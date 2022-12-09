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МИД России заявил о предложениях содействовать в обмене заключенными с США - РИА Новости, 09.12.2022
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МИД России заявил о предложениях содействовать в обмене заключенными с США
МИД России заявил о предложениях содействовать в обмене заключенными с США - РИА Новости, 09.12.2022
МИД России заявил о предложениях содействовать в обмене заключенными с США
Есть предложения от ряда партнеров РФ, в том числе по ближневосточному региону, оказать содействие России в обмене заключенными с США, заявил РИА Новости... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T18:50
2022-12-09T18:50
михаил богданов
виктор бут
бриттни грайнер
россия
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Есть предложения от ряда партнеров РФ, в том числе по ближневосточному региону, оказать содействие России в обмене заключенными с США, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.Виктор Бут отбывал 25-летний срок в США по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. В четверг его освободили из американской тюрьмы после почти 15 лет заключения в результате обмена на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер."Я думаю, многие были бы готовы предоставить свои возможности. И мы ценим такие предложения", - сказал Богданов РИА Новости.На уточняющий вопрос, есть ли уже конкретные предложения от партнеров РФ, в том числе по ближневосточному региону, оказать содействие в обмене заключенными с США, замглавы МИД РФ ответил положительно. "Предложений много разных. В том числе (от партнером по ближневосточному региону - ред.)", - сказал Богданов.
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михаил богданов, виктор бут, бриттни грайнер, россия, сша
Михаил Богданов, Виктор Бут, Бриттни Грайнер, Россия, США
18:50 09.12.2022
 
МИД России заявил о предложениях содействовать в обмене заключенными с США

МИД России заявил о предложениях от партнеров посодействовать в обмене заключенными с США

© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости
Здание МИД России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Есть предложения от ряда партнеров РФ, в том числе по ближневосточному региону, оказать содействие России в обмене заключенными с США, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Виктор Бут отбывал 25-летний срок в США по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. В четверг его освободили из американской тюрьмы после почти 15 лет заключения в результате обмена на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.
"Я думаю, многие были бы готовы предоставить свои возможности. И мы ценим такие предложения", - сказал Богданов РИА Новости.
На уточняющий вопрос, есть ли уже конкретные предложения от партнеров РФ, в том числе по ближневосточному региону, оказать содействие в обмене заключенными с США, замглавы МИД РФ ответил положительно. "Предложений много разных. В том числе (от партнером по ближневосточному региону - ред.)", - сказал Богданов.
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Михаил БогдановВиктор БутБриттни ГрайнерРоссияСША
 
 
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