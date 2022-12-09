https://ria.ru/20221209/medoborudovanie-1837324722.html

Вице-мэр Ефимов: в Москве на 40% вырос выпуск медицинского оборудования

Вице-мэр Ефимов: в Москве на 40% вырос выпуск медицинского оборудования - РИА Новости, 09.12.2022

Вице-мэр Ефимов: в Москве на 40% вырос выпуск медицинского оборудования

Предприятия Москвы за десять месяцев текущего года увеличили производство медицинских инструментов и оборудования более, чем на 40% к прошлогоднему уровню,... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T09:14

2022-12-09T09:14

2022-12-09T09:14

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823601450_0:46:881:542_1920x0_80_0_0_7c2e7ea80bc8552e95c7ce3d75696b22.jpg

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Предприятия Москвы за десять месяцев текущего года увеличили производство медицинских инструментов и оборудования более, чем на 40% к прошлогоднему уровню, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Он уточнил, что объем отгруженных изделий за указанный период повысился на 15% и достиг 17,7 миллиарда рублей. Среди наиболее востребованных – изделия для остановки кровотечений, сердечно-легочной реанимации, наборы первой помощи, пульсоксиметры, аппараты ИВЛ, а также специализированная мебель.Заммэра добавил, что системная поддержка со стороны города способствует росту количества социально значимых производств и наращиванию их мощностей.Так, город продолжает активно заключать офсетные контракты, которые предполагают со стороны инвестора определенный объем вложений в производство, а со стороны города – стабильные закупки произведенных товаров. Только в этом году столичные власти назначили конкурсы на офсеты по поставке медицинской мебели, а также расходных материалов для службы крови. Инвестиции по этим контрактам должны быть не менее 250 и 500 миллионов рублей, соответственно.

https://ria.ru/20221015/efimov-1824078208.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва