https://ria.ru/20221209/pamyatnik-1837612008.html

В Щелково открыли памятник Герою России Роману Кутузову

В Щелково открыли памятник Герою России Роману Кутузову - РИА Новости, 09.12.2022

В Щелково открыли памятник Герою России Роману Кутузову

Памятник Герою России генерал-лейтенанту Роману Кутузову открыли на Аллее Героев Отечества в посёлке Чкаловский городского округа Щёлково, сообщает пресс-служба РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T19:29

2022-12-09T19:29

2022-12-09T19:29

специальная военная операция на украине

щелково

россия

луганская народная республика

днр

ситуация в днр и лнр

лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837610152_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_a06073c5c09ce6d31e37224394c409c5.jpg

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Памятник Герою России генерал-лейтенанту Роману Кутузову открыли на Аллее Героев Отечества в посёлке Чкаловский городского округа Щёлково, сообщает пресс-служба администрации округа.Генерал-лейтенант Кутузов с первого дня участвовал в специальной военной операции, командуя 1-м армейским корпусом ДНР. В июне 2022 года погиб возле города Попасная. Указом президента РФ за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, ему присвоено звание Героя Российской Федерации."У каждого времени свои герои. В 2022 году это защитники Родины, истинные патриоты, участники специальной освободительной операции. Генерал-лейтенант Роман Кутузов погиб во время боя за контроль над стратегическим объектом в Луганской области. Он ушёл как настоящий русский воин. Роман Владимирович - пример для подражания. Это истинный герой, благодарность к которому у русских людей будет переходить из поколения в поколение", - приводятся в сообщении слова главы Щелково Андрея Булгакова на церемонии открытия бюста в День Героев Отечества.

https://ria.ru/20221117/schelkovo-1832138103.html

щелково

россия

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

щелково, россия, луганская народная республика, днр, ситуация в днр и лнр, лнр