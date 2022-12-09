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Власти Химок окажут необходимую поддержку семье погибшего охранника ТЦ - РИА Новости, 09.12.2022
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Власти Химок окажут необходимую поддержку семье погибшего охранника ТЦ
Власти Химок окажут необходимую поддержку семье погибшего охранника ТЦ - РИА Новости, 09.12.2022
Власти Химок окажут необходимую поддержку семье погибшего охранника ТЦ
Власти города Химки окажут необходимую поддержку семьей охранника торгового центра "МЕГА Химки", погибшего в результате пожара в пятницу, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T14:49
2022-12-09T14:49
происшествия
пожар в тц "мега химки"
химки
коммерческая недвижимость
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ХИМКИ, 9 дек – РИА Новости. Власти города Химки окажут необходимую поддержку семьей охранника торгового центра "МЕГА Химки", погибшего в результате пожара в пятницу, сообщает пресс-служба администрации городского округа Химки.Пожар, охвативший 17 тысяч квадратных метров, начался в магазине OBI в торговом комплексе "Мега Химки" в пятницу 6 утра. Открытое горение ликвидировано. В результате происшествия здание OBI почти полностью разрушено, погиб охранник гипермаркета. Предварительная причина пожара - нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ."К сожалению, есть один погибший. Это охранник гипермаркета. Он приехал на работу из другого региона. С семьей погибшего мы на связи, окажем всю необходимую поддержку", - сообщил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.По поручению главы Химок на месте был развернут оперативный штаб для координации действий по ликвидации последствий происшествия.Сгоревшее здание полностью изолируют и закроют защитным баннером, а территорию очистят от обломков. Парковку вокруг OBI закроют до понедельника, чтобы обеспечить полный доступ аварийных и спасательных служб для разбора завалов.
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происшествия, пожар в тц "мега химки", химки, коммерческая недвижимость
Происшествия, Пожар в ТЦ "Мега Химки", Химки, Коммерческая недвижимость
14:49 09.12.2022
 

Власти Химок окажут необходимую поддержку семье погибшего охранника ТЦ

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ХИМКИ, 9 дек – РИА Новости. Власти города Химки окажут необходимую поддержку семьей охранника торгового центра "МЕГА Химки", погибшего в результате пожара в пятницу, сообщает пресс-служба администрации городского округа Химки.
Пожар, охвативший 17 тысяч квадратных метров, начался в магазине OBI в торговом комплексе "Мега Химки" в пятницу 6 утра. Открытое горение ликвидировано. В результате происшествия здание OBI почти полностью разрушено, погиб охранник гипермаркета. Предварительная причина пожара - нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ.
"К сожалению, есть один погибший. Это охранник гипермаркета. Он приехал на работу из другого региона. С семьей погибшего мы на связи, окажем всю необходимую поддержку", - сообщил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.
По поручению главы Химок на месте был развернут оперативный штаб для координации действий по ликвидации последствий происшествия.
Сгоревшее здание полностью изолируют и закроют защитным баннером, а территорию очистят от обломков. Парковку вокруг OBI закроют до понедельника, чтобы обеспечить полный доступ аварийных и спасательных служб для разбора завалов.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
Вчера, 10:19В России
Воробьев: у ТЦ "Мега Химки" обеспечивают безопасность горожан
 
ПроисшествияПожар в ТЦ "Мега Химки"ХимкиКоммерческая недвижимость
 
 
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