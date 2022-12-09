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Турчак обсудит с Минобороны проблему с номерами жетонов мобилизованных - РИА Новости, 09.12.2022
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Турчак обсудит с Минобороны проблему с номерами жетонов мобилизованных
Турчак обсудит с Минобороны проблему с номерами жетонов мобилизованных - РИА Новости, 09.12.2022
Турчак обсудит с Минобороны проблему с номерами жетонов мобилизованных
Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил, что проработает вопрос с Минобороны РФ о несоответствии номеров личных жетонов, которые выдавались по РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T09:45
2022-12-09T09:45
специальная военная операция на украине
андрей турчак
вячеслав гладков
белгородская область
россия
херсонская область
единая россия
безопасность
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил, что проработает вопрос с Минобороны РФ о несоответствии номеров личных жетонов, которые выдавались по мобилизации, и тех, которые они получили во время срочной службы, из-за этого они не могут войти в свой личный кабинет на сайте министерства."Из проблемных моментов: номера личных жетонов, которые ребята получили по мобилизации, не бьются с теми, что им выдавали во время срочной службы. Соответственно в свой личный кабинет на сайте Минобороны РФ зайти не могут. Подтверждение по выплатам за них получают их жены и близкие. И это, к сожалению, не единичные случаи. По возвращению обязательно отработаем это с Минобороны", - приводят в пресс-службе слова Турчака.Он отметил, что партия постоянно держит на контроле ситуацию с обеспечением мобилизованных, а также рассказал, что посетил военнослужащих из Белгородской области, расположенных в Херсонской области на второй линии обороны."В общем и целом по обеспечению вопросов нет: экипировка, питание, лекарства, условия проживания, понятно, что полевые - всё в норме. Видна государственная поддержка. Губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову и его команде от ребят и от меня "большое человеческое спасибо", - подчеркнул политик.
https://ria.ru/20221201/obyazatelstva-1835551544.html
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андрей турчак, вячеслав гладков, белгородская область, россия, херсонская область , единая россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Андрей Турчак, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Россия, Херсонская область , Единая Россия, Безопасность
09:45 09.12.2022
 
Турчак обсудит с Минобороны проблему с номерами жетонов мобилизованных

Турчак обсудит с Минобороны проблему с жетонами, выданными мобилизованным

© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в медиабанкВоеннослужащие проходят подготовку на полигоне в Костроме перед отправкой в зону спецоперации.
Военнослужащие проходят подготовку на полигоне в Костроме перед отправкой в зону спецоперации. - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Александр Мельников
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Военнослужащие проходят подготовку на полигоне в Костроме перед отправкой в зону спецоперации.. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил, что проработает вопрос с Минобороны РФ о несоответствии номеров личных жетонов, которые выдавались по мобилизации, и тех, которые они получили во время срочной службы, из-за этого они не могут войти в свой личный кабинет на сайте министерства.
"Из проблемных моментов: номера личных жетонов, которые ребята получили по мобилизации, не бьются с теми, что им выдавали во время срочной службы. Соответственно в свой личный кабинет на сайте Минобороны РФ зайти не могут. Подтверждение по выплатам за них получают их жены и близкие. И это, к сожалению, не единичные случаи. По возвращению обязательно отработаем это с Минобороны", - приводят в пресс-службе слова Турчака.
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Он отметил, что партия постоянно держит на контроле ситуацию с обеспечением мобилизованных, а также рассказал, что посетил военнослужащих из Белгородской области, расположенных в Херсонской области на второй линии обороны.
"В общем и целом по обеспечению вопросов нет: экипировка, питание, лекарства, условия проживания, понятно, что полевые - всё в норме. Видна государственная поддержка. Губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову и его команде от ребят и от меня "большое человеческое спасибо", - подчеркнул политик.
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Специальная военная операция на УкраинеАндрей ТурчакВячеслав ГладковБелгородская областьРоссияХерсонская областьЕдиная РоссияБезопасность
 
 
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