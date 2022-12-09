https://ria.ru/20221209/pozhar-1837367635.html
В Барнауле более ста человек тушат крупный пожар на предприятии
В Барнауле более ста человек тушат крупный пожар на предприятии - РИА Новости, 09.12.2022
В Барнауле более ста человек тушат крупный пожар на предприятии
Более ста человек и пожарный поезд тушат крупный пожар на предприятии в Барнауле, площадь возгорания составляет порядка тысячи квадратных метров, сообщает... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T06:00
2022-12-09T06:00
2022-12-09T06:00
происшествия
барнаул
алтайский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155281/92/1552819213_0:152:3004:1842_1920x0_80_0_0_8c338205b31eb879a9b91cbca6feffd6.jpg
БАРНАУЛ, 9 дек - РИА Новости. Более ста человек и пожарный поезд тушат крупный пожар на предприятии в Барнауле, площадь возгорания составляет порядка тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС по Алтайскому краю.По данным местных СМИ, речь идет о шинном заводе. Принято решение о наращивании группировки спасателей."К тушению пожара привлечены 110 человек, 33 единицы техники, в том числе от МЧС России 92 человека и 26 единиц техники… По предварительной информации, площадь возгорания составляет порядка 1000 квадратных метров, создан штаб тушения пожара. На место происшествия прибыл пожарный поезд. Погибших и пострадавших нет", - уточняют в МЧС.Сообщается, что тушение идет в крайне сложных условиях сильного задымления и мороза. Утром в Барнауле столбик термометра опустился до минус 27 градусов.
https://ria.ru/20210709/barnaul-1740546013.html
барнаул
алтайский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155281/92/1552819213_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_2222b15ae811092475a5294af822d3df.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, барнаул, алтайский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Барнаул, Алтайский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Барнауле более ста человек тушат крупный пожар на предприятии
В Барнауле более ста человек и пожарный поезд тушат крупный пожар на предприятии