В Косово заявили о необходимости усиления полиции на севере края
Глава МВД самопровозглашенного Косово Свечля: усиление полиции на севере края необходимо
© РИА Новости / Марко Кужавич / Перейти в медиабанкНашивка с изображением герба самопровозглашенной Республики Косово на форме сотрудника полиции
Нашивка с изображением герба самопровозглашенной Республики Косово на форме сотрудника полиции. Архивное фото
БЕЛГРАД, 9 дек – РИА Новости. Министр внутренних дел самопровозглашенной республики Косово Джеляль Свечля заявил, что усиленное присутствие полиции на населенном сербами севере края необходимо для обеспечения безопасности.
Директор Канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович в ночь на пятницу заявил, что косовский "премьер" Альбин Курти "продолжает проводить акции для оккупации населенного сербами севера края". По данным Петковича около 350 косовских полицейских, как патрульных в бронежилетах, так и спецназовцев ROSU с автоматическим оружием около 20.30 (22.30 мск) вошли на север КиМ из направления южной Косовска-Митровицы и блокировали северную Косовска-Митровицу, разместившись в частях города с этнически смешанным населением.
"В последние дни, после последовательных вооруженных нападений на полицейских и граждан на севере, увеличение присутствия полиции считается необходимым для обеспечения безопасности всех граждан", - написал Свечля в соцсетях и призвал граждан сохранять спокойствие и сотрудничать с полицией.
Директор Канцелярии по Косово и Метохии при сербском кабмине заявил в ночь на пятницу, что руководство Сербии рассмотрит возможность возвращения до 1 тысячи сотрудников своих сил безопасности в Косово и Метохию согласно резолюции 1244 Совбеза ООН из-за спорных шагов Приштины.