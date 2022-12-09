https://ria.ru/20221209/natsvalyuty-1837453575.html

Работа по переходу на расчеты в нацвалютах в ЕАЭС ускорилась, заявил Путин

Работа по переходу на расчеты в нацвалютах в ЕАЭС ускорилась, заявил Путин - РИА Новости, 09.12.2022

Работа по переходу на расчеты в нацвалютах в ЕАЭС ускорилась, заявил Путин

Работа по переходу на национальные валюты во взаимных расчётах между странами ЕАЭС ускорилась, начат процесс создания общей платежной инфраструктуры и... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T12:58

2022-12-09T12:58

2022-12-09T13:13

экономика

владимир путин

россия

евразийский экономический союз

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БИШКЕК, 9 дек - РИА Новости. Работа по переходу на национальные валюты во взаимных расчётах между странами ЕАЭС ускорилась, начат процесс создания общей платежной инфраструктуры и интеграции национальных систем, сообщил президент России Владимир Путин."Ускорилась работа по переходу на национальные валюты во взаимных расчётах. Здесь тоже Александр Григорьевич (Лукашенко) прав. Начат процесс создания общей платежной инфраструктуры и интеграции национальных систем, передачи финансовой информации",- сказал он на заседании Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС) в расширенном составе.

https://ria.ru/20221129/swift-1834956921.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, владимир путин, россия, евразийский экономический союз