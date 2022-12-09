https://ria.ru/20221209/obmen-1837599524.html
МИД России заявил о предложениях содействовать в обмене заключенными с США
МИД России заявил о предложениях содействовать в обмене заключенными с США - РИА Новости, 09.12.2022
МИД России заявил о предложениях содействовать в обмене заключенными с США
Есть предложения от ряда партнеров РФ, в том числе по ближневосточному региону, оказать содействие России в обмене заключенными с США, заявил РИА Новости... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T18:50
2022-12-09T18:50
2022-12-09T18:50
михаил богданов
виктор бут
бриттни грайнер
россия
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Есть предложения от ряда партнеров РФ, в том числе по ближневосточному региону, оказать содействие России в обмене заключенными с США, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.Виктор Бут отбывал 25-летний срок в США по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. В четверг его освободили из американской тюрьмы после почти 15 лет заключения в результате обмена на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер."Я думаю, многие были бы готовы предоставить свои возможности. И мы ценим такие предложения", - сказал Богданов РИА Новости.На уточняющий вопрос, есть ли уже конкретные предложения от партнеров РФ, в том числе по ближневосточному региону, оказать содействие в обмене заключенными с США, замглавы МИД РФ ответил положительно. "Предложений много разных. В том числе (от партнером по ближневосточному региону - ред.)", - сказал Богданов.
https://ria.ru/20221209/oae-1837585751.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил богданов, виктор бут, бриттни грайнер, россия, сша
Михаил Богданов, Виктор Бут, Бриттни Грайнер, Россия, США
МИД России заявил о предложениях содействовать в обмене заключенными с США
МИД России заявил о предложениях от партнеров посодействовать в обмене заключенными с США