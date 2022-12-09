https://ria.ru/20221209/politika-1837538423.html
Путин прокомментировал контакты по линии СВР и ЦРУ
Путин прокомментировал контакты по линии СВР и ЦРУ - РИА Новости, 09.12.2022
Путин прокомментировал контакты по линии СВР и ЦРУ
Президент РФ Владимир Путин говоря о контактах по линии СВР и ЦРУ по теме обмена заявил, что это была инициатива американской стороны, переговоры прошли в... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T16:34
2022-12-09T16:34
2022-12-09T17:31
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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владимир путин
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БИШКЕК, 9 дек – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин говоря о контактах по линии СВР и ЦРУ по теме обмена заявил, что это была инициатива американской стороны, переговоры прошли в нормальном режиме и будут продолжены."Что касается контактов по линии спецслужб СВР и ЦРУ с одной и с другой стороны, это была не наша инициатива, это была инициатива американской стороны. Президент (США) Байден предложил это, мы согласились, как видите. В целом переговоры, от них мы и не ожидали ничего сверхъестественного, они прошли в нормальном рабочем режиме. Партнеры договорились о том, что эти контакты будут продолжены", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам Высшего Евразийского экономического совета."Можно ли это считать прологом к диалогу с США по другим вопросам? Ну, это специфический вопрос такой, прямо скажем. И мы не ставили перед собой задачи от них, от этих переговоров переходить к каким-то другим. Но, конечно, они создают определенную атмосферу, это правда. Но в рамках этих переговоров никаких других вопросов не обсуждается", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам Высшего Евразийского экономического совета.Виктор Бут отбывал 25-летний срок в США по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. В четверг его освободили из американской тюрьмы после почти 15 лет заключения в результате обмена на гражданку США, баскетболистку Бритни Грайнер, отбывавшую тюремный срок в России за контрабанду наркотиков.
https://ria.ru/20221209/kontakty-1837535953.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
служба внешней разведки российской федерации (свр россии), центральное разведывательное управление (цру), в мире, сша, россия, владимир путин, виктор бут
Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Центральное разведывательное управление (ЦРУ), В мире, США, Россия, Владимир Путин, Виктор Бут
16:34 09.12.2022 (обновлено: 17:31 09.12.2022)
Путин прокомментировал контакты по линии СВР и ЦРУ
Президент Путин: контакты по линии СВР и ЦРУ прошли по инициативе американской стороны
БИШКЕК, 9 дек – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин говоря о контактах по линии СВР и ЦРУ по теме обмена заявил, что это была инициатива американской стороны, переговоры прошли в нормальном режиме и будут продолжены.
"Что касается контактов по линии спецслужб СВР и ЦРУ с одной и с другой стороны, это была не наша инициатива, это была инициатива американской стороны. Президент (США) Байден предложил это, мы согласились, как видите. В целом переговоры, от них мы и не ожидали ничего сверхъестественного, они прошли в нормальном рабочем режиме. Партнеры договорились о том, что эти контакты будут продолжены", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам Высшего Евразийского экономического совета.
"Можно ли это считать прологом к диалогу с США по другим вопросам? Ну, это специфический вопрос такой, прямо скажем. И мы не ставили перед собой задачи от них, от этих переговоров переходить к каким-то другим. Но, конечно, они создают определенную атмосферу, это правда. Но в рамках этих переговоров никаких других вопросов не обсуждается", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам Высшего Евразийского экономического совета.
Виктор Бут
отбывал 25-летний срок в США по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. В четверг его освободили из американской тюрьмы после почти 15 лет заключения в результате обмена на гражданку США, баскетболистку Бритни Грайнер, отбывавшую тюремный срок в России за контрабанду наркотиков.