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Евраев вручил государственные награды участникам спецоперации - РИА Новости, 09.12.2022
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Ярославская область
https://ria.ru/20221209/nagrady-1837515146.html
Евраев вручил государственные награды участникам спецоперации
Евраев вручил государственные награды участникам спецоперации - РИА Новости, 09.12.2022
Евраев вручил государственные награды участникам спецоперации
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев в День Героев Отечества вручил государственные награды участникам специальной военной операции, сообщает... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T15:49
2022-12-09T15:49
ярославская область
михаил евраев
ярославская область
россия
ярославль
ситуация в днр и лнр
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ЯРОСЛАВЛЬ, 9 дек – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев в День Героев Отечества вручил государственные награды участникам специальной военной операции, сообщает правительство региона.Торжественное мероприятие прошло в правительстве региона. Михаил Евраев вручил медаль "За отвагу" ефрейтору Альберту Ибраеву, медаль Жукова – рядовому Константину Иванову и знак отличия ордена Святого Георгия – Георгиевский крест IV степени – ефрейтору Никите Баранову."Каждый из тех, кто сегодня здесь, внес большой вклад в развитие и укрепление России. Ваши боевые и трудовые подвиги очень много значат для жителей страны и Ярославской области. Для современников и новых поколений вы пример истинного патриотизма, самоотверженности и мужества", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.Участники специальной военной операции в ходе личной встречи с губернатором пожаловались на долгий процесс оформления документов на присвоение статуса ветерана боевых действий. Михаил Евраев поручил департаменту региональной безопасности ускорить процесс и по возможности сократить бюрократические процедуры, отмечают в областном правительстве. Кроме этого, губернатор поставил задачу рассмотреть возможность организации на постоянной основе реабилитации участников спецоперации в санаториях Ярославской области.В День Героев Отечества губернатор также возложил цветы и венки к памятнику-монументу "Вечный огонь" в Ярославле. Память павших почтили минутой молчания.
https://ria.ru/20221208/nagrada-1837195851.html
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михаил евраев, ярославская область, россия, ярославль, ситуация в днр и лнр
Ярославская область, Михаил Евраев, Ярославская область, Россия, Ярославль, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:49 09.12.2022
 
Евраев вручил государственные награды участникам спецоперации

Ярославский губернатор Евраев вручил государственные награды участникам спецоперации

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкМихаил Евраев
Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Михаил Евраев . Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 9 дек – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев в День Героев Отечества вручил государственные награды участникам специальной военной операции, сообщает правительство региона.
Торжественное мероприятие прошло в правительстве региона. Михаил Евраев вручил медаль "За отвагу" ефрейтору Альберту Ибраеву, медаль Жукова – рядовому Константину Иванову и знак отличия ордена Святого Георгия – Георгиевский крест IV степени – ефрейтору Никите Баранову.
Вручение Героям России медалей Золотая звезда - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
8 декабря, 13:40
Путин вручил Героям России медали "Золотая звезда"
"Каждый из тех, кто сегодня здесь, внес большой вклад в развитие и укрепление России. Ваши боевые и трудовые подвиги очень много значат для жителей страны и Ярославской области. Для современников и новых поколений вы пример истинного патриотизма, самоотверженности и мужества", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
Участники специальной военной операции в ходе личной встречи с губернатором пожаловались на долгий процесс оформления документов на присвоение статуса ветерана боевых действий. Михаил Евраев поручил департаменту региональной безопасности ускорить процесс и по возможности сократить бюрократические процедуры, отмечают в областном правительстве. Кроме этого, губернатор поставил задачу рассмотреть возможность организации на постоянной основе реабилитации участников спецоперации в санаториях Ярославской области.
В День Героев Отечества губернатор также возложил цветы и венки к памятнику-монументу "Вечный огонь" в Ярославле. Память павших почтили минутой молчания.
Посетитель на открытии выставки Герои Отечества. Георгиевская история России в День Героев Отечества - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
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День героев Отечества в России
 
Ярославская областьМихаил ЕвраевЯрославская областьРоссияЯрославльСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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