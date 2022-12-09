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Медалью "Юный герой" наградили 25 детей из 12 субъектов России
Медалью "Юный герой" наградили 25 детей из 12 субъектов России - РИА Новости, 09.12.2022
Медалью "Юный герой" наградили 25 детей из 12 субъектов России
Медалью "Юный герой" наградили 25 детей из 12 субъектов РФ на Форуме маленьких героев, сообщили в пресс-службе "Молодой Гвардии Единой России". РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T18:44
2022-12-09T18:44
2022-12-09T18:44
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Медалью "Юный герой" наградили 25 детей из 12 субъектов РФ на Форуме маленьких героев, сообщили в пресс-службе "Молодой Гвардии Единой России"."В День героев Отечества "Молодая Гвардия Единой России" организовала в Москве ежегодный Форум маленьких героев, на котором 25 детей из 12 субъектов страны были награждены медалью "Юный герой", - говорится в сообщении.Как отметил председатель МГЕР Антон Демидов, среди награжденных также были дети из Мариуполя и Донецка."Несмотря на свой юный возраст, ребята совершили по-настоящему героические поступки, на которые способен далеко не каждый взрослый человек. В критической ситуации они не растерялись, проявили храбрость, самоотверженность и помогли людям, которые оказались в тяжелом положении. Каждый из них, без исключения, достоин носить звание настоящего героя", - сказал Демидов.
https://ria.ru/20221208/geroy-1837205296.html
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Общество, Россия, Москва, Мариуполь, Молодая гвардия Единой России, МГЕР
Медалью "Юный герой" наградили 25 детей из 12 субъектов России
На Форуме маленьких героев медалью "Юный герой" наградили 25 детей из 12 субъектов России