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Один пострадавший после взрыва газа в Рязани находится в тяжелом состоянии
Один пострадавший после взрыва газа в Рязани находится в тяжелом состоянии - РИА Новости, 09.12.2022
Один пострадавший после взрыва газа в Рязани находится в тяжелом состоянии
Один человек находится в тяжелом состоянии после взрыва газа в доме в Рязани, второй - в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T20:23
2022-12-09T20:23
2022-12-09T20:23
происшествия
павел малков
рязань
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв бытового газа в жилом доме в рязани
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ВОРОНЕЖ, 9 дек - РИА Новости. Один человек находится в тяжелом состоянии после взрыва газа в доме в Рязани, второй - в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного правительства.Ранее прокуратура региона информировала, что взрыв в двухэтажном доме в Рязани произошел в газовой колонке, прокуроры проверят действия ответственных за содержание дома и соблюдение законодательства о безопасности эксплуатации газового оборудования. По данным губернатора Павла Малкова, пострадали два человека. МЧС РФ сообщало, что два человека были спасены из-под завалов."Да, два человека госпитализированы. Один в тяжелом состоянии, второй - средней тяжести", - уточнили в пресс-службе областного правительства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Двухэтажный дом в Рязани после обрушения
После обрушения в доме в Рязани разрушены две квартиры, спасены два человека, разбор завалов продолжается
2022-12-09T20:23
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PT0M08S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, павел малков, рязань, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв бытового газа в жилом доме в рязани, видео
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Один пострадавший после взрыва газа в Рязани находится в тяжелом состоянии
Один пострадавший при взрыве газа в Рязани в тяжелом состоянии, второй - средней тяжести