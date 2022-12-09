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Россиянам рассказали, когда банк заставит вернуть кредит досрочно
Россиянам рассказали, когда банк заставит вернуть кредит досрочно - РИА Новости, 09.12.2022
Россиянам рассказали, когда банк заставит вернуть кредит досрочно
В некоторых случаях кредитная организация может потребовать вернуть выданные в долг деньги раньше положенного срока. Обычно это связано с серьезными нарушениями РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T01:16
2022-12-09T01:16
2022-12-09T01:16
экономика
кредит
россия
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. В некоторых случаях кредитная организация может потребовать вернуть выданные в долг деньги раньше положенного срока. Обычно это связано с серьезными нарушениями со стороны заемщика, рассказал агентству "Прайм" и. о. генерального директора Объединенного Кредитного Бюро Николай Мясников.По словам эксперта, речь идет о неисполнении обязательств по договору кредитования – например, длительная просрочка (120 дней и более), нецелевое использование денег или неисполнение обязанностей по страхованию свыше 30 дней.Тем не менее, банк обязан уведомить заемщика о своем решении и предоставить ему разумный срок для погашения кредита, подчеркнул Мясников. Он также отметил, что при продаже долга новый кредитор не имеет права требовать его досрочного погашения, если заемщик соблюдает условия договора.
https://realty.ria.ru/20221130/kredit-1835378918.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, кредит, россия
Экономика, Кредит, Россия
Россиянам рассказали, когда банк заставит вернуть кредит досрочно
Эксперт Мясников: банк может потребовать от заемщика досрочно вернуть кредит