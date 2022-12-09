https://ria.ru/20221209/otchetnost-1837441896.html
Правительство продлило разрешение для компаний не раскрывать отчетность
Правительство продлило разрешение для компаний не раскрывать отчетность - РИА Новости, 09.12.2022
Правительство продлило разрешение для компаний не раскрывать отчетность
Правительство России продлило до 1 июля 2023 года норму, разрешающую компаниям не раскрывать консолидированную финансовую отчетность, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T12:28
2022-12-09T12:28
2022-12-09T12:28
экономика
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правительство рф
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Правительство России продлило до 1 июля 2023 года норму, разрешающую компаниям не раскрывать консолидированную финансовую отчетность, сообщает пресс-служба кабмина."Правительство еще на шесть месяцев - до 1 июля 2023 года - продлило действие нормы, разрешающей компаниям не раскрывать годовую и промежуточную консолидированную финансовую отчетность. Постановление об этом подписано", - говорится в сообщении.Уточняется, что ранее срок действия нормы был ограничен 31 декабря 2022 года."Решение принято для снижения риска использования чувствительной информации из отчетности недружественными странами, которые вводят санкции в отношении российских компаний", - поясняется в пресс-релизе.В конце ноября правительство также продлило до 1 июля будущего года действие нормы, которая позволяет не раскрывать корпоративную информацию участникам фондового рынка.
https://ria.ru/20221208/byudzhet-1837152890.html
https://ria.ru/20221207/ekonomika-1837056063.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, правительство рф
Экономика, Россия, Правительство РФ
Правительство продлило разрешение для компаний не раскрывать отчетность
Правительство продлило на полгода норму, позволяющую компаниям не раскрывать отчетность
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости.
Правительство России продлило до 1 июля 2023 года норму, разрешающую компаниям не раскрывать консолидированную финансовую отчетность, сообщает пресс-служба
кабмина.
"Правительство еще на шесть месяцев - до 1 июля 2023 года - продлило действие нормы, разрешающей компаниям не раскрывать годовую и промежуточную консолидированную финансовую отчетность. Постановление об этом подписано", - говорится в сообщении.
Уточняется, что ранее срок действия нормы был ограничен 31 декабря 2022 года.
"Решение принято для снижения риска использования чувствительной информации из отчетности недружественными странами, которые вводят санкции в отношении российских компаний", - поясняется в пресс-релизе.
В конце ноября правительство также продлило до 1 июля будущего года действие нормы, которая позволяет не раскрывать корпоративную информацию участникам фондового рынка.