https://ria.ru/20221209/pozhar-1837373857.html
В качестве основной версии пожара в ТЦ "Мега Химки" рассматривают поджог
В качестве основной версии пожара в ТЦ "Мега Химки" рассматривают поджог - РИА Новости, 09.12.2022
В качестве основной версии пожара в ТЦ "Мега Химки" рассматривают поджог
Причиной пожара в торговом центре "МЕГА Химки" в Подмосковье мог стать поджог, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T08:10
2022-12-09T08:10
2022-12-09T09:15
происшествия
пожар в тц "мега химки"
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
obi
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Причиной пожара в торговом центре "МЕГА Химки" в Подмосковье мог стать поджог, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Пожар начался в магазине OBI в подмосковном торговом центре "МЕГА Химки" в 6 утра. По последней информации МЧС, площадь пожара составляет 7 тысяч квадратных метров. Прокуратура сообщала, что пострадавших нет."Основная версия возникновения пожара - поджог", - сказали в экстренных службах.Тушение ТЦ осложняется конструктивными особенностями здания и обрушением кровли.
https://ria.ru/20221209/khimki-1837373710.html
https://ria.ru/20221209/pozhar-1837371755.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пожар в тц "мега химки", московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), obi
Происшествия, Пожар в ТЦ "Мега Химки", Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), OBI
08:10 09.12.2022 (обновлено: 09:15 09.12.2022)
В качестве основной версии пожара в ТЦ "Мега Химки" рассматривают поджог
Экстренные службы: причиной пожара в ТЦ "Мега Химки" в Подмосковье мог стать поджог