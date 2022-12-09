https://ria.ru/20221209/mobilizovannye-1837480088.html
Банки дали отсрочку мобилизованным на 45 миллиардов рублей, сообщили в ЦБ
Банки дали отсрочку мобилизованным на 45 миллиардов рублей, сообщили в ЦБ - РИА Новости, 09.12.2022
Банки дали отсрочку мобилизованным на 45 миллиардов рублей, сообщили в ЦБ
Банки, по состоянию на октябрь, дали отсрочку мобилизованным на сумму 45 миллиардов рублей, что является невысокой нагрузкой для финорганизаций, сообщил... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T14:29
2022-12-09T14:29
2022-12-09T14:32
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
михаил мамута
федеральная налоговая служба (фнс россии)
частичная мобилизация в россии
банки
кредит
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 дек - РИА Новости. Банки, по состоянию на октябрь, дали отсрочку мобилизованным на сумму 45 миллиардов рублей, что является невысокой нагрузкой для финорганизаций, сообщил журналистам руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамута в пятницу."Надо сказать, что банки и МФО (микрофинансовые организации) - но прежде всего, конечно, банки, потому что на них пришлось большое количество заявлений, - активно включились в эту работу и, несмотря на наличие стартовых проблем, в основном технических, большой объем (обращений) переработали, и каникулы предоставили более чем по 100 тысячам заявлений военнослужащих и членов их семей. Общий объем предоставленных каникул составил 45 миллиардов рублей на состояние на 31 октября", - сказал спикер.По его словам, банки добросовестно выполнили и выполняют возложенные на них обязанности в предоставлении кредитных каникул военнослужащим, и на первоначальном этапе были только сложности с фиксацией статуса мобилизованного."Однако с 23 ноября заработала система ФНС, где банки смогут оперативно смотреть статус мобилизованного... Нагрузка, если говорить о деньгах в 45 миллиардов рублей, невысокая, банки спокойно справляются, а механизм (кредитных) каникул был хорошо отработан в период ковида", - отметил также Мамута.
https://ria.ru/20221209/kredit-1837358655.html
https://ria.ru/20221209/tsentrobank-1837470007.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, центральный банк рф (цб рф), экономика, михаил мамута, федеральная налоговая служба (фнс россии), частичная мобилизация в россии, банки, кредит
Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика, Михаил Мамута, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Частичная мобилизация в России, Банки, Кредит
14:29 09.12.2022 (обновлено: 14:32 09.12.2022)
Банки дали отсрочку мобилизованным на 45 миллиардов рублей, сообщили в ЦБ
Глава службы ЦБ Мамута: банки дали отсрочку мобилизованным на сумму 45 миллиардов рублей