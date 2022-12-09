16:31 09.12.2022 (обновлено: 16:42 09.12.2022)
Новак приветствовал решение Индии не поддерживать потолок цен на нефть
Новак приветствовал решение Индии не присоединяться к потолку цен на российскую нефть
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак приветствовал решение Индии не поддерживать потолок цен на российскую нефть, следует из пресс-релиза российского кабмина.
"Вице-премьер приветствовал решение Индии не поддерживать потолки цен на российскую нефть, введенные 5 декабря странами G7 и их союзниками", - говорится в сообщении по итогам рабочей встречи Новака с чрезвычайным и полномочным послом Индии в России Паваном Капуром. Новак также отметил, что Россия даже в ситуации энергетического кризиса ответственно выполняет свои контрактные обязательства по поставкам энергоресурсов, диверсифицируя энергоэкспорт в страны Востока и Юга.
"Введение потолка цен на российскую нефть – это антирыночная мера. Она нарушает цепочки поставок и может существенно осложнить ситуацию на глобальных энергетических рынках. Такие нерыночные механизмы нарушают систему международной торговли в целом и создают опасный прецедент на энергетическом рынке. В результате происходит усугубление проблемы энергетической бедности не только в развивающемся мире, но и в развитых странах Европы", – сказал Новак.