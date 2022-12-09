https://ria.ru/20221209/mobilizovannye-1837480088.html

Банки дали отсрочку мобилизованным на 45 миллиардов рублей, сообщили в ЦБ

Банки дали отсрочку мобилизованным на 45 миллиардов рублей, сообщили в ЦБ - РИА Новости, 09.12.2022

Банки дали отсрочку мобилизованным на 45 миллиардов рублей, сообщили в ЦБ

Банки, по состоянию на октябрь, дали отсрочку мобилизованным на сумму 45 миллиардов рублей, что является невысокой нагрузкой для финорганизаций, сообщил... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T14:29

2022-12-09T14:29

2022-12-09T14:32

россия

центральный банк рф (цб рф)

экономика

михаил мамута

федеральная налоговая служба (фнс россии)

частичная мобилизация в россии

банки

кредит

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 дек - РИА Новости. Банки, по состоянию на октябрь, дали отсрочку мобилизованным на сумму 45 миллиардов рублей, что является невысокой нагрузкой для финорганизаций, сообщил журналистам руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамута в пятницу."Надо сказать, что банки и МФО (микрофинансовые организации) - но прежде всего, конечно, банки, потому что на них пришлось большое количество заявлений, - активно включились в эту работу и, несмотря на наличие стартовых проблем, в основном технических, большой объем (обращений) переработали, и каникулы предоставили более чем по 100 тысячам заявлений военнослужащих и членов их семей. Общий объем предоставленных каникул составил 45 миллиардов рублей на состояние на 31 октября", - сказал спикер.По его словам, банки добросовестно выполнили и выполняют возложенные на них обязанности в предоставлении кредитных каникул военнослужащим, и на первоначальном этапе были только сложности с фиксацией статуса мобилизованного."Однако с 23 ноября заработала система ФНС, где банки смогут оперативно смотреть статус мобилизованного... Нагрузка, если говорить о деньгах в 45 миллиардов рублей, невысокая, банки спокойно справляются, а механизм (кредитных) каникул был хорошо отработан в период ковида", - отметил также Мамута.

https://ria.ru/20221209/kredit-1837358655.html

https://ria.ru/20221209/tsentrobank-1837470007.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, центральный банк рф (цб рф), экономика, михаил мамута, федеральная налоговая служба (фнс россии), частичная мобилизация в россии, банки, кредит