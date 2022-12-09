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Власти Химок окажут необходимую поддержку семье погибшего охранника ТЦ

Власти Химок окажут необходимую поддержку семье погибшего охранника ТЦ - РИА Новости, 09.12.2022

Власти Химок окажут необходимую поддержку семье погибшего охранника ТЦ

Власти города Химки окажут необходимую поддержку семьей охранника торгового центра "МЕГА Химки", погибшего в результате пожара в пятницу, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T14:49

2022-12-09T14:49

2022-12-09T14:49

происшествия

пожар в тц "мега химки"

химки

коммерческая недвижимость

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ХИМКИ, 9 дек – РИА Новости. Власти города Химки окажут необходимую поддержку семьей охранника торгового центра "МЕГА Химки", погибшего в результате пожара в пятницу, сообщает пресс-служба администрации городского округа Химки.Пожар, охвативший 17 тысяч квадратных метров, начался в магазине OBI в торговом комплексе "Мега Химки" в пятницу 6 утра. Открытое горение ликвидировано. В результате происшествия здание OBI почти полностью разрушено, погиб охранник гипермаркета. Предварительная причина пожара - нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ."К сожалению, есть один погибший. Это охранник гипермаркета. Он приехал на работу из другого региона. С семьей погибшего мы на связи, окажем всю необходимую поддержку", - сообщил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.По поручению главы Химок на месте был развернут оперативный штаб для координации действий по ликвидации последствий происшествия.Сгоревшее здание полностью изолируют и закроют защитным баннером, а территорию очистят от обломков. Парковку вокруг OBI закроют до понедельника, чтобы обеспечить полный доступ аварийных и спасательных служб для разбора завалов.

https://radiosputnik.ria.ru/20221209/vorobev-1837402709.html

химки

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

происшествия, пожар в тц "мега химки", химки, коммерческая недвижимость