https://ria.ru/20221209/nagrady-1837515146.html

Евраев вручил государственные награды участникам спецоперации

Евраев вручил государственные награды участникам спецоперации - РИА Новости, 09.12.2022

Евраев вручил государственные награды участникам спецоперации

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев в День Героев Отечества вручил государственные награды участникам специальной военной операции, сообщает... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T15:49

2022-12-09T15:49

2022-12-09T15:49

ярославская область

михаил евраев

ярославская область

россия

ярославль

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815112536_0:115:3072:1843_1920x0_80_0_0_e6c307231dbef18f4c1d766d0b09f157.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 9 дек – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев в День Героев Отечества вручил государственные награды участникам специальной военной операции, сообщает правительство региона.Торжественное мероприятие прошло в правительстве региона. Михаил Евраев вручил медаль "За отвагу" ефрейтору Альберту Ибраеву, медаль Жукова – рядовому Константину Иванову и знак отличия ордена Святого Георгия – Георгиевский крест IV степени – ефрейтору Никите Баранову."Каждый из тех, кто сегодня здесь, внес большой вклад в развитие и укрепление России. Ваши боевые и трудовые подвиги очень много значат для жителей страны и Ярославской области. Для современников и новых поколений вы пример истинного патриотизма, самоотверженности и мужества", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.Участники специальной военной операции в ходе личной встречи с губернатором пожаловались на долгий процесс оформления документов на присвоение статуса ветерана боевых действий. Михаил Евраев поручил департаменту региональной безопасности ускорить процесс и по возможности сократить бюрократические процедуры, отмечают в областном правительстве. Кроме этого, губернатор поставил задачу рассмотреть возможность организации на постоянной основе реабилитации участников спецоперации в санаториях Ярославской области.В День Героев Отечества губернатор также возложил цветы и венки к памятнику-монументу "Вечный огонь" в Ярославле. Память павших почтили минутой молчания.

https://ria.ru/20221208/nagrada-1837195851.html

https://ria.ru/20221209/geroi-1836922061.html

ярославская область

россия

ярославль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

михаил евраев, ярославская область, россия, ярославль, ситуация в днр и лнр