https://ria.ru/20221209/otnosheniya-1837419063.html

Отношения России и США по-прежнему в плачевном состоянии, заявил Песков

Отношения России и США по-прежнему в плачевном состоянии, заявил Песков - РИА Новости, 09.12.2022

Отношения России и США по-прежнему в плачевном состоянии, заявил Песков

Делать выводы, что обмен россиянина Виктора Бута и американки Бриттни Грайнер - это шаг в сторону выхода из кризиса между РФ и США, неверно, отношения между... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T11:22

2022-12-09T11:22

2022-12-09T11:22

политика

виктор бут

бриттни грайнер

дмитрий песков

россия

сша

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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Делать выводы, что обмен россиянина Виктора Бута и американки Бриттни Грайнер - это шаг в сторону выхода из кризиса между РФ и США, неверно, отношения между странами все еще в плачевном состоянии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Бут провел в заключении в Штатах почти 15 лет по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержке терроризма. Баскетболистка Бриттни Грайнер, в свою очередь, была осуждена к 9 годам колонии за контрабанду 0,7 грамма гашиша, ее задержали в "Шереметьево" в феврале 2022 года. Вчера вечером Бут прилетел в Москву."Переговоры касались исключительно темы обменов. Неверно, наверное, делать гипотетические выводы, что это может быть шаг в сторону выхода из кризиса, который мы имеем в двусторонних отношениях. Нет, двусторонние отношения продолжают оставаться в печальном состоянии", - сказал он в интервью "Известиям".

https://ria.ru/20221209/evropa-1837305314.html

россия

сша

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, виктор бут, бриттни грайнер, дмитрий песков, россия, сша