https://ria.ru/20221209/medoborudovanie-1837324722.html
Вице-мэр Ефимов: в Москве на 40% вырос выпуск медицинского оборудования
Вице-мэр Ефимов: в Москве на 40% вырос выпуск медицинского оборудования - РИА Новости, 09.12.2022
Вице-мэр Ефимов: в Москве на 40% вырос выпуск медицинского оборудования
Предприятия Москвы за десять месяцев текущего года увеличили производство медицинских инструментов и оборудования более, чем на 40% к прошлогоднему уровню,... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T09:14
2022-12-09T09:14
2022-12-09T09:14
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Предприятия Москвы за десять месяцев текущего года увеличили производство медицинских инструментов и оборудования более, чем на 40% к прошлогоднему уровню, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Он уточнил, что объем отгруженных изделий за указанный период повысился на 15% и достиг 17,7 миллиарда рублей. Среди наиболее востребованных – изделия для остановки кровотечений, сердечно-легочной реанимации, наборы первой помощи, пульсоксиметры, аппараты ИВЛ, а также специализированная мебель.Заммэра добавил, что системная поддержка со стороны города способствует росту количества социально значимых производств и наращиванию их мощностей.Так, город продолжает активно заключать офсетные контракты, которые предполагают со стороны инвестора определенный объем вложений в производство, а со стороны города – стабильные закупки произведенных товаров. Только в этом году столичные власти назначили конкурсы на офсеты по поставке медицинской мебели, а также расходных материалов для службы крови. Инвестиции по этим контрактам должны быть не менее 250 и 500 миллионов рублей, соответственно.
https://ria.ru/20221015/efimov-1824078208.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Предприятия Москвы за десять месяцев текущего года увеличили производство медицинских инструментов и оборудования более, чем на 40% к прошлогоднему уровню, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Столичные предприятия продолжают работу по освоению новых технологий, замещению на рынке ушедших компаний и наращиванию объемов выпуска. Сегодня в городе более 100 предприятий заняты в области производства медицинских изделий. По итогам десяти месяцев этого года в столице выпустили на 42% больше медицинских инструментов и оборудования, чем за тот же период годом ранее", - сказал Ефимов, слова которого приводит пресс-служба комплекса экономполитики Москвы.
Он уточнил, что объем отгруженных изделий за указанный период повысился на 15% и достиг 17,7 миллиарда рублей. Среди наиболее востребованных – изделия для остановки кровотечений, сердечно-легочной реанимации, наборы первой помощи, пульсоксиметры, аппараты ИВЛ, а также специализированная мебель.
Заммэра
добавил, что системная поддержка со стороны города способствует росту количества социально значимых производств и наращиванию их мощностей.
Так, город продолжает активно заключать офсетные контракты, которые предполагают со стороны инвестора определенный объем вложений в производство, а со стороны города – стабильные закупки произведенных товаров. Только в этом году столичные власти назначили конкурсы на офсеты по поставке медицинской мебели, а также расходных материалов для службы крови. Инвестиции по этим контрактам должны быть не менее 250 и 500 миллионов рублей, соответственно.