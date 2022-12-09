Рейтинг@Mail.ru
Россиянам рассказали, когда банк заставит вернуть кредит досрочно - РИА Новости, 09.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221209/kredit-1837358655.html
Россиянам рассказали, когда банк заставит вернуть кредит досрочно
Россиянам рассказали, когда банк заставит вернуть кредит досрочно - РИА Новости, 09.12.2022
Россиянам рассказали, когда банк заставит вернуть кредит досрочно
В некоторых случаях кредитная организация может потребовать вернуть выданные в долг деньги раньше положенного срока. Обычно это связано с серьезными нарушениями РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T01:16
2022-12-09T01:16
экономика
кредит
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151504/10/1515041031_40:279:1873:1310_1920x0_80_0_0_7bba23ff75d76c5e091ffd090b5c25c3.jpg
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. В некоторых случаях кредитная организация может потребовать вернуть выданные в долг деньги раньше положенного срока. Обычно это связано с серьезными нарушениями со стороны заемщика, рассказал агентству "Прайм" и. о. генерального директора Объединенного Кредитного Бюро Николай Мясников.По словам эксперта, речь идет о неисполнении обязательств по договору кредитования – например, длительная просрочка (120 дней и более), нецелевое использование денег или неисполнение обязанностей по страхованию свыше 30 дней.Тем не менее, банк обязан уведомить заемщика о своем решении и предоставить ему разумный срок для погашения кредита, подчеркнул Мясников. Он также отметил, что при продаже долга новый кредитор не имеет права требовать его досрочного погашения, если заемщик соблюдает условия договора.
https://realty.ria.ru/20221130/kredit-1835378918.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алексей Калабанов
Алексей Калабанов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151504/10/1515041031_906:490:2000:1310_1920x0_80_0_0_9db7a3785c0e6ed8d6cde18fb0af8ef3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, кредит, россия
Экономика, Кредит, Россия
01:16 09.12.2022
 
Россиянам рассказали, когда банк заставит вернуть кредит досрочно

Эксперт Мясников: банк может потребовать от заемщика досрочно вернуть кредит

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в медиабанкОтделение банка
Отделение банка - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Отделение банка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. В некоторых случаях кредитная организация может потребовать вернуть выданные в долг деньги раньше положенного срока. Обычно это связано с серьезными нарушениями со стороны заемщика, рассказал агентству "Прайм" и. о. генерального директора Объединенного Кредитного Бюро Николай Мясников.
По словам эксперта, речь идет о неисполнении обязательств по договору кредитования – например, длительная просрочка (120 дней и более), нецелевое использование денег или неисполнение обязанностей по страхованию свыше 30 дней.
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
30 ноября, 18:17
ЦБ рекомендует банкам реструктуризировать кредиты заемщиков до конца 2023 г
Тем не менее, банк обязан уведомить заемщика о своем решении и предоставить ему разумный срок для погашения кредита, подчеркнул Мясников. Он также отметил, что при продаже долга новый кредитор не имеет права требовать его досрочного погашения, если заемщик соблюдает условия договора.
 
ЭкономикаКредитРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала