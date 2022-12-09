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Один пострадавший после взрыва газа в Рязани находится в тяжелом состоянии

Один пострадавший после взрыва газа в Рязани находится в тяжелом состоянии - РИА Новости, 09.12.2022

Один пострадавший после взрыва газа в Рязани находится в тяжелом состоянии

Один человек находится в тяжелом состоянии после взрыва газа в доме в Рязани, второй - в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T20:23

2022-12-09T20:23

2022-12-09T20:23

происшествия

павел малков

рязань

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв бытового газа в жилом доме в рязани

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ВОРОНЕЖ, 9 дек - РИА Новости. Один человек находится в тяжелом состоянии после взрыва газа в доме в Рязани, второй - в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного правительства.Ранее прокуратура региона информировала, что взрыв в двухэтажном доме в Рязани произошел в газовой колонке, прокуроры проверят действия ответственных за содержание дома и соблюдение законодательства о безопасности эксплуатации газового оборудования. По данным губернатора Павла Малкова, пострадали два человека. МЧС РФ сообщало, что два человека были спасены из-под завалов."Да, два человека госпитализированы. Один в тяжелом состоянии, второй - средней тяжести", - уточнили в пресс-службе областного правительства.

рязань

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Двухэтажный дом в Рязани после обрушения После обрушения в доме в Рязани разрушены две квартиры, спасены два человека, разбор завалов продолжается 2022-12-09T20:23 true PT0M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, павел малков, рязань, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв бытового газа в жилом доме в рязани, видео