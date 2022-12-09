https://ria.ru/20221209/pozhar-1837373857.html

В качестве основной версии пожара в ТЦ "Мега Химки" рассматривают поджог

В качестве основной версии пожара в ТЦ "Мега Химки" рассматривают поджог - РИА Новости, 09.12.2022

В качестве основной версии пожара в ТЦ "Мега Химки" рассматривают поджог

Причиной пожара в торговом центре "МЕГА Химки" в Подмосковье мог стать поджог, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T08:10

2022-12-09T08:10

2022-12-09T09:15

происшествия

пожар в тц "мега химки"

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

obi

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Причиной пожара в торговом центре "МЕГА Химки" в Подмосковье мог стать поджог, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Пожар начался в магазине OBI в подмосковном торговом центре "МЕГА Химки" в 6 утра. По последней информации МЧС, площадь пожара составляет 7 тысяч квадратных метров. Прокуратура сообщала, что пострадавших нет."Основная версия возникновения пожара - поджог", - сказали в экстренных службах.Тушение ТЦ осложняется конструктивными особенностями здания и обрушением кровли.

https://ria.ru/20221209/khimki-1837373710.html

https://ria.ru/20221209/pozhar-1837371755.html

московская область (подмосковье)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, пожар в тц "мега химки", московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), obi