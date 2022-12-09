https://ria.ru/20221209/postradavshie-1837599016.html

При обрушении в рязанском жилом доме пострадали два человека

При обрушении в рязанском жилом доме пострадали два человека - РИА Новости, 09.12.2022

При обрушении в рязанском жилом доме пострадали два человека

Два человека пострадали после обрушения части двухэтажного жилого дома в Рязани, предварительно, из-за детонации бытового газа, сообщил губернатор Рязанской... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T18:48

2022-12-09T18:48

2022-12-09T19:26

происшествия

павел малков

рязань

рязанская область

пушкин

взрыв бытового газа в жилом доме в рязани

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837590875_0:467:960:1007_1920x0_80_0_0_7ca18c0cd7d5a2700b6344be44b5d3dd.jpg

РЯЗАНЬ, 9 дек - РИА Новости. Два человека пострадали после обрушения части двухэтажного жилого дома в Рязани, предварительно, из-за детонации бытового газа, сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков."Сегодня около 17.40 произошло обрушение части двухэтажного жилого дома на улице Пушкина. В настоящее время известно о двух пострадавших, они направлены в БСМП", - написал Малков в своем Telegram-канале.По предварительным данным причина происшествия – детонация бытового газа. Информация уточняется, отметил он.Малков уточнил, что находится на месте происшествия.

https://ria.ru/20221119/gaz-1832695253.html

рязань

рязанская область

пушкин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, павел малков, рязань, рязанская область, пушкин, взрыв бытового газа в жилом доме в рязани