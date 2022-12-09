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В Барнауле более ста человек тушат крупный пожар на предприятии - РИА Новости, 09.12.2022
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В Барнауле более ста человек тушат крупный пожар на предприятии
В Барнауле более ста человек тушат крупный пожар на предприятии - РИА Новости, 09.12.2022
В Барнауле более ста человек тушат крупный пожар на предприятии
Более ста человек и пожарный поезд тушат крупный пожар на предприятии в Барнауле, площадь возгорания составляет порядка тысячи квадратных метров, сообщает... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T06:00
2022-12-09T06:00
происшествия
барнаул
алтайский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БАРНАУЛ, 9 дек - РИА Новости. Более ста человек и пожарный поезд тушат крупный пожар на предприятии в Барнауле, площадь возгорания составляет порядка тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС по Алтайскому краю.По данным местных СМИ, речь идет о шинном заводе. Принято решение о наращивании группировки спасателей."К тушению пожара привлечены 110 человек, 33 единицы техники, в том числе от МЧС России 92 человека и 26 единиц техники… По предварительной информации, площадь возгорания составляет порядка 1000 квадратных метров, создан штаб тушения пожара. На место происшествия прибыл пожарный поезд. Погибших и пострадавших нет", - уточняют в МЧС.Сообщается, что тушение идет в крайне сложных условиях сильного задымления и мороза. Утром в Барнауле столбик термометра опустился до минус 27 градусов.
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происшествия, барнаул, алтайский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Барнаул, Алтайский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
06:00 09.12.2022
 
В Барнауле более ста человек тушат крупный пожар на предприятии

В Барнауле более ста человек и пожарный поезд тушат крупный пожар на предприятии

© РИА Новости / Максим БогодвидСотрудники МЧС
Сотрудники МЧС - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Сотрудники МЧС. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 9 дек - РИА Новости. Более ста человек и пожарный поезд тушат крупный пожар на предприятии в Барнауле, площадь возгорания составляет порядка тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС по Алтайскому краю.
"Сегодня… в службу спасения поступило сообщение о возгорании в цехе одного из барнаульских предприятий по проспекту Космонавтов. На момент прибытия первых подразделений обнаружено горение в четырехэтажном здании, идет распространение огня", - говорится в сообщении.
По данным местных СМИ, речь идет о шинном заводе. Принято решение о наращивании группировки спасателей.
"К тушению пожара привлечены 110 человек, 33 единицы техники, в том числе от МЧС России 92 человека и 26 единиц техники… По предварительной информации, площадь возгорания составляет порядка 1000 квадратных метров, создан штаб тушения пожара. На место происшествия прибыл пожарный поезд. Погибших и пострадавших нет", - уточняют в МЧС.
Сообщается, что тушение идет в крайне сложных условиях сильного задымления и мороза. Утром в Барнауле столбик термометра опустился до минус 27 градусов.
Работа пожарных на месте возгорания - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
9 июля 2021, 09:00
При пожаре в административном здании в Барнауле погибли два человека
 
ПроисшествияБарнаулАлтайский крайРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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