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В районе горящего ТЦ "Мега Химки" прозвучали приглушенные хлопки - РИА Новости, 09.12.2022
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В районе горящего ТЦ "Мега Химки" прозвучали приглушенные хлопки
В районе горящего ТЦ "Мега Химки" прозвучали приглушенные хлопки - РИА Новости, 09.12.2022
В районе горящего ТЦ "Мега Химки" прозвучали приглушенные хлопки
Несколько приглушённых хлопков прозвучали в районе горящего ТЦ "Мега Химки", передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T08:47
2022-12-09T11:03
происшествия
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пожар в тц "мега химки"
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Несколько приглушённых хлопков прозвучали в районе горящего ТЦ "Мега Химки", передаёт корреспондент РИА Новости.Ранее в экстренных службах рассказали РИА Новости, что в горящем магазине OBI взрываются банки с краской и аэрозоли.В районе пожара прозвучали несколько приглушённых хлопков. Вероятно, это и есть взрывающиеся аэрозоли.
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Дарья Буймова
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происшествия, obi, пожар в тц "мега химки"
Происшествия, OBI, Пожар в ТЦ "Мега Химки"
08:47 09.12.2022 (обновлено: 11:03 09.12.2022)
 
В районе горящего ТЦ "Мега Химки" прозвучали приглушенные хлопки

В районе горящего ТЦ "Мега Химки" прозвучали несколько приглушенных хлопков

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПожар в ТЦ "Мега Химки"
Пожар в ТЦ Мега Химки - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Несколько приглушённых хлопков прозвучали в районе горящего ТЦ "Мега Химки", передаёт корреспондент РИА Новости.
Ранее в экстренных службах рассказали РИА Новости, что в горящем магазине OBI взрываются банки с краской и аэрозоли.
В районе пожара прозвучали несколько приглушённых хлопков. Вероятно, это и есть взрывающиеся аэрозоли.
Пожар в магазине OBI в торговом центре МЕГА Химки - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
08:33
Пожар в ТЦ "Мега Химки" локализовали
 
ПроисшествияOBIПожар в ТЦ "Мега Химки"
 
 
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