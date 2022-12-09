https://ria.ru/20221209/mobilizatsiya-1837396926.html

Турчак обсудит с Минобороны проблему с номерами жетонов мобилизованных

Турчак обсудит с Минобороны проблему с номерами жетонов мобилизованных - РИА Новости, 09.12.2022

Турчак обсудит с Минобороны проблему с номерами жетонов мобилизованных

Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил, что проработает вопрос с Минобороны РФ о несоответствии номеров личных жетонов, которые выдавались по РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T09:45

2022-12-09T09:45

2022-12-09T09:45

специальная военная операция на украине

андрей турчак

вячеслав гладков

белгородская область

россия

херсонская область

единая россия

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1a/1834416659_0:8:3290:1858_1920x0_80_0_0_66e44ba0f313887520eac7cd6fde6297.jpg

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил, что проработает вопрос с Минобороны РФ о несоответствии номеров личных жетонов, которые выдавались по мобилизации, и тех, которые они получили во время срочной службы, из-за этого они не могут войти в свой личный кабинет на сайте министерства."Из проблемных моментов: номера личных жетонов, которые ребята получили по мобилизации, не бьются с теми, что им выдавали во время срочной службы. Соответственно в свой личный кабинет на сайте Минобороны РФ зайти не могут. Подтверждение по выплатам за них получают их жены и близкие. И это, к сожалению, не единичные случаи. По возвращению обязательно отработаем это с Минобороны", - приводят в пресс-службе слова Турчака.Он отметил, что партия постоянно держит на контроле ситуацию с обеспечением мобилизованных, а также рассказал, что посетил военнослужащих из Белгородской области, расположенных в Херсонской области на второй линии обороны."В общем и целом по обеспечению вопросов нет: экипировка, питание, лекарства, условия проживания, понятно, что полевые - всё в норме. Видна государственная поддержка. Губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову и его команде от ребят и от меня "большое человеческое спасибо", - подчеркнул политик.

https://ria.ru/20221201/obyazatelstva-1835551544.html

https://ria.ru/20221130/servis-1835330446.html

белгородская область

россия

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

андрей турчак, вячеслав гладков, белгородская область, россия, херсонская область , единая россия, безопасность