Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли семь населенных пунктов в ДНР - РИА Новости, 09.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221209/obstrely-1837465276.html
Украинские войска обстреляли семь населенных пунктов в ДНР
Украинские войска обстреляли семь населенных пунктов в ДНР - РИА Новости, 09.12.2022
Украинские войска обстреляли семь населенных пунктов в ДНР
Украинские войска за один час обстреляли семь населенных пунктов Донецкой народной республики, включая Донецк, выпустив около 40 снарядов и мин, сообщило... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T13:41
2022-12-09T13:41
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775770865_0:252:2965:1921_1920x0_80_0_0_abffc759d2f96a1ccd236b5ddb66cd4e.jpg
ДОНЕЦК, 9 дек – РИА Новости. Украинские войска за один час обстреляли семь населенных пунктов Донецкой народной республики, включая Донецк, выпустив около 40 снарядов и мин, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 12.45 (совпадает с мск) – населенный пункт Дружба – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 3 снаряда калибром 152 миллиметра; 12.46 – населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в Telegram-канале представительства. Кроме того, в 12.09 выпустили еще три снаряда калибром 155 миллиметров по указанному району Донецка.Отмечается, что в 11.55 и 12.48 украинские военные выпустили в общей сложности семь снарядов калибром 152 миллиметра по поселку Минеральное, в 11.48 – три снаряда того же калибра по Ясиноватой и еще пять снарядов - по поселку Гольмовский.По данным ведомства, в 11.45 и 12.00 со стороны украинских войск обстреляли село Троицкое и поселок Зайцево, выпустив по ним 15 мин калибром 120 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20221209/drony-1837208016.html
донецкая народная республика
донецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775770865_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_016f5faddf2b4b84efde1f057046d53f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Вооруженные силы Украины
13:41 09.12.2022
 
Украинские войска обстреляли семь населенных пунктов в ДНР

ВСУ за час обстреляли семь населенных пунктов в ДНР, выпустив около 40 боеприпасов

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкКвартира, пострадавшая в результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Горловке
Квартира, пострадавшая в результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Горловке - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Квартира, пострадавшая в результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Горловке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 9 дек – РИА Новости. Украинские войска за один час обстреляли семь населенных пунктов Донецкой народной республики, включая Донецк, выпустив около 40 снарядов и мин, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 12.45 (совпадает с мск) – населенный пункт Дружба – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 3 снаряда калибром 152 миллиметра; 12.46 – населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в Telegram-канале представительства. Кроме того, в 12.09 выпустили еще три снаряда калибром 155 миллиметров по указанному району Донецка.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Отмечается, что в 11.55 и 12.48 украинские военные выпустили в общей сложности семь снарядов калибром 152 миллиметра по поселку Минеральное, в 11.48 – три снаряда того же калибра по Ясиноватой и еще пять снарядов - по поселку Гольмовский.
По данным ведомства, в 11.45 и 12.00 со стороны украинских войск обстреляли село Троицкое и поселок Зайцево, выпустив по ним 15 мин калибром 120 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Начальник Центра беспилотных систем Инок запускает квадрокоптер с руки - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
08:00Специальная военная операция на Украине
"Они изменили представления о войне". Кого готовят в Донбассе
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДонецкВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала