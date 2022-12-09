https://ria.ru/20221209/kurs-1837323725.html
Овчинский: МТШ и "Станкин" открыли прикладной курс аддитивных технологий
Овчинский: МТШ и "Станкин" открыли прикладной курс аддитивных технологий - РИА Новости, 09.12.2022
Овчинский: МТШ и "Станкин" открыли прикладной курс аддитивных технологий
Московская техническая школа (МТШ) и МГТУ "Станкин" запустили специальный обучающий курс в области аддитивного производства, сообщил руководитель городского... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T07:13
2022-12-09T07:13
2022-12-09T07:13
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
технологии
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Московская техническая школа (МТШ) и МГТУ "Станкин" запустили специальный обучающий курс в области аддитивного производства, сообщил руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский."Все программы Московской технической школы по направлению "Аддитивные технологии" построены так, чтобы охватить самые актуальные потребности московских компаний в сфере высоких технологий. Слушатели курса, разработанного совместно с экспертами МГТУ "Станкин", смогут узнать не только о современных технологиях аддитивного производства, но и поработать на промышленном 3D-оборудовании. Также им предстоит освоить разработку программы управления для печати изделий с помощью лазерной установки", - рассказал глава департамента.Курс имеет выраженную практическую направленность – занятия проводятся в инновационных лабораториях на современном оборудовании: установках для селективного лазерного и электронно-лучевого плавления, 3D-принтерах для печати объемных изделий из термопластичных и композиционных материалов.Отмечается, что курс "Аддитивное производство" позволит обучать инженеров-технологов для нужд высокотехнологичных отраслей, в особенности, авиа- и ракетостроения."Особый упор в программе сделан на практические занятия с использованием потенциала уникального станочного парка МГТУ "Станкин". В том числе, в области термообработки изделий и механической обработки ответственных поверхностей", - отметил руководитель программы, заведующий кафедрой высокоэффективных технологий "Станкина" Сергей Григорьев.По итогам аттестации студенты МТШ получат удостоверение о повышении квалификации.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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владислав овчинский, технологии
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Владислав Овчинский, Технологии
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Московская техническая школа (МТШ) и МГТУ "Станкин" запустили специальный обучающий курс в области аддитивного производства, сообщил руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.
"Все программы Московской технической школы по направлению "Аддитивные технологии" построены так, чтобы охватить самые актуальные потребности московских компаний в сфере высоких технологий. Слушатели курса, разработанного совместно с экспертами МГТУ "Станкин"
, смогут узнать не только о современных технологиях аддитивного производства, но и поработать на промышленном 3D-оборудовании. Также им предстоит освоить разработку программы управления для печати изделий с помощью лазерной установки", - рассказал глава департамента.
Курс имеет выраженную практическую направленность – занятия проводятся в инновационных лабораториях на современном оборудовании: установках для селективного лазерного и электронно-лучевого плавления, 3D-принтерах для печати объемных изделий из термопластичных и композиционных материалов.
Отмечается, что курс "Аддитивное производство" позволит обучать инженеров-технологов для нужд высокотехнологичных отраслей, в особенности, авиа- и ракетостроения.
"Особый упор в программе сделан на практические занятия с использованием потенциала уникального станочного парка МГТУ "Станкин". В том числе, в области термообработки изделий и механической обработки ответственных поверхностей", - отметил руководитель программы, заведующий кафедрой высокоэффективных технологий "Станкина" Сергей Григорьев.
По итогам аттестации студенты МТШ получат удостоверение о повышении квалификации.