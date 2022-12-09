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Новак приветствовал решение Индии не поддерживать потолок цен на нефть

Новак приветствовал решение Индии не поддерживать потолок цен на нефть - РИА Новости, 09.12.2022

Новак приветствовал решение Индии не поддерживать потолок цен на нефть

Вице-премьер РФ Александр Новак приветствовал решение Индии не поддерживать потолок цен на российскую нефть, следует из пресс-релиза российского кабмина. РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T16:31

2022-12-09T16:31

2022-12-09T16:42

экономика

цены на нефть

россия

индия

александр новак

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак приветствовал решение Индии не поддерживать потолок цен на российскую нефть, следует из пресс-релиза российского кабмина."Вице-премьер приветствовал решение Индии не поддерживать потолки цен на российскую нефть, введенные 5 декабря странами G7 и их союзниками", - говорится в сообщении по итогам рабочей встречи Новака с чрезвычайным и полномочным послом Индии в России Паваном Капуром. Новак также отметил, что Россия даже в ситуации энергетического кризиса ответственно выполняет свои контрактные обязательства по поставкам энергоресурсов, диверсифицируя энергоэкспорт в страны Востока и Юга."Введение потолка цен на российскую нефть – это антирыночная мера. Она нарушает цепочки поставок и может существенно осложнить ситуацию на глобальных энергетических рынках. Такие нерыночные механизмы нарушают систему международной торговли в целом и создают опасный прецедент на энергетическом рынке. В результате происходит усугубление проблемы энергетической бедности не только в развивающемся мире, но и в развитых странах Европы", – сказал Новак.

россия

индия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, цены на нефть, россия, индия, александр новак, санкции в отношении россии