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Новак приветствовал решение Индии не поддерживать потолок цен на нефть - РИА Новости, 09.12.2022
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Новак приветствовал решение Индии не поддерживать потолок цен на нефть
Новак приветствовал решение Индии не поддерживать потолок цен на нефть - РИА Новости, 09.12.2022
Новак приветствовал решение Индии не поддерживать потолок цен на нефть
Вице-премьер РФ Александр Новак приветствовал решение Индии не поддерживать потолок цен на российскую нефть, следует из пресс-релиза российского кабмина. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T16:31
2022-12-09T16:42
экономика
цены на нефть
россия
индия
александр новак
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак приветствовал решение Индии не поддерживать потолок цен на российскую нефть, следует из пресс-релиза российского кабмина."Вице-премьер приветствовал решение Индии не поддерживать потолки цен на российскую нефть, введенные 5 декабря странами G7 и их союзниками", - говорится в сообщении по итогам рабочей встречи Новака с чрезвычайным и полномочным послом Индии в России Паваном Капуром. Новак также отметил, что Россия даже в ситуации энергетического кризиса ответственно выполняет свои контрактные обязательства по поставкам энергоресурсов, диверсифицируя энергоэкспорт в страны Востока и Юга."Введение потолка цен на российскую нефть – это антирыночная мера. Она нарушает цепочки поставок и может существенно осложнить ситуацию на глобальных энергетических рынках. Такие нерыночные механизмы нарушают систему международной торговли в целом и создают опасный прецедент на энергетическом рынке. В результате происходит усугубление проблемы энергетической бедности не только в развивающемся мире, но и в развитых странах Европы", – сказал Новак.
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экономика, цены на нефть, россия, индия, александр новак, санкции в отношении россии
Экономика, Цены на нефть, Россия, Индия, Александр Новак, Санкции в отношении России
16:31 09.12.2022 (обновлено: 16:42 09.12.2022)
 
Новак приветствовал решение Индии не поддерживать потолок цен на нефть

Новак приветствовал решение Индии не присоединяться к потолку цен на российскую нефть

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак приветствовал решение Индии не поддерживать потолок цен на российскую нефть, следует из пресс-релиза российского кабмина.
"Вице-премьер приветствовал решение Индии не поддерживать потолки цен на российскую нефть, введенные 5 декабря странами G7 и их союзниками", - говорится в сообщении по итогам рабочей встречи Новака с чрезвычайным и полномочным послом Индии в России Паваном Капуром. Новак также отметил, что Россия даже в ситуации энергетического кризиса ответственно выполняет свои контрактные обязательства по поставкам энергоресурсов, диверсифицируя энергоэкспорт в страны Востока и Юга.
"Введение потолка цен на российскую нефть – это антирыночная мера. Она нарушает цепочки поставок и может существенно осложнить ситуацию на глобальных энергетических рынках. Такие нерыночные механизмы нарушают систему международной торговли в целом и создают опасный прецедент на энергетическом рынке. В результате происходит усугубление проблемы энергетической бедности не только в развивающемся мире, но и в развитых странах Европы", – сказал Новак.
Потолок цен на российскую нефть
5 декабря, 10:00Инфографика
Потолок цен на российскую нефть
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ЭкономикаЦены на нефтьРоссияИндияАлександр НовакСанкции в отношении России
 
 
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