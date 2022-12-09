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Работа по переходу на расчеты в нацвалютах в ЕАЭС ускорилась, заявил Путин
Работа по переходу на расчеты в нацвалютах в ЕАЭС ускорилась, заявил Путин - РИА Новости, 09.12.2022
Работа по переходу на расчеты в нацвалютах в ЕАЭС ускорилась, заявил Путин
Работа по переходу на национальные валюты во взаимных расчётах между странами ЕАЭС ускорилась, начат процесс создания общей платежной инфраструктуры и... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T12:58
2022-12-09T12:58
2022-12-09T13:13
экономика
владимир путин
россия
евразийский экономический союз
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БИШКЕК, 9 дек - РИА Новости. Работа по переходу на национальные валюты во взаимных расчётах между странами ЕАЭС ускорилась, начат процесс создания общей платежной инфраструктуры и интеграции национальных систем, сообщил президент России Владимир Путин."Ускорилась работа по переходу на национальные валюты во взаимных расчётах. Здесь тоже Александр Григорьевич (Лукашенко) прав. Начат процесс создания общей платежной инфраструктуры и интеграции национальных систем, передачи финансовой информации",- сказал он на заседании Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС) в расширенном составе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, россия, евразийский экономический союз
Экономика, Владимир Путин, Россия, Евразийский экономический союз
12:58 09.12.2022 (обновлено: 13:13 09.12.2022)
Работа по переходу на расчеты в нацвалютах в ЕАЭС ускорилась, заявил Путин
Президент Путин: работа по переходу на расчеты в нацвалютах между странами ЕАЭС ускорилась