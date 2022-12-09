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Вице-мэр Ефимов: в Москве на 40% вырос выпуск медицинского оборудования - РИА Новости, 09.12.2022
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Вице-мэр Ефимов: в Москве на 40% вырос выпуск медицинского оборудования
Вице-мэр Ефимов: в Москве на 40% вырос выпуск медицинского оборудования - РИА Новости, 09.12.2022
Вице-мэр Ефимов: в Москве на 40% вырос выпуск медицинского оборудования
Предприятия Москвы за десять месяцев текущего года увеличили производство медицинских инструментов и оборудования более, чем на 40% к прошлогоднему уровню,... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T09:14
2022-12-09T09:14
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Предприятия Москвы за десять месяцев текущего года увеличили производство медицинских инструментов и оборудования более, чем на 40% к прошлогоднему уровню, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Он уточнил, что объем отгруженных изделий за указанный период повысился на 15% и достиг 17,7 миллиарда рублей. Среди наиболее востребованных – изделия для остановки кровотечений, сердечно-легочной реанимации, наборы первой помощи, пульсоксиметры, аппараты ИВЛ, а также специализированная мебель.Заммэра добавил, что системная поддержка со стороны города способствует росту количества социально значимых производств и наращиванию их мощностей.Так, город продолжает активно заключать офсетные контракты, которые предполагают со стороны инвестора определенный объем вложений в производство, а со стороны города – стабильные закупки произведенных товаров. Только в этом году столичные власти назначили конкурсы на офсеты по поставке медицинской мебели, а также расходных материалов для службы крови. Инвестиции по этим контрактам должны быть не менее 250 и 500 миллионов рублей, соответственно.
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва
09:14 09.12.2022
 

Вице-мэр Ефимов: в Москве на 40% вырос выпуск медицинского оборудования

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Предприятия Москвы за десять месяцев текущего года увеличили производство медицинских инструментов и оборудования более, чем на 40% к прошлогоднему уровню, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Столичные предприятия продолжают работу по освоению новых технологий, замещению на рынке ушедших компаний и наращиванию объемов выпуска. Сегодня в городе более 100 предприятий заняты в области производства медицинских изделий. По итогам десяти месяцев этого года в столице выпустили на 42% больше медицинских инструментов и оборудования, чем за тот же период годом ранее", - сказал Ефимов, слова которого приводит пресс-служба комплекса экономполитики Москвы.
Он уточнил, что объем отгруженных изделий за указанный период повысился на 15% и достиг 17,7 миллиарда рублей. Среди наиболее востребованных – изделия для остановки кровотечений, сердечно-легочной реанимации, наборы первой помощи, пульсоксиметры, аппараты ИВЛ, а также специализированная мебель.
Заммэра добавил, что системная поддержка со стороны города способствует росту количества социально значимых производств и наращиванию их мощностей.
Так, город продолжает активно заключать офсетные контракты, которые предполагают со стороны инвестора определенный объем вложений в производство, а со стороны города – стабильные закупки произведенных товаров. Только в этом году столичные власти назначили конкурсы на офсеты по поставке медицинской мебели, а также расходных материалов для службы крови. Инвестиции по этим контрактам должны быть не менее 250 и 500 миллионов рублей, соответственно.
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
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