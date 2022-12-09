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ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 09.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221209/obstrel-1837598548.html
ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую
ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 09.12.2022
ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую в Донецкой народной республике, заявило представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T18:47
2022-12-09T18:47
специальная военная операция на украине
донецк
ясиноватая
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 9 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую в Донецкой народной республике, заявило представительство ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.45 (время совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра... 17.19 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 17.36 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщает ведомство в своем Telegram-канале.Кроме того, по данным представительства, в 16.45 украинские войска выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра по Кировскому району города Макеевка, а в 17.15 - три снаряда калибром 155 миллиметров по населенному пункту Гольмовский.
донецк
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донецк, ясиноватая, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, СЦКК
18:47 09.12.2022
 
ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкСледователь СЦ РФ демонстрирует часть снаряда
Следователь СЦ РФ демонстрирует часть снаряда - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Следователь СЦ РФ демонстрирует часть снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 9 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую в Донецкой народной республике, заявило представительство ДНР в СЦКК.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.45 (время совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра... 17.19 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 17.36 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщает ведомство в своем Telegram-канале.
Кроме того, по данным представительства, в 16.45 украинские войска выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра по Кировскому району города Макеевка, а в 17.15 - три снаряда калибром 155 миллиметров по населенному пункту Гольмовский.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 17:29Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 09.12.2022
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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