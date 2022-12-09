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Один пострадавший после взрыва газа в Рязани находится в тяжелом состоянии - РИА Новости, 09.12.2022
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Один пострадавший после взрыва газа в Рязани находится в тяжелом состоянии
Один пострадавший после взрыва газа в Рязани находится в тяжелом состоянии - РИА Новости, 09.12.2022
Один пострадавший после взрыва газа в Рязани находится в тяжелом состоянии
Один человек находится в тяжелом состоянии после взрыва газа в доме в Рязани, второй - в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T20:23
2022-12-09T20:23
происшествия
павел малков
рязань
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв бытового газа в жилом доме в рязани
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ВОРОНЕЖ, 9 дек - РИА Новости. Один человек находится в тяжелом состоянии после взрыва газа в доме в Рязани, второй - в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного правительства.Ранее прокуратура региона информировала, что взрыв в двухэтажном доме в Рязани произошел в газовой колонке, прокуроры проверят действия ответственных за содержание дома и соблюдение законодательства о безопасности эксплуатации газового оборудования. По данным губернатора Павла Малкова, пострадали два человека. МЧС РФ сообщало, что два человека были спасены из-под завалов."Да, два человека госпитализированы. Один в тяжелом состоянии, второй - средней тяжести", - уточнили в пресс-службе областного правительства.
рязань
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РИА Новости
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Двухэтажный дом в Рязани после обрушения
После обрушения в доме в Рязани разрушены две квартиры, спасены два человека, разбор завалов продолжается
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происшествия, павел малков, рязань, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв бытового газа в жилом доме в рязани, видео
Происшествия, Павел Малков, Рязань, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв бытового газа в жилом доме в Рязани
Один пострадавший после взрыва газа в Рязани находится в тяжелом состоянии
ВОРОНЕЖ, 9 дек - РИА Новости. Один человек находится в тяжелом состоянии после взрыва газа в доме в Рязани, второй - в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного правительства.
2022-12-09T20:23
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20:23 09.12.2022
 
Один пострадавший после взрыва газа в Рязани находится в тяжелом состоянии

Один пострадавший при взрыве газа в Рязани в тяжелом состоянии, второй - средней тяжести

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ВОРОНЕЖ, 9 дек - РИА Новости. Один человек находится в тяжелом состоянии после взрыва газа в доме в Рязани, второй - в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного правительства.
Ранее прокуратура региона информировала, что взрыв в двухэтажном доме в Рязани произошел в газовой колонке, прокуроры проверят действия ответственных за содержание дома и соблюдение законодательства о безопасности эксплуатации газового оборудования. По данным губернатора Павла Малкова, пострадали два человека. МЧС РФ сообщало, что два человека были спасены из-под завалов.
"Да, два человека госпитализированы. Один в тяжелом состоянии, второй - средней тяжести", - уточнили в пресс-службе областного правительства.
 
ПроисшествияПавел МалковРязаньРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Взрыв бытового газа в жилом доме в Рязани
 
 
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