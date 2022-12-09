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Песков оценил роль ОАЭ и Саудовской Аравии в обмене Бута - РИА Новости, 09.12.2022
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Песков оценил роль ОАЭ и Саудовской Аравии в обмене Бута
Песков оценил роль ОАЭ и Саудовской Аравии в обмене Бута - РИА Новости, 09.12.2022
Песков оценил роль ОАЭ и Саудовской Аравии в обмене Бута
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высоко оценил роль ОАЭ и Саудовской Аравии в обмене россиянина Виктора Бута и американки Бриттни Грайнер. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T12:08
2022-12-09T12:45
в мире
саудовская аравия
оаэ
виктор бут
бриттни грайнер
сша
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высоко оценил роль ОАЭ и Саудовской Аравии в обмене россиянина Виктора Бута и американки Бриттни Грайнер.В ответ на вопрос, могут ли эти страны оказать содействие в обмене кого-либо на Пола Уилана, представитель Кремля ответил, что "если потребуется, спецслужбы продолжат свою работу".Виктор Бут отбывал 25-летний срок в США по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. В четверг его освободили из американской тюрьмы после почти 15 лет заключения в результате обмена на гражданку США, баскетболистку Бритни Грайнер, отбывавшую тюремный срок в России за контрабанду наркотиков.Бут провел в заключении в Штатах почти 15 лет. Баскетболистка Грайнер, на которую обменяли Бута, в свою очередь, была осуждена к 9 годам колонии за контрабанду 0,7 грамма гашиша, ее задержали в "Шереметьево" в феврале 2022 года.
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в мире, саудовская аравия, оаэ, виктор бут, бриттни грайнер, сша, россия, дмитрий песков
В мире, Саудовская Аравия, ОАЭ, Виктор Бут, Бриттни Грайнер, США, Россия, Дмитрий Песков
12:08 09.12.2022 (обновлено: 12:45 09.12.2022)
 
Песков оценил роль ОАЭ и Саудовской Аравии в обмене Бута

Песков: можно высоко оценить роль ОАЭ и Саудовской Аравии в обмене Бута на Грайнер

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высоко оценил роль ОАЭ и Саудовской Аравии в обмене россиянина Виктора Бута и американки Бриттни Грайнер.
"Можно высоко оценить роль и Объединенных Арабских Эмиратов, и Саудовской Аравии, которые традиционно пытаются внести весомый вклад в такие процессы", - сказал Песков в эфире Первого канала.
В ответ на вопрос, могут ли эти страны оказать содействие в обмене кого-либо на Пола Уилана, представитель Кремля ответил, что "если потребуется, спецслужбы продолжат свою работу".
Виктор Бут отбывал 25-летний срок в США по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. В четверг его освободили из американской тюрьмы после почти 15 лет заключения в результате обмена на гражданку США, баскетболистку Бритни Грайнер, отбывавшую тюремный срок в России за контрабанду наркотиков.
Бут провел в заключении в Штатах почти 15 лет. Баскетболистка Грайнер, на которую обменяли Бута, в свою очередь, была осуждена к 9 годам колонии за контрабанду 0,7 грамма гашиша, ее задержали в "Шереметьево" в феврале 2022 года.
Российский предприниматель Виктор Бут - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
Вчера, 18:33
Дело Виктора Бута
 
В миреСаудовская АравияОАЭВиктор БутБриттни ГрайнерСШАРоссияДмитрий Песков
 
 
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