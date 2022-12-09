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СМИ: сирийские военные ликвидировали группу боевиков в провинции Латакия
СМИ: сирийские военные ликвидировали группу боевиков в провинции Латакия - РИА Новости, 09.12.2022
СМИ: сирийские военные ликвидировали группу боевиков в провинции Латакия
Сирийские военные ликвидировали группу боевиков, пробравшихся на позиции армии на севере провинции Латакия, в плен захвачен один террорист, сообщило агентство... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T00:38
2022-12-09T00:38
2022-12-09T00:38
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КАИР, 9 дек – РИА Новости. Сирийские военные ликвидировали группу боевиков, пробравшихся на позиции армии на севере провинции Латакия, в плен захвачен один террорист, сообщило агентство SANA."Наши войска смогли утром четверга установить засаду для боевиков террористической группировки, проникших в направлении наших передовых позиций на севере провинции Латакия. Убиты двое боевиков, ранены еще двое, в плен взят один боевик", - сообщил агентству местный военный источник.Захваченный в плен боевик заявил, что ячейка входила в состав группировки "Первая береговая дивизия".Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.* Запрещенная в России террористическая организация.
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в мире, сирия, латакия (город), россия
В мире, Сирия, Латакия (город), Россия
СМИ: сирийские военные ликвидировали группу боевиков в провинции Латакия
SANA: сирийские военные ликвидировали двух боевиков на севере провинции Латакия