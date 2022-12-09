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Роспотребнадзор исследует пробы воздуха после пожара в ТЦ "Мега Химки" - РИА Новости, 09.12.2022
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Роспотребнадзор исследует пробы воздуха после пожара в ТЦ "Мега Химки"
Роспотребнадзор исследует пробы воздуха после пожара в ТЦ "Мега Химки" - РИА Новости, 09.12.2022
Роспотребнадзор исследует пробы воздуха после пожара в ТЦ "Мега Химки"
Роспотребнадзор исследует пробы воздуха в связи с пожаром в ТРЦ "Мега" в Химках, ситуация держится на контроле, сообщается на сайте управления ведомства по... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T09:09
2022-12-09T09:09
происшествия
московская область (подмосковье)
химки
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Роспотребнадзор исследует пробы воздуха в связи с пожаром в ТРЦ "Мега" в Химках, ситуация держится на контроле, сообщается на сайте управления ведомства по Московской области."В связи с возникновением пожара в торгово-развлекательном центре "Мега" в г. Химки Московской области управлением Роспотребнадзора по Московской области осуществлен выезд на место чрезвычайной ситуации с организацией исследований атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ",- говорится в сообщении.Отобранные пробы атмосферного воздуха направлены в лабораторию для исследований, уточнили в ведомстве.Ситуация остается на контроле подмосковного управления Роспотребнадзора.Пожар начался в магазине OBI в подмосковном торговом центре "МЕГА Химки" в 6 утра. По последней информации МЧС, площадь пожара составляет 7 тысяч квадратных метров. По данным пресс-службы ГУМЧС Подмосковья, погиб один человек.
https://ria.ru/20221209/pogibshiy-1837378282.html
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московская область (подмосковье)
химки
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происшествия, московская область (подмосковье), химки, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), obi
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Химки, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), OBI
09:09 09.12.2022
 
Роспотребнадзор исследует пробы воздуха после пожара в ТЦ "Мега Химки"

Роспотребнадзор исследует пробы воздуха после пожара в ТЦ "Мега" в подмосковных Химках

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПожарные машины у магазина OBI в торговом центре "МЕГА Химки", где начался пожар
Пожарные машины у магазина OBI в торговом центре МЕГА Химки, где начался пожар - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Пожарные машины у магазина OBI в торговом центре "МЕГА Химки", где начался пожар
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Роспотребнадзор исследует пробы воздуха в связи с пожаром в ТРЦ "Мега" в Химках, ситуация держится на контроле, сообщается на сайте управления ведомства по Московской области.
"В связи с возникновением пожара в торгово-развлекательном центре "Мега" в г. Химки Московской области управлением Роспотребнадзора по Московской области осуществлен выезд на место чрезвычайной ситуации с организацией исследований атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ",- говорится в сообщении.
Кадры пожара в ТЦ МЕГА Химки - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
08:48
При пожаре в ТЦ "Мега Химки" погиб человек
Отобранные пробы атмосферного воздуха направлены в лабораторию для исследований, уточнили в ведомстве.
Ситуация остается на контроле подмосковного управления Роспотребнадзора.
Пожар начался в магазине OBI в подмосковном торговом центре "МЕГА Химки" в 6 утра. По последней информации МЧС, площадь пожара составляет 7 тысяч квадратных метров. По данным пресс-службы ГУМЧС Подмосковья, погиб один человек.
Пожар в магазине OBI в торговом центре МЕГА Химки - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
08:33
Пожар в ТЦ "Мега Химки" локализовали
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)ХимкиФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)OBI
 
 
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