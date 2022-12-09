12:08 09.12.2022 (обновлено: 12:45 09.12.2022)
Песков оценил роль ОАЭ и Саудовской Аравии в обмене Бута
Песков: можно высоко оценить роль ОАЭ и Саудовской Аравии в обмене Бута на Грайнер
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высоко оценил роль ОАЭ и Саудовской Аравии в обмене россиянина Виктора Бута и американки Бриттни Грайнер.
"Можно высоко оценить роль и Объединенных Арабских Эмиратов, и Саудовской Аравии, которые традиционно пытаются внести весомый вклад в такие процессы", - сказал Песков в эфире Первого канала.
В ответ на вопрос, могут ли эти страны оказать содействие в обмене кого-либо на Пола Уилана, представитель Кремля ответил, что "если потребуется, спецслужбы продолжат свою работу".
Виктор Бут отбывал 25-летний срок в США по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. В четверг его освободили из американской тюрьмы после почти 15 лет заключения в результате обмена на гражданку США, баскетболистку Бритни Грайнер, отбывавшую тюремный срок в России за контрабанду наркотиков.
Бут провел в заключении в Штатах почти 15 лет. Баскетболистка Грайнер, на которую обменяли Бута, в свою очередь, была осуждена к 9 годам колонии за контрабанду 0,7 грамма гашиша, ее задержали в "Шереметьево" в феврале 2022 года.
Вчера, 18:33Дело Виктора Бута