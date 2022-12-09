https://ria.ru/20221209/pozhar-1837378136.html
В районе горящего ТЦ "Мега Химки" прозвучали приглушенные хлопки
В районе горящего ТЦ "Мега Химки" прозвучали приглушенные хлопки - РИА Новости, 09.12.2022
В районе горящего ТЦ "Мега Химки" прозвучали приглушенные хлопки
Несколько приглушённых хлопков прозвучали в районе горящего ТЦ "Мега Химки", передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T08:47
2022-12-09T08:47
2022-12-09T11:03
происшествия
obi
пожар в тц "мега химки"
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Несколько приглушённых хлопков прозвучали в районе горящего ТЦ "Мега Химки", передаёт корреспондент РИА Новости.Ранее в экстренных службах рассказали РИА Новости, что в горящем магазине OBI взрываются банки с краской и аэрозоли.В районе пожара прозвучали несколько приглушённых хлопков. Вероятно, это и есть взрывающиеся аэрозоли.
https://ria.ru/20221209/pozhar-1837376555.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, obi, пожар в тц "мега химки"
Происшествия, OBI, Пожар в ТЦ "Мега Химки"
08:47 09.12.2022 (обновлено: 11:03 09.12.2022)
В районе горящего ТЦ "Мега Химки" прозвучали приглушенные хлопки
В районе горящего ТЦ "Мега Химки" прозвучали несколько приглушенных хлопков