https://ria.ru/20221209/latakiya-1837357411.html

СМИ: сирийские военные ликвидировали группу боевиков в провинции Латакия

СМИ: сирийские военные ликвидировали группу боевиков в провинции Латакия - РИА Новости, 09.12.2022

СМИ: сирийские военные ликвидировали группу боевиков в провинции Латакия

Сирийские военные ликвидировали группу боевиков, пробравшихся на позиции армии на севере провинции Латакия, в плен захвачен один террорист, сообщило агентство... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T00:38

2022-12-09T00:38

2022-12-09T00:38

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КАИР, 9 дек – РИА Новости. Сирийские военные ликвидировали группу боевиков, пробравшихся на позиции армии на севере провинции Латакия, в плен захвачен один террорист, сообщило агентство SANA."Наши войска смогли утром четверга установить засаду для боевиков террористической группировки, проникших в направлении наших передовых позиций на севере провинции Латакия. Убиты двое боевиков, ранены еще двое, в плен взят один боевик", - сообщил агентству местный военный источник.Захваченный в плен боевик заявил, что ячейка входила в состав группировки "Первая береговая дивизия".Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20220808/siriya-1808184357.html

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в мире, сирия, латакия (город), россия