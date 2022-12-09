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При обрушении в рязанском жилом доме пострадали два человека - РИА Новости, 09.12.2022
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При обрушении в рязанском жилом доме пострадали два человека
При обрушении в рязанском жилом доме пострадали два человека - РИА Новости, 09.12.2022
При обрушении в рязанском жилом доме пострадали два человека
Два человека пострадали после обрушения части двухэтажного жилого дома в Рязани, предварительно, из-за детонации бытового газа, сообщил губернатор Рязанской... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T18:48
2022-12-09T19:26
происшествия
павел малков
рязань
рязанская область
пушкин
взрыв бытового газа в жилом доме в рязани
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РЯЗАНЬ, 9 дек - РИА Новости. Два человека пострадали после обрушения части двухэтажного жилого дома в Рязани, предварительно, из-за детонации бытового газа, сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков."Сегодня около 17.40 произошло обрушение части двухэтажного жилого дома на улице Пушкина. В настоящее время известно о двух пострадавших, они направлены в БСМП", - написал Малков в своем Telegram-канале.По предварительным данным причина происшествия – детонация бытового газа. Информация уточняется, отметил он.Малков уточнил, что находится на месте происшествия.
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происшествия, павел малков, рязань, рязанская область, пушкин, взрыв бытового газа в жилом доме в рязани
Происшествия, Павел Малков, Рязань, Рязанская область, Пушкин, Взрыв бытового газа в жилом доме в Рязани
18:48 09.12.2022 (обновлено: 19:26 09.12.2022)
 
При обрушении в рязанском жилом доме пострадали два человека

Рязанский губернатор Малков сообщил о двух пострадавших при обрушении части жилого дома

© Фото : Павел Малков/TelegramМесто взрыва газа в жилом доме в Рязани
Место взрыва газа в жилом доме в Рязани - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© Фото : Павел Малков/Telegram
Место взрыва газа в жилом доме в Рязани
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 9 дек - РИА Новости. Два человека пострадали после обрушения части двухэтажного жилого дома в Рязани, предварительно, из-за детонации бытового газа, сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.
"Сегодня около 17.40 произошло обрушение части двухэтажного жилого дома на улице Пушкина. В настоящее время известно о двух пострадавших, они направлены в БСМП", - написал Малков в своем Telegram-канале.
По предварительным данным причина происшествия – детонация бытового газа. Информация уточняется, отметил он.
Малков уточнил, что находится на месте происшествия.
На месте взрыва бытового газа в многоэтажном доме в Нижневартовске - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
19 ноября, 08:48
Взрывы бытового газа в жилых домах в России в 2022 году
 
ПроисшествияПавел МалковРязаньРязанская областьПушкинВзрыв бытового газа в жилом доме в Рязани
 
 
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