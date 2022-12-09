Евраев вручил государственные награды участникам спецоперации
Ярославский губернатор Евраев вручил государственные награды участникам спецоперации
Михаил Евраев . Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 9 дек – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев в День Героев Отечества вручил государственные награды участникам специальной военной операции, сообщает правительство региона.
Торжественное мероприятие прошло в правительстве региона. Михаил Евраев вручил медаль "За отвагу" ефрейтору Альберту Ибраеву, медаль Жукова – рядовому Константину Иванову и знак отличия ордена Святого Георгия – Георгиевский крест IV степени – ефрейтору Никите Баранову.
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"Каждый из тех, кто сегодня здесь, внес большой вклад в развитие и укрепление России. Ваши боевые и трудовые подвиги очень много значат для жителей страны и Ярославской области. Для современников и новых поколений вы пример истинного патриотизма, самоотверженности и мужества", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
Участники специальной военной операции в ходе личной встречи с губернатором пожаловались на долгий процесс оформления документов на присвоение статуса ветерана боевых действий. Михаил Евраев поручил департаменту региональной безопасности ускорить процесс и по возможности сократить бюрократические процедуры, отмечают в областном правительстве. Кроме этого, губернатор поставил задачу рассмотреть возможность организации на постоянной основе реабилитации участников спецоперации в санаториях Ярославской области.
В День Героев Отечества губернатор также возложил цветы и венки к памятнику-монументу "Вечный огонь" в Ярославле. Память павших почтили минутой молчания.
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