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Пожар в ТЦ "Мега Химки" локализовали - РИА Новости, 09.12.2022
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Пожар в ТЦ "Мега Химки" локализовали
Пожар в ТЦ "Мега Химки" локализовали - РИА Новости, 09.12.2022
Пожар в ТЦ "Мега Химки" локализовали
Пожар в ТЦ "Мега Химки" локализован на площади 7 тысяч квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T08:33
2022-12-09T09:07
пожар в тц "мега химки"
происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Пожар в ТЦ "Мега Химки" локализован на площади 7 тысяч квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.Пожар начался в магазине OBI в торговом центре "МЕГА Химки" в Подмосковье в пятницу утром. Загорелась кровля на площади 150 метров. В подмосковном ГУМЧС сообщили о четвертом номере сложности пожара из пяти."В 8:25 - локализация пожара на площади 7 тысяч квадратных метров", - сообщили в пресс-службе.
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пожар в тц "мега химки", происшествия, московская область (подмосковье)
Пожар в ТЦ "Мега Химки", Происшествия, Московская область (Подмосковье)
08:33 09.12.2022 (обновлено: 09:07 09.12.2022)
 
Пожар в ТЦ "Мега Химки" локализовали

Пожар в ТЦ "Мега Химки" локализовали на площади 7000 квадратных метров

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПожар в магазине OBI в торговом центре "МЕГА Химки"
Пожар в магазине OBI в торговом центре МЕГА Химки - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Пожар в магазине OBI в торговом центре "МЕГА Химки"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Пожар в ТЦ "Мега Химки" локализован на площади 7 тысяч квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Пожар начался в магазине OBI в торговом центре "МЕГА Химки" в Подмосковье в пятницу утром. Загорелась кровля на площади 150 метров. В подмосковном ГУМЧС сообщили о четвертом номере сложности пожара из пяти.
"В 8:25 - локализация пожара на площади 7 тысяч квадратных метров", - сообщили в пресс-службе.
 
Пожар в ТЦ "Мега Химки"ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)
 
 
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