В Щелково открыли памятник Герою России Роману Кутузову
© Фото предоставлено пресс-службой администрации городского округа Щелково Памятник Герою России генерал-лейтенанту Роману Кутузову открыли на Аллее Героев Отечества в посёлке Чкаловский городского округа Щелково
© Фото предоставлено пресс-службой администрации городского округа Щелково
Памятник Герою России генерал-лейтенанту Роману Кутузову открыли на Аллее Героев Отечества в посёлке Чкаловский городского округа Щелково
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Памятник Герою России генерал-лейтенанту Роману Кутузову открыли на Аллее Героев Отечества в посёлке Чкаловский городского округа Щёлково, сообщает пресс-служба администрации округа.
© Фото предоставлено пресс-службой администрации городского округа Щелково Памятник Герою России генерал-лейтенанту Роману Кутузову открыли на Аллее Героев Отечества в посёлке Чкаловский городского округа Щелково
© Фото предоставлено пресс-службой администрации городского округа Щелково
Памятник Герою России генерал-лейтенанту Роману Кутузову открыли на Аллее Героев Отечества в посёлке Чкаловский городского округа Щелково
Генерал-лейтенант Кутузов с первого дня участвовал в специальной военной операции, командуя 1-м армейским корпусом ДНР. В июне 2022 года погиб возле города Попасная. Указом президента РФ за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, ему присвоено звание Героя Российской Федерации.
"У каждого времени свои герои. В 2022 году это защитники Родины, истинные патриоты, участники специальной освободительной операции. Генерал-лейтенант Роман Кутузов погиб во время боя за контроль над стратегическим объектом в Луганской области. Он ушёл как настоящий русский воин. Роман Владимирович - пример для подражания. Это истинный герой, благодарность к которому у русских людей будет переходить из поколения в поколение", - приводятся в сообщении слова главы Щелково Андрея Булгакова на церемонии открытия бюста в День Героев Отечества.