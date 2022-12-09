https://ria.ru/20221209/parizh-1837361718.html

В нескольких районах Парижа пропал свет

В нескольких районах Парижа пропал свет - РИА Новости, 09.12.2022

В нескольких районах Парижа пропал свет

Вечером в четверг в нескольких районах Парижа отключилась электроэнергия из-за аварии, сообщил французский оператор электросетей RTE. РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T02:04

2022-12-09T02:04

2022-12-09T02:04

в мире

париж

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ПАРИЖ, 9 дек - РИА Новости. Вечером в четверг в нескольких районах Парижа отключилась электроэнергия из-за аварии, сообщил французский оператор электросетей RTE."После аварии, произошедшей около 22.15, дома на юго-востоке Парижа остались без электричества", - говорится в сообщении оператора в Twitter.Отмечается, что специалисты работают над устранением аварии. О причинах произошедшего не сообщается.По данным французских СМИ, сбои в подаче электроэнергии затронули 1-й, 3-й, 4-й и 5-й округа французской столицы.Пользователи соцсетей выкладывают фото погрузившихся во тьму улиц Парижа.

https://radiosputnik.ria.ru/20221206/elektrichestvo-1836620043.html

https://ria.ru/20220812/elektroenergiya-1809119753.html

париж

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в мире, париж