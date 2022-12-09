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Речи о дополнительной мобилизации не идет, заявил Путин - РИА Новости, 09.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221209/mobilizatsiya-1837546135.html
Речи о дополнительной мобилизации не идет, заявил Путин
Речи о дополнительной мобилизации не идет, заявил Путин - РИА Новости, 09.12.2022
Речи о дополнительной мобилизации не идет, заявил Путин
Речи о дополнительной мобилизации не идет, возможна ротация внутри уже мобилизованных, половина из них - на полигонах, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T16:49
2022-12-09T17:46
специальная военная операция на украине
частичная мобилизация в россии
россия
владимир путин
украина
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БИШКЕК, 9 дек – РИА Новости. Речи о дополнительной мобилизации не идет, возможна ротация внутри уже мобилизованных, половина из них - на полигонах, заявил президент РФ Владимир Путин."Нет таких факторов сегодня, они не просматриваются. Я же сказал – 300 тысяч было призвано в рамках мобилизации… 150 тысяч находится в группировке, из тех, кто находится в группировке, только половина, ну чуть больше 77 тысяч – в боевых подразделениях", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам Высшего Евразийского экономического совета, отвечая на вопрос о том, какие факторы могут повлиять на изменение решения, которое привело бы к возобновлению частичной мобилизации.По данным президента, "остальная половина или на вторых-третьих позициях – это фактически роль территориальных войск, либо занимается дополнительной подготовкой"."А еще 150 тысяч вообще не находятся даже в группировке, эти ребята находятся на полигонах и в учебных центрах. Это считается такой боевой резерв – половина всех мобилизованных, поэтому о мобилизации дополнительной сейчас речи нет никакой", - подчеркнул он.Говоря о возможной ротации внутри мобилизованных, президент отметил, что этот вопрос действительно обсуждался."Надо смотреть будет по ситуации, по развитию, может быть одни формирования менять на другие, все же будут иметь статус участников боевых действий, если кто-то на Дальнем Востоке, допустим, или в Сибири еще тренируется, а кто-то находится в зоне боевых действий – это же разные вещи. Надо смотреть, это министерство обороны, Генеральный штаб думают над этим, примут решение", - пояснил Путин.
https://ria.ru/20221207/mobilizatsiya-1837078285.html
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Путин о дополнительной мобилизации: нет такой необходимости
ПУТИН: РЕЧИ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ НЕ ИДЕТ
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частичная мобилизация в россии, россия, владимир путин, украина
Специальная военная операция на Украине, Частичная мобилизация в России, Россия, Владимир Путин, Украина
16:49 09.12.2022 (обновлено: 17:46 09.12.2022)
 
Речи о дополнительной мобилизации не идет, заявил Путин

Президент Путин: речи о дополнительной мобилизации не идет

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БИШКЕК, 9 дек – РИА Новости. Речи о дополнительной мобилизации не идет, возможна ротация внутри уже мобилизованных, половина из них - на полигонах, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Нет таких факторов сегодня, они не просматриваются. Я же сказал – 300 тысяч было призвано в рамках мобилизации… 150 тысяч находится в группировке, из тех, кто находится в группировке, только половина, ну чуть больше 77 тысяч – в боевых подразделениях", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам Высшего Евразийского экономического совета, отвечая на вопрос о том, какие факторы могут повлиять на изменение решения, которое привело бы к возобновлению частичной мобилизации.
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По данным президента, "остальная половина или на вторых-третьих позициях – это фактически роль территориальных войск, либо занимается дополнительной подготовкой".
"А еще 150 тысяч вообще не находятся даже в группировке, эти ребята находятся на полигонах и в учебных центрах. Это считается такой боевой резерв – половина всех мобилизованных, поэтому о мобилизации дополнительной сейчас речи нет никакой", - подчеркнул он.
Говоря о возможной ротации внутри мобилизованных, президент отметил, что этот вопрос действительно обсуждался.
"Надо смотреть будет по ситуации, по развитию, может быть одни формирования менять на другие, все же будут иметь статус участников боевых действий, если кто-то на Дальнем Востоке, допустим, или в Сибири еще тренируется, а кто-то находится в зоне боевых действий – это же разные вещи. Надо смотреть, это министерство обороны, Генеральный штаб думают над этим, примут решение", - пояснил Путин.
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Специальная военная операция на УкраинеЧастичная мобилизация в РоссииРоссияВладимир ПутинУкраина
 
 
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