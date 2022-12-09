https://ria.ru/20221209/pozhar-1837385085.html
Роспотребнадзор исследует пробы воздуха после пожара в ТЦ "Мега Химки"
Роспотребнадзор исследует пробы воздуха после пожара в ТЦ "Мега Химки" - РИА Новости, 09.12.2022
Роспотребнадзор исследует пробы воздуха после пожара в ТЦ "Мега Химки"
Роспотребнадзор исследует пробы воздуха в связи с пожаром в ТРЦ "Мега" в Химках, ситуация держится на контроле, сообщается на сайте управления ведомства по... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T09:09
2022-12-09T09:09
2022-12-09T09:09
происшествия
московская область (подмосковье)
химки
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
obi
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Роспотребнадзор исследует пробы воздуха в связи с пожаром в ТРЦ "Мега" в Химках, ситуация держится на контроле, сообщается на сайте управления ведомства по Московской области."В связи с возникновением пожара в торгово-развлекательном центре "Мега" в г. Химки Московской области управлением Роспотребнадзора по Московской области осуществлен выезд на место чрезвычайной ситуации с организацией исследований атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ",- говорится в сообщении.Отобранные пробы атмосферного воздуха направлены в лабораторию для исследований, уточнили в ведомстве.Ситуация остается на контроле подмосковного управления Роспотребнадзора.Пожар начался в магазине OBI в подмосковном торговом центре "МЕГА Химки" в 6 утра. По последней информации МЧС, площадь пожара составляет 7 тысяч квадратных метров. По данным пресс-службы ГУМЧС Подмосковья, погиб один человек.
https://ria.ru/20221209/pogibshiy-1837378282.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), химки, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), obi
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Химки, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), OBI
Роспотребнадзор исследует пробы воздуха после пожара в ТЦ "Мега Химки"
Роспотребнадзор исследует пробы воздуха после пожара в ТЦ "Мега" в подмосковных Химках