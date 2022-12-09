https://ria.ru/20221209/pozhar-1837367635.html

В Барнауле более ста человек тушат крупный пожар на предприятии

В Барнауле более ста человек тушат крупный пожар на предприятии - РИА Новости, 09.12.2022

В Барнауле более ста человек тушат крупный пожар на предприятии

Более ста человек и пожарный поезд тушат крупный пожар на предприятии в Барнауле, площадь возгорания составляет порядка тысячи квадратных метров, сообщает... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T06:00

2022-12-09T06:00

2022-12-09T06:00

происшествия

барнаул

алтайский край

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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БАРНАУЛ, 9 дек - РИА Новости. Более ста человек и пожарный поезд тушат крупный пожар на предприятии в Барнауле, площадь возгорания составляет порядка тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС по Алтайскому краю.По данным местных СМИ, речь идет о шинном заводе. Принято решение о наращивании группировки спасателей."К тушению пожара привлечены 110 человек, 33 единицы техники, в том числе от МЧС России 92 человека и 26 единиц техники… По предварительной информации, площадь возгорания составляет порядка 1000 квадратных метров, создан штаб тушения пожара. На место происшествия прибыл пожарный поезд. Погибших и пострадавших нет", - уточняют в МЧС.Сообщается, что тушение идет в крайне сложных условиях сильного задымления и мороза. Утром в Барнауле столбик термометра опустился до минус 27 градусов.

https://ria.ru/20210709/barnaul-1740546013.html

барнаул

алтайский край

россия

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происшествия, барнаул, алтайский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)