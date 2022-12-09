https://ria.ru/20221209/pozhar-1837371755.html

Пострадавших при пожаре в ТЦ "МЕГА Химки", предварительно, нет

Пострадавших при пожаре в ТЦ "МЕГА Химки", предварительно, нет - РИА Новости, 09.12.2022

Пострадавших при пожаре в ТЦ "МЕГА Химки", предварительно, нет

Пострадавших при пожаре площадью 7 тысяч квадратных метров в магазине OBI в торговом центре "МЕГА Химки" в Подмосковье, предварительно, нет, данные уточняются,... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T07:34

2022-12-09T07:34

2022-12-09T08:59

происшествия

московская область (подмосковье)

химки

obi

пожар в тц "мега химки"

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Пострадавших при пожаре площадью 7 тысяч квадратных метров в магазине OBI в торговом центре "МЕГА Химки" в Подмосковье, предварительно, нет, данные уточняются, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области.Ранее в региональном главке МЧС России сообщили РИА Новости, что пожар произошел в магазине OBI в торговом центре "МЕГА Химки" в Подмосковье. Кровля загорелась на площади 150 метров. В подмосковном ГУМЧС уточнили четвертый номер сложности пожара из пяти."Сегодня около шести утра в помещении строительного гипермаркета произошло возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет. Данные уточняются", - говорится в сообщении.Кроме того, подмосковная прокуратура организовала проверку по пожару, оценят соблюдение законодательства, в том числе по пожарной безопасности. На место выехал прокурор Химок Денис Андреев.

https://ria.ru/20221209/aviatsiya-1837371453.html

московская область (подмосковье)

химки

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Кадры пожара в ТЦ "МЕГА Химки" Пожар в ТЦ "МЕГА Химки" локализован на площади 7000 квадратов, сообщает МЧС. От OBI остались только несущие конструкции. 2022-12-09T07:34 true PT1M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, московская область (подмосковье), химки, obi, пожар в тц "мега химки"