https://ria.ru/20221209/obrazovanie-1837501776.html

В Красноярском крае за три года построят около 30 объектов образования

В Красноярском крае за три года построят около 30 объектов образования - РИА Новости, 09.12.2022

В Красноярском крае за три года построят около 30 объектов образования

Власти Красноярского края планируют за три года построить в регионе более 20 школ и еще шесть учреждений образования, сообщает пресс-служба губернатора и... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T15:25

2022-12-09T15:25

2022-12-09T15:25

красноярский край

красноярск

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КРАСНОЯРСК, 9 дек – РИА Новости. Власти Красноярского края планируют за три года построить в регионе более 20 школ и еще шесть учреждений образования, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона."За три года в крае планируется построить 21 школу, три детских сада и три учреждения среднего профессионального образования", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, в следующем году построят школы: на 165 учащихся в поселке Нарва Манского района, на 450 учащихся в селе Ванавара Эвенкийского муниципального района, на 550 учащихся в поселке Мотыгино Мотыгинского района и на 115 учащихся в поселке Первомайск Мотыгинского района.Кроме того, будут построены общежитие на 300 мест для студентов Уярского сельхозтехникума, здание учебно-делового центра подготовки кадров для предприятий АПК на базе Шушенского сельскохозяйственного колледжа, а также детский сад в Красноярске на 300 мест."В 2024-2025 годах планируется завершить строительство 15 школ для 6,5 тысячи учащихся, двух детских садов на 270 и 190 мест, здания многофункционального центра (МФЦ) подготовки кадров для предприятий АПК на базе Уярского сельскохозяйственного техникума", - отмечается в сообщении.В рамках регионального проекта "Современная школа" в 2024 году будут введены три крупные школы: в микрорайонах Метростроитель и Солнечный Красноярска и в Сосновоборске – каждая рассчитана на 1280 мест."В целом за три года на образование в крае направят 272,1 миллиарда рублей, из них в 2023 году – 92,9 миллиарда рублей. В сравнении с 2022 годом расходы на отрасль увеличатся на 11,2 миллиарда рублей. Более 68% составляет оплата труда педагогов. При этом впервые 3,6 миллиарда рублей ежегодно предусмотрены на оплату пяти часов внеурочной деятельности со школьниками, куда включены циклы занятий "Разговоры о важном", - сообщает пресс-служба.По предварительным данным, в 2023 году дошкольное образование в крае будут получать 147,4 тысячи детей, общее образование – 374,4 тысячи школьников. В техникумах и колледжах края будут обучаться более 43 тысяч человек.

https://ria.ru/20221209/uss-1837435090.html

https://ria.ru/20221123/gaz-1833539151.html

https://ria.ru/20221118/auditoriya-1832536272.html

красноярский край

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красноярский край, красноярск