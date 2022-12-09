https://ria.ru/20221209/otchetnost-1837441896.html

Правительство продлило разрешение для компаний не раскрывать отчетность

Правительство продлило разрешение для компаний не раскрывать отчетность - РИА Новости, 09.12.2022

Правительство продлило разрешение для компаний не раскрывать отчетность

Правительство России продлило до 1 июля 2023 года норму, разрешающую компаниям не раскрывать консолидированную финансовую отчетность, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T12:28

2022-12-09T12:28

2022-12-09T12:28

экономика

россия

правительство рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787993167_0:0:2456:1381_1920x0_80_0_0_8449a346b89836de5e97da9c68323b21.jpg

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Правительство России продлило до 1 июля 2023 года норму, разрешающую компаниям не раскрывать консолидированную финансовую отчетность, сообщает пресс-служба кабмина."Правительство еще на шесть месяцев - до 1 июля 2023 года - продлило действие нормы, разрешающей компаниям не раскрывать годовую и промежуточную консолидированную финансовую отчетность. Постановление об этом подписано", - говорится в сообщении.Уточняется, что ранее срок действия нормы был ограничен 31 декабря 2022 года."Решение принято для снижения риска использования чувствительной информации из отчетности недружественными странами, которые вводят санкции в отношении российских компаний", - поясняется в пресс-релизе.В конце ноября правительство также продлило до 1 июля будущего года действие нормы, которая позволяет не раскрывать корпоративную информацию участникам фондового рынка.

https://ria.ru/20221208/byudzhet-1837152890.html

https://ria.ru/20221207/ekonomika-1837056063.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, правительство рф