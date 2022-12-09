https://ria.ru/20221209/oborona-1837432187.html

Путин заявил о важности взаимодействия оборонных ведомств СНГ и ШОС

Путин заявил о важности взаимодействия оборонных ведомств СНГ и ШОС - РИА Новости, 09.12.2022

Путин заявил о важности взаимодействия оборонных ведомств СНГ и ШОС

Президент России Владимир Путин в обращении к главам оборонных ведомств СНГ и ШОС заявил, что характер и масштаб угроз предъявляет повышенные требования к... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T12:02

2022-12-09T12:02

2022-12-09T12:04

владимир путин

россия

снг

шос

безопасность

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в обращении к главам оборонных ведомств СНГ и ШОС заявил, что характер и масштаб угроз предъявляет повышенные требования к взаимодействию по линии оборонных ведомств.Соответствующее видеообращение к участникам встречи глав оборонных ведомств государств–членов ШОС и СНГ опубликовано на сайте Кремля."Убеждён, что характер и масштаб современных угроз предъявляет повышенные требования к нашему взаимодействию по линии оборонных ведомств. Необходимо сообща работать над формированием более гибкой и устойчивой системы безопасности и сотрудничества, адекватной нынешним вызовам, а она может быть основана не на каких-то мифических неписаных правилах, которых никто не видел, не на чьём-то доминировании и монополизме, а только на международном праве и уважении интересов друг друга", - сказал он.

https://radiosputnik.ria.ru/20221209/putin-1837425478.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, россия, снг, шос, безопасность