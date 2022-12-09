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В Щелково открыли памятник Герою России Роману Кутузову - РИА Новости, 09.12.2022
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В Щелково открыли памятник Герою России Роману Кутузову
В Щелково открыли памятник Герою России Роману Кутузову - РИА Новости, 09.12.2022
В Щелково открыли памятник Герою России Роману Кутузову
Памятник Герою России генерал-лейтенанту Роману Кутузову открыли на Аллее Героев Отечества в посёлке Чкаловский городского округа Щёлково, сообщает пресс-служба РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T19:29
2022-12-09T19:29
специальная военная операция на украине
щелково
россия
луганская народная республика
днр
ситуация в днр и лнр
лнр
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Памятник Герою России генерал-лейтенанту Роману Кутузову открыли на Аллее Героев Отечества в посёлке Чкаловский городского округа Щёлково, сообщает пресс-служба администрации округа.Генерал-лейтенант Кутузов с первого дня участвовал в специальной военной операции, командуя 1-м армейским корпусом ДНР. В июне 2022 года погиб возле города Попасная. Указом президента РФ за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, ему присвоено звание Героя Российской Федерации."У каждого времени свои герои. В 2022 году это защитники Родины, истинные патриоты, участники специальной освободительной операции. Генерал-лейтенант Роман Кутузов погиб во время боя за контроль над стратегическим объектом в Луганской области. Он ушёл как настоящий русский воин. Роман Владимирович - пример для подражания. Это истинный герой, благодарность к которому у русских людей будет переходить из поколения в поколение", - приводятся в сообщении слова главы Щелково Андрея Булгакова на церемонии открытия бюста в День Героев Отечества.
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щелково, россия, луганская народная республика, днр, ситуация в днр и лнр, лнр
Специальная военная операция на Украине, Щелково, Россия, Луганская Народная Республика, ДНР, Ситуация в ДНР и ЛНР, ЛНР
19:29 09.12.2022
 

В Щелково открыли памятник Герою России Роману Кутузову

© Фото предоставлено пресс-службой администрации городского округа Щелково Памятник Герою России генерал-лейтенанту Роману Кутузову открыли на Аллее Героев Отечества в посёлке Чкаловский городского округа Щелково
Памятник Герою России генерал-лейтенанту Роману Кутузову открыли на Аллее Героев Отечества в посёлке Чкаловский городского округа Щелково
© Фото предоставлено пресс-службой администрации городского округа Щелково
Памятник Герою России генерал-лейтенанту Роману Кутузову открыли на Аллее Героев Отечества в посёлке Чкаловский городского округа Щелково
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Памятник Герою России генерал-лейтенанту Роману Кутузову открыли на Аллее Героев Отечества в посёлке Чкаловский городского округа Щёлково, сообщает пресс-служба администрации округа.
© Фото предоставлено пресс-службой администрации городского округа Щелково Памятник Герою России генерал-лейтенанту Роману Кутузову открыли на Аллее Героев Отечества в посёлке Чкаловский городского округа Щелково
Памятник Герою России генерал-лейтенанту Роману Кутузову открыли на Аллее Героев Отечества в посёлке Чкаловский городского округа Щелково
© Фото предоставлено пресс-службой администрации городского округа Щелково
Памятник Герою России генерал-лейтенанту Роману Кутузову открыли на Аллее Героев Отечества в посёлке Чкаловский городского округа Щелково
Генерал-лейтенант Кутузов с первого дня участвовал в специальной военной операции, командуя 1-м армейским корпусом ДНР. В июне 2022 года погиб возле города Попасная. Указом президента РФ за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, ему присвоено звание Героя Российской Федерации.
"У каждого времени свои герои. В 2022 году это защитники Родины, истинные патриоты, участники специальной освободительной операции. Генерал-лейтенант Роман Кутузов погиб во время боя за контроль над стратегическим объектом в Луганской области. Он ушёл как настоящий русский воин. Роман Владимирович - пример для подражания. Это истинный герой, благодарность к которому у русских людей будет переходить из поколения в поколение", - приводятся в сообщении слова главы Щелково Андрея Булгакова на церемонии открытия бюста в День Героев Отечества.
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