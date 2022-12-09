Новые графики стабилизационных отключений вводятся в Киеве
С пятницы в Киеве вводят новые графики стабилизационных отключений
© AP Photo / Andrew KravchenkoВид со смотровой площадки на неосвещенный Киев
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вид со смотровой площадки на неосвещенный Киев . Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. В энергетической компании ДТЭК "Киевские электросети" сообщили, что с пятницы в Киеве вводят новые графики стабилизационных отключений.
"С 9 декабря в Киеве действуют обновленные графики стабилизационных отключений. Они учитывают текущую сложную ситуацию в энергосистеме после последних массовых обстрелов", - говорится в сообщении на сайте компании.
Там отмечается, что графики состоят из трех категорий: белый цвет на графике - свет есть и в настоящее время его наличие гарантировано, при сером цвете - в это время гарантированно не будет света, светло-серый цвет на графике означает возможные отключения, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться.
Ранее в пятницу глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что дефицит электроэнергии в украинской энергосистеме превышает уровень генерации, в связи с чем круглосуточно во всех регионах применяются ограничения подачи света и вводятся дополнительные отключения при превышении потребления над производством.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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