГА Химки" в 6 утра. По последней информации МЧС, площадь пожара составляет 7 тысяч квадратных метров. По данным пресс-службы ГУМЧС Подмосковья, погиб один человек.

https://ria.ru/20221209/pogibshiy-1837378282.html

https://ria.ru/20221209/pozhar-1837376555.html

московская область (подмосковье)

химки

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, московская область (подмосковье), химки, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), obi