Рейтинг@Mail.ru
Правительство продлило разрешение для компаний не раскрывать отчетность - РИА Новости, 09.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221209/otchetnost-1837441896.html
Правительство продлило разрешение для компаний не раскрывать отчетность
Правительство продлило разрешение для компаний не раскрывать отчетность - РИА Новости, 09.12.2022
Правительство продлило разрешение для компаний не раскрывать отчетность
Правительство России продлило до 1 июля 2023 года норму, разрешающую компаниям не раскрывать консолидированную финансовую отчетность, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T12:28
2022-12-09T12:28
экономика
россия
правительство рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787993167_0:0:2456:1381_1920x0_80_0_0_8449a346b89836de5e97da9c68323b21.jpg
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Правительство России продлило до 1 июля 2023 года норму, разрешающую компаниям не раскрывать консолидированную финансовую отчетность, сообщает пресс-служба кабмина."Правительство еще на шесть месяцев - до 1 июля 2023 года - продлило действие нормы, разрешающей компаниям не раскрывать годовую и промежуточную консолидированную финансовую отчетность. Постановление об этом подписано", - говорится в сообщении.Уточняется, что ранее срок действия нормы был ограничен 31 декабря 2022 года."Решение принято для снижения риска использования чувствительной информации из отчетности недружественными странами, которые вводят санкции в отношении российских компаний", - поясняется в пресс-релизе.В конце ноября правительство также продлило до 1 июля будущего года действие нормы, которая позволяет не раскрывать корпоративную информацию участникам фондового рынка.
https://ria.ru/20221208/byudzhet-1837152890.html
https://ria.ru/20221207/ekonomika-1837056063.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775838737_0:0:2072:1555_1920x0_80_0_0_01a46e314a8213ae65ab68c741f22d72.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, правительство рф
Экономика, Россия, Правительство РФ
12:28 09.12.2022
 
Правительство продлило разрешение для компаний не раскрывать отчетность

Правительство продлило на полгода норму, позволяющую компаниям не раскрывать отчетность

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Дом Правительства Российской Федерации
Дом Правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
Дом Правительства Российской Федерации . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Правительство России продлило до 1 июля 2023 года норму, разрешающую компаниям не раскрывать консолидированную финансовую отчетность, сообщает пресс-служба кабмина.
"Правительство еще на шесть месяцев - до 1 июля 2023 года - продлило действие нормы, разрешающей компаниям не раскрывать годовую и промежуточную консолидированную финансовую отчетность. Постановление об этом подписано", - говорится в сообщении.
Министр финансов России Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
Вчера, 11:41
Силуанов спрогнозировал дефицит российского бюджета по итогам 2022 года
Уточняется, что ранее срок действия нормы был ограничен 31 декабря 2022 года.
"Решение принято для снижения риска использования чувствительной информации из отчетности недружественными странами, которые вводят санкции в отношении российских компаний", - поясняется в пресс-релизе.
В конце ноября правительство также продлило до 1 июля будущего года действие нормы, которая позволяет не раскрывать корпоративную информацию участникам фондового рынка.
Монета номиналом один рубль - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
7 декабря, 19:10
Российская экономика преодолела краткосрочный спад, заявили эксперты ЦБ
 
ЭкономикаРоссияПравительство РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала