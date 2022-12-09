https://ria.ru/20221209/kosovo-1837362464.html

В Косово заявили о необходимости усиления полиции на севере края

В Косово заявили о необходимости усиления полиции на севере края - РИА Новости, 09.12.2022

В Косово заявили о необходимости усиления полиции на севере края

Министр внутренних дел самопровозглашенной республики Косово Джеляль Свечля заявил, что усиленное присутствие полиции на населенном сербами севере края... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T02:32

2022-12-09T02:32

2022-12-09T02:32

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БЕЛГРАД, 9 дек – РИА Новости. Министр внутренних дел самопровозглашенной республики Косово Джеляль Свечля заявил, что усиленное присутствие полиции на населенном сербами севере края необходимо для обеспечения безопасности.Директор Канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович в ночь на пятницу заявил, что косовский "премьер" Альбин Курти "продолжает проводить акции для оккупации населенного сербами севера края". По данным Петковича около 350 косовских полицейских, как патрульных в бронежилетах, так и спецназовцев ROSU с автоматическим оружием около 20.30 (22.30 мск) вошли на север КиМ из направления южной Косовска-Митровицы и блокировали северную Косовска-Митровицу, разместившись в частях города с этнически смешанным населением."В последние дни, после последовательных вооруженных нападений на полицейских и граждан на севере, увеличение присутствия полиции считается необходимым для обеспечения безопасности всех граждан", - написал Свечля в соцсетях и призвал граждан сохранять спокойствие и сотрудничать с полицией.Директор Канцелярии по Косово и Метохии при сербском кабмине заявил в ночь на пятницу, что руководство Сербии рассмотрит возможность возвращения до 1 тысячи сотрудников своих сил безопасности в Косово и Метохию согласно резолюции 1244 Совбеза ООН из-за спорных шагов Приштины.

https://ria.ru/20221209/kosovo-1837361235.html

косово

сербия

косовска-митровица

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в мире, альбин курти, косово, сербия, косовска-митровица, оон