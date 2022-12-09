https://ria.ru/20221209/obstrely-1837465276.html

Украинские войска обстреляли семь населенных пунктов в ДНР

Украинские войска обстреляли семь населенных пунктов в ДНР - РИА Новости, 09.12.2022

Украинские войска обстреляли семь населенных пунктов в ДНР

Украинские войска за один час обстреляли семь населенных пунктов Донецкой народной республики, включая Донецк, выпустив около 40 снарядов и мин, сообщило... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T13:41

2022-12-09T13:41

2022-12-09T13:41

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донецк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 9 дек – РИА Новости. Украинские войска за один час обстреляли семь населенных пунктов Донецкой народной республики, включая Донецк, выпустив около 40 снарядов и мин, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 12.45 (совпадает с мск) – населенный пункт Дружба – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 3 снаряда калибром 152 миллиметра; 12.46 – населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в Telegram-канале представительства. Кроме того, в 12.09 выпустили еще три снаряда калибром 155 миллиметров по указанному району Донецка.Отмечается, что в 11.55 и 12.48 украинские военные выпустили в общей сложности семь снарядов калибром 152 миллиметра по поселку Минеральное, в 11.48 – три снаряда того же калибра по Ясиноватой и еще пять снарядов - по поселку Гольмовский.По данным ведомства, в 11.45 и 12.00 со стороны украинских войск обстреляли село Троицкое и поселок Зайцево, выпустив по ним 15 мин калибром 120 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20221209/drony-1837208016.html

донецкая народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины