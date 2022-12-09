Отношения России и США по-прежнему в плачевном состоянии, заявил Песков
Песков: отношения России и США в плачевном состоянии, несмотря на обмен Грайнер на Бута
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Делать выводы, что обмен россиянина Виктора Бута и американки Бриттни Грайнер - это шаг в сторону выхода из кризиса между РФ и США, неверно, отношения между странами все еще в плачевном состоянии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Бут провел в заключении в Штатах почти 15 лет по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержке терроризма. Баскетболистка Бриттни Грайнер, в свою очередь, была осуждена к 9 годам колонии за контрабанду 0,7 грамма гашиша, ее задержали в "Шереметьево" в феврале 2022 года. Вчера вечером Бут прилетел в Москву.
"Переговоры касались исключительно темы обменов. Неверно, наверное, делать гипотетические выводы, что это может быть шаг в сторону выхода из кризиса, который мы имеем в двусторонних отношениях. Нет, двусторонние отношения продолжают оставаться в печальном состоянии", - сказал он в интервью "Известиям".