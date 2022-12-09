https://ria.ru/20221209/odnoklassniki-1837452692.html

Приложения Одноклассников и Почты Mail.ru стали доступнее для незрячих

Приложения Одноклассников и Почты Mail.ru стали доступнее для незрячих - РИА Новости, 09.12.2022

Приложения Одноклассников и Почты Mail.ru стали доступнее для незрячих

Мобильные приложения Одноклассников (iOS и Android) и Почты Mail.ru (Android) прошли проверку системы добровольной сертификации инклюзивного проекта Everland... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T12:55

2022-12-09T12:55

2022-12-09T12:55

одноклассники.ru

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Мобильные приложения Одноклассников (iOS и Android) и Почты Mail.ru (Android) прошли проверку системы добровольной сертификации инклюзивного проекта Everland "Доступность торговых помещений, веб-сайтов и мобильных приложений". Наличие такого сертификата подтверждает, что незрячие пользователи могут использовать большую часть функциональности приложений на русском и английском языках. ОК стали первым приложением социальной сети в России, доступным для незрячих пользователей.Оценку мобильных приложений проводили по 9 критериям невизуальной доступности. Среди них: озвучивание ввода, логичное и предсказуемое перемещение курсора программы экранного доступа при свайпах, наличие текстовых меток в элементах интерфейса и другие. Большая часть элементов в приложениях ОК на Android и iOS получили понятные для восприятия на слух подписи. Теперь пользователи могут понять, где находятся и что именно им доступно на странице. Например, читать ленту, ставить классы или любые другие эмоции на выбор. Обмениваться сообщениями, комментировать публикации и даже узнавать, что изображено на фотографиях (iOS). В приложении Почты Mail.ru решены более 50 задач для повышения невизуальной доступности: можно зарегистрироваться, создать новый почтовый ящик, восстановить пароль, написать письмо, ответить и переслать сообщения, прикрепить документы к письму и совершить другие действия. Теперь пользователи слышат подсказки и озвучку элементов, с которыми взаимодействуют. Также в Почту Mail.ru встроен голосовой помощник Маруся. Скачать обновленные приложения в последней версии можно в RuStore

https://ria.ru/20221206/odnoklassniki-1836641416.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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