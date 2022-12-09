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В Косово заявили о необходимости усиления полиции на севере края - РИА Новости, 09.12.2022
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В Косово заявили о необходимости усиления полиции на севере края
В Косово заявили о необходимости усиления полиции на севере края - РИА Новости, 09.12.2022
В Косово заявили о необходимости усиления полиции на севере края
Министр внутренних дел самопровозглашенной республики Косово Джеляль Свечля заявил, что усиленное присутствие полиции на населенном сербами севере края... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T02:32
2022-12-09T02:32
в мире
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БЕЛГРАД, 9 дек – РИА Новости. Министр внутренних дел самопровозглашенной республики Косово Джеляль Свечля заявил, что усиленное присутствие полиции на населенном сербами севере края необходимо для обеспечения безопасности.Директор Канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович в ночь на пятницу заявил, что косовский "премьер" Альбин Курти "продолжает проводить акции для оккупации населенного сербами севера края". По данным Петковича около 350 косовских полицейских, как патрульных в бронежилетах, так и спецназовцев ROSU с автоматическим оружием около 20.30 (22.30 мск) вошли на север КиМ из направления южной Косовска-Митровицы и блокировали северную Косовска-Митровицу, разместившись в частях города с этнически смешанным населением."В последние дни, после последовательных вооруженных нападений на полицейских и граждан на севере, увеличение присутствия полиции считается необходимым для обеспечения безопасности всех граждан", - написал Свечля в соцсетях и призвал граждан сохранять спокойствие и сотрудничать с полицией.Директор Канцелярии по Косово и Метохии при сербском кабмине заявил в ночь на пятницу, что руководство Сербии рассмотрит возможность возвращения до 1 тысячи сотрудников своих сил безопасности в Косово и Метохию согласно резолюции 1244 Совбеза ООН из-за спорных шагов Приштины.
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в мире, альбин курти, косово, сербия, косовска-митровица, оон
В мире, Альбин Курти, Косово, Сербия, Косовска-Митровица, ООН
02:32 09.12.2022
 
В Косово заявили о необходимости усиления полиции на севере края

Глава МВД самопровозглашенного Косово Свечля: усиление полиции на севере края необходимо

© РИА Новости / Марко Кужавич / Перейти в медиабанкНашивка с изображением герба самопровозглашенной Республики Косово на форме сотрудника полиции
Нашивка с изображением герба самопровозглашенной Республики Косово на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Марко Кужавич
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Нашивка с изображением герба самопровозглашенной Республики Косово на форме сотрудника полиции. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 9 дек – РИА Новости. Министр внутренних дел самопровозглашенной республики Косово Джеляль Свечля заявил, что усиленное присутствие полиции на населенном сербами севере края необходимо для обеспечения безопасности.
Директор Канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович в ночь на пятницу заявил, что косовский "премьер" Альбин Курти "продолжает проводить акции для оккупации населенного сербами севера края". По данным Петковича около 350 косовских полицейских, как патрульных в бронежилетах, так и спецназовцев ROSU с автоматическим оружием около 20.30 (22.30 мск) вошли на север КиМ из направления южной Косовска-Митровицы и блокировали северную Косовска-Митровицу, разместившись в частях города с этнически смешанным населением.
"В последние дни, после последовательных вооруженных нападений на полицейских и граждан на севере, увеличение присутствия полиции считается необходимым для обеспечения безопасности всех граждан", - написал Свечля в соцсетях и призвал граждан сохранять спокойствие и сотрудничать с полицией.
Директор Канцелярии по Косово и Метохии при сербском кабмине заявил в ночь на пятницу, что руководство Сербии рассмотрит возможность возвращения до 1 тысячи сотрудников своих сил безопасности в Косово и Метохию согласно резолюции 1244 Совбеза ООН из-за спорных шагов Приштины.
Сотрудники полиции Сербии - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
01:59
В Сербии рассмотрят возможность возвращения силовиков в Косово
 
В миреАльбин КуртиКосовоСербияКосовска-МитровицаООН
 
 
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