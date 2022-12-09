https://ria.ru/20221209/nastuplenie-1837525907.html
Российские войска продолжили наступление на Краснолиманском направлении
Российские войска продолжили наступление на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 09.12.2022
Российские войска продолжили наступление на Краснолиманском направлении
ВС РФ продолжают наступление на Красно-Лиманском направлении, за сутки уничтожено более 50 украинских боевиков и шесть единиц техники, сообщили в пятницу в... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T16:11
2022-12-09T16:11
2022-12-09T16:16
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. ВС РФ продолжают наступление на Красно-Лиманском направлении, за сутки уничтожено более 50 украинских боевиков и шесть единиц техники, сообщили в пятницу в Минобороны России."На Красно-Лиманском направлении российские войска продолжали наступательные действия, отразив контратаки подразделений ВСУ. В результате нанесения огневого поражения за сутки на данном направлении уничтожено более 50 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и четыре пикапа", - отметили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
16:11 09.12.2022 (обновлено: 16:16 09.12.2022)
Российские войска продолжили наступление на Краснолиманском направлении
Минобороны: российские войска продолжили наступление на Краснолиманском направлении