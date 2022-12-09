https://ria.ru/20221209/nastuplenie-1837525907.html

Российские войска продолжили наступление на Краснолиманском направлении

Российские войска продолжили наступление на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 09.12.2022

Российские войска продолжили наступление на Краснолиманском направлении

ВС РФ продолжают наступление на Красно-Лиманском направлении, за сутки уничтожено более 50 украинских боевиков и шесть единиц техники, сообщили в пятницу в... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T16:11

2022-12-09T16:11

2022-12-09T16:16

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833289597_0:0:3106:1748_1920x0_80_0_0_2e8d9b2f561e9837db8afeb0b57c606e.jpg

МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. ВС РФ продолжают наступление на Красно-Лиманском направлении, за сутки уничтожено более 50 украинских боевиков и шесть единиц техники, сообщили в пятницу в Минобороны России."На Красно-Лиманском направлении российские войска продолжали наступательные действия, отразив контратаки подразделений ВСУ. В результате нанесения огневого поражения за сутки на данном направлении уничтожено более 50 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и четыре пикапа", - отметили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф