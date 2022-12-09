https://ria.ru/20221209/pozhar-1837378136.html

В районе горящего ТЦ "Мега Химки" прозвучали приглушенные хлопки

В районе горящего ТЦ "Мега Химки" прозвучали приглушенные хлопки - РИА Новости, 09.12.2022

В районе горящего ТЦ "Мега Химки" прозвучали приглушенные хлопки

Несколько приглушённых хлопков прозвучали в районе горящего ТЦ "Мега Химки", передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T08:47

2022-12-09T08:47

2022-12-09T11:03

происшествия

obi

пожар в тц "мега химки"

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Несколько приглушённых хлопков прозвучали в районе горящего ТЦ "Мега Химки", передаёт корреспондент РИА Новости.Ранее в экстренных службах рассказали РИА Новости, что в горящем магазине OBI взрываются банки с краской и аэрозоли.В районе пожара прозвучали несколько приглушённых хлопков. Вероятно, это и есть взрывающиеся аэрозоли.

https://ria.ru/20221209/pozhar-1837376555.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, obi, пожар в тц "мега химки"