https://ria.ru/20221209/pozhar-1837376555.html

Пожар в ТЦ "Мега Химки" локализовали

Пожар в ТЦ "Мега Химки" локализовали - РИА Новости, 09.12.2022

Пожар в ТЦ "Мега Химки" локализовали

Пожар в ТЦ "Мега Химки" локализован на площади 7 тысяч квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T08:33

2022-12-09T08:33

2022-12-09T09:07

пожар в тц "мега химки"

происшествия

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837380796_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6f63bf47dad488f11b685e8824c1332c.jpg

МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Пожар в ТЦ "Мега Химки" локализован на площади 7 тысяч квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.Пожар начался в магазине OBI в торговом центре "МЕГА Химки" в Подмосковье в пятницу утром. Загорелась кровля на площади 150 метров. В подмосковном ГУМЧС сообщили о четвертом номере сложности пожара из пяти."В 8:25 - локализация пожара на площади 7 тысяч квадратных метров", - сообщили в пресс-службе.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

пожар в тц "мега химки", происшествия, московская область (подмосковье)