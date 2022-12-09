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Новые графики стабилизационных отключений вводятся в Киеве

Новые графики стабилизационных отключений вводятся в Киеве - РИА Новости, 09.12.2022

Новые графики стабилизационных отключений вводятся в Киеве

В энергетической компании ДТЭК "Киевские электросети" сообщили, что с пятницы в Киеве вводят новые графики стабилизационных отключений. РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T22:35

2022-12-09T22:35

2022-12-09T22:35

специальная военная операция на украине

денис шмыгаль

владимир зеленский

киев

украина

дтэк

укрэнерго

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. В энергетической компании ДТЭК "Киевские электросети" сообщили, что с пятницы в Киеве вводят новые графики стабилизационных отключений.Там отмечается, что графики состоят из трех категорий: белый цвет на графике - свет есть и в настоящее время его наличие гарантировано, при сером цвете - в это время гарантированно не будет света, светло-серый цвет на графике означает возможные отключения, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться.Ранее в пятницу глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что дефицит электроэнергии в украинской энергосистеме превышает уровень генерации, в связи с чем круглосуточно во всех регионах применяются ограничения подачи света и вводятся дополнительные отключения при превышении потребления над производством.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20221209/amerika-1837319617.html

киев

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

денис шмыгаль, владимир зеленский, киев, украина, дтэк, укрэнерго, вооруженные силы рф