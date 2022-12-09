https://ria.ru/20221209/politika-1837538423.html

Путин прокомментировал контакты по линии СВР и ЦРУ

Путин прокомментировал контакты по линии СВР и ЦРУ - РИА Новости, 09.12.2022

Путин прокомментировал контакты по линии СВР и ЦРУ

Президент РФ Владимир Путин говоря о контактах по линии СВР и ЦРУ по теме обмена заявил, что это была инициатива американской стороны, переговоры прошли в... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T16:34

2022-12-09T16:34

2022-12-09T17:31

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

центральное разведывательное управление (цру)

в мире

сша

россия

владимир путин

виктор бут

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837418289_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_1fce885693220d19d6425c4a4fb9ecd8.jpg

БИШКЕК, 9 дек – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин говоря о контактах по линии СВР и ЦРУ по теме обмена заявил, что это была инициатива американской стороны, переговоры прошли в нормальном режиме и будут продолжены."Что касается контактов по линии спецслужб СВР и ЦРУ с одной и с другой стороны, это была не наша инициатива, это была инициатива американской стороны. Президент (США) Байден предложил это, мы согласились, как видите. В целом переговоры, от них мы и не ожидали ничего сверхъестественного, они прошли в нормальном рабочем режиме. Партнеры договорились о том, что эти контакты будут продолжены", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам Высшего Евразийского экономического совета."Можно ли это считать прологом к диалогу с США по другим вопросам? Ну, это специфический вопрос такой, прямо скажем. И мы не ставили перед собой задачи от них, от этих переговоров переходить к каким-то другим. Но, конечно, они создают определенную атмосферу, это правда. Но в рамках этих переговоров никаких других вопросов не обсуждается", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам Высшего Евразийского экономического совета.Виктор Бут отбывал 25-летний срок в США по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. В четверг его освободили из американской тюрьмы после почти 15 лет заключения в результате обмена на гражданку США, баскетболистку Бритни Грайнер, отбывавшую тюремный срок в России за контрабанду наркотиков.

https://ria.ru/20221209/kontakty-1837535953.html

https://ria.ru/20221209/oborona-1837432187.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

служба внешней разведки российской федерации (свр россии), центральное разведывательное управление (цру), в мире, сша, россия, владимир путин, виктор бут