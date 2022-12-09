Турчак обсудит с Минобороны проблему с номерами жетонов мобилизованных
Турчак обсудит с Минобороны проблему с жетонами, выданными мобилизованным
© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в медиабанкВоеннослужащие проходят подготовку на полигоне в Костроме перед отправкой в зону спецоперации.
Военнослужащие проходят подготовку на полигоне в Костроме перед отправкой в зону спецоперации.. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил, что проработает вопрос с Минобороны РФ о несоответствии номеров личных жетонов, которые выдавались по мобилизации, и тех, которые они получили во время срочной службы, из-за этого они не могут войти в свой личный кабинет на сайте министерства.
"Из проблемных моментов: номера личных жетонов, которые ребята получили по мобилизации, не бьются с теми, что им выдавали во время срочной службы. Соответственно в свой личный кабинет на сайте Минобороны РФ зайти не могут. Подтверждение по выплатам за них получают их жены и близкие. И это, к сожалению, не единичные случаи. По возвращению обязательно отработаем это с Минобороны", - приводят в пресс-службе слова Турчака.
Он отметил, что партия постоянно держит на контроле ситуацию с обеспечением мобилизованных, а также рассказал, что посетил военнослужащих из Белгородской области, расположенных в Херсонской области на второй линии обороны.
"В общем и целом по обеспечению вопросов нет: экипировка, питание, лекарства, условия проживания, понятно, что полевые - всё в норме. Видна государственная поддержка. Губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову и его команде от ребят и от меня "большое человеческое спасибо", - подчеркнул политик.