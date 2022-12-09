https://ria.ru/20221209/lavrov-1837413731.html

Китайцы поддержали слова Лаврова о толерантности в Европе

Китайцы поддержали слова Лаврова о толерантности в Европе - РИА Новости, 09.12.2022

Китайцы поддержали слова Лаврова о толерантности в Европе

Читатели китайской газеты "Гуаньча" посочувствовали министру иностранных дел России Сергею Лаврову после его рассказа о том, с чем ему пришлось столкнуться во... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T11:04

2022-12-09T11:04

2022-12-09T11:04

сергей лавров

россия

европа

швеция

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Читатели китайской газеты "Гуаньча" посочувствовали министру иностранных дел России Сергею Лаврову после его рассказа о том, с чем ему пришлось столкнуться во время прошлогодней поездки в Швецию.Лавров спросил у организаторов одного из мероприятий, для кого предназначена туалетная комната, "дам или джентльменов", на что получил ответ: "У нас все общее".Пользователи портала, в свою очередь, посчитали, что европейские страны слишком помешались на инклюзивности."Думаю, можно принять похожие на российские законы", — написал один из пользователей."Спросите шведов, они вообще люди?" — отметил другой читатель."Мне кажется, что развитие западной цивилизации зашло в тупик. Больше ничего не осталось делать, кроме как изменять пол. Они либо находят различные причины, чтобы раздеться, либо играют с понятием пола, превращая физическое явление в психологическую личность", — прокомментировал еще один пользователь."Мы также должны принять твердую позицию и законодательно запретить ЛГБТ! Иначе это отравит следующее поколение!" — призвал Etchren."Если Лавров бы зашел в уборную в США, он сразу потерял бы сознание. Там 97 гендеров, на 17 гендеров больше, чем в Европе", — шутит guan_15871040222346."Так называемые "права и свобода человека" на Западе - это высвобождение скрытой злой стороны людей и нанесение вреда человечеству. Страна, которая даже не делает различия между мужчинами и женщинами, более вульгарна, чем зоопарк", — считает другой пользователь.Ранее президент России Владимир Путин подписал пакет законов, запрещающий пропаганду ЛГБТ, смены пола и педофилии. За нарушение запрета будут грозить штрафы до 10 миллионов рублей.

https://ria.ru/20221207/evropa-1836917971.html

https://ria.ru/20221208/sanktsii-1837296492.html

россия

европа

швеция

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сергей лавров, россия, европа, швеция, владимир путин, в мире