https://ria.ru/20221209/oborona-1837432187.html
Путин заявил о важности взаимодействия оборонных ведомств СНГ и ШОС
Путин заявил о важности взаимодействия оборонных ведомств СНГ и ШОС - РИА Новости, 09.12.2022
Путин заявил о важности взаимодействия оборонных ведомств СНГ и ШОС
Президент России Владимир Путин в обращении к главам оборонных ведомств СНГ и ШОС заявил, что характер и масштаб угроз предъявляет повышенные требования к... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T12:02
2022-12-09T12:02
2022-12-09T12:04
владимир путин
россия
снг
шос
безопасность
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в обращении к главам оборонных ведомств СНГ и ШОС заявил, что характер и масштаб угроз предъявляет повышенные требования к взаимодействию по линии оборонных ведомств.Соответствующее видеообращение к участникам встречи глав оборонных ведомств государств–членов ШОС и СНГ опубликовано на сайте Кремля."Убеждён, что характер и масштаб современных угроз предъявляет повышенные требования к нашему взаимодействию по линии оборонных ведомств. Необходимо сообща работать над формированием более гибкой и устойчивой системы безопасности и сотрудничества, адекватной нынешним вызовам, а она может быть основана не на каких-то мифических неписаных правилах, которых никто не видел, не на чьём-то доминировании и монополизме, а только на международном праве и уважении интересов друг друга", - сказал он.
https://radiosputnik.ria.ru/20221209/putin-1837425478.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, снг, шос, безопасность
Владимир Путин, Россия, СНГ, ШОС, Безопасность
12:02 09.12.2022 (обновлено: 12:04 09.12.2022)
Путин заявил о важности взаимодействия оборонных ведомств СНГ и ШОС
Путин: масштаб угроз предъявляет повышенные требования к взаимодействию оборонных ведомств