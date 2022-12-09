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Пожар в ТЦ "Мега Химки" локализовали
Пожар в ТЦ "Мега Химки" локализовали - РИА Новости, 09.12.2022
Пожар в ТЦ "Мега Химки" локализовали
Пожар в ТЦ "Мега Химки" локализован на площади 7 тысяч квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T08:33
2022-12-09T08:33
2022-12-09T09:07
пожар в тц "мега химки"
происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Пожар в ТЦ "Мега Химки" локализован на площади 7 тысяч квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.Пожар начался в магазине OBI в торговом центре "МЕГА Химки" в Подмосковье в пятницу утром. Загорелась кровля на площади 150 метров. В подмосковном ГУМЧС сообщили о четвертом номере сложности пожара из пяти."В 8:25 - локализация пожара на площади 7 тысяч квадратных метров", - сообщили в пресс-службе.
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пожар в тц "мега химки", происшествия, московская область (подмосковье)
Пожар в ТЦ "Мега Химки", Происшествия, Московская область (Подмосковье)
08:33 09.12.2022 (обновлено: 09:07 09.12.2022)
Пожар в ТЦ "Мега Химки" локализовали
Пожар в ТЦ "Мега Химки" локализовали на площади 7000 квадратных метров