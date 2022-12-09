https://ria.ru/20221209/obmen-1837435664.html

Песков оценил роль ОАЭ и Саудовской Аравии в обмене Бута

Песков оценил роль ОАЭ и Саудовской Аравии в обмене Бута - РИА Новости, 09.12.2022

Песков оценил роль ОАЭ и Саудовской Аравии в обмене Бута

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высоко оценил роль ОАЭ и Саудовской Аравии в обмене россиянина Виктора Бута и американки Бриттни Грайнер. РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T12:08

2022-12-09T12:08

2022-12-09T12:45

в мире

саудовская аравия

оаэ

виктор бут

бриттни грайнер

сша

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высоко оценил роль ОАЭ и Саудовской Аравии в обмене россиянина Виктора Бута и американки Бриттни Грайнер.В ответ на вопрос, могут ли эти страны оказать содействие в обмене кого-либо на Пола Уилана, представитель Кремля ответил, что "если потребуется, спецслужбы продолжат свою работу".Виктор Бут отбывал 25-летний срок в США по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. В четверг его освободили из американской тюрьмы после почти 15 лет заключения в результате обмена на гражданку США, баскетболистку Бритни Грайнер, отбывавшую тюремный срок в России за контрабанду наркотиков.Бут провел в заключении в Штатах почти 15 лет. Баскетболистка Грайнер, на которую обменяли Бута, в свою очередь, была осуждена к 9 годам колонии за контрабанду 0,7 грамма гашиша, ее задержали в "Шереметьево" в феврале 2022 года.

https://ria.ru/20221208/delo-1837311186.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, саудовская аравия, оаэ, виктор бут, бриттни грайнер, сша, россия, дмитрий песков