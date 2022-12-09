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В нескольких районах Парижа пропал свет - РИА Новости, 09.12.2022
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В нескольких районах Парижа пропал свет
В нескольких районах Парижа пропал свет - РИА Новости, 09.12.2022
В нескольких районах Парижа пропал свет
Вечером в четверг в нескольких районах Парижа отключилась электроэнергия из-за аварии, сообщил французский оператор электросетей RTE. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T02:04
2022-12-09T02:04
в мире
париж
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ПАРИЖ, 9 дек - РИА Новости. Вечером в четверг в нескольких районах Парижа отключилась электроэнергия из-за аварии, сообщил французский оператор электросетей RTE."После аварии, произошедшей около 22.15, дома на юго-востоке Парижа остались без электричества", - говорится в сообщении оператора в Twitter.Отмечается, что специалисты работают над устранением аварии. О причинах произошедшего не сообщается.По данным французских СМИ, сбои в подаче электроэнергии затронули 1-й, 3-й, 4-й и 5-й округа французской столицы.Пользователи соцсетей выкладывают фото погрузившихся во тьму улиц Парижа.
https://radiosputnik.ria.ru/20221206/elektrichestvo-1836620043.html
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в мире, париж
В мире, Париж
02:04 09.12.2022
 
В нескольких районах Парижа пропал свет

Оператор RTE: в нескольких районах Парижа отключилась электроэнергия из-за аварии

© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в медиабанкНочной вид на Триумфальную арку, Елисейские поля и бизнес-квартал La Défense в Париже
Ночной вид на Триумфальную арку, Елисейские поля и бизнес-квартал La Défense в Париже - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в медиабанк
Ночной вид на Триумфальную арку, Елисейские поля и бизнес-квартал La Défense в Париже. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 9 дек - РИА Новости. Вечером в четверг в нескольких районах Парижа отключилась электроэнергия из-за аварии, сообщил французский оператор электросетей RTE.
"После аварии, произошедшей около 22.15, дома на юго-востоке Парижа остались без электричества", - говорится в сообщении оператора в Twitter.
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6 декабря, 12:33Сказано в эфире
Тушите свет! Европа готовится к веерным отключениям электричества
Отмечается, что специалисты работают над устранением аварии. О причинах произошедшего не сообщается.
По данным французских СМИ, сбои в подаче электроэнергии затронули 1-й, 3-й, 4-й и 5-й округа французской столицы.
Пользователи соцсетей выкладывают фото погрузившихся во тьму улиц Парижа.
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