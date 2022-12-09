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В Сербии рассмотрят возможность возвращения силовиков в Косово - РИА Новости, 09.12.2022
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В Сербии рассмотрят возможность возвращения силовиков в Косово
В Сербии рассмотрят возможность возвращения силовиков в Косово - РИА Новости, 09.12.2022
В Сербии рассмотрят возможность возвращения силовиков в Косово
Руководство Сербии рассмотрит возможность возвращения до 1 тысячи сотрудников своих сил безопасности в Косово и Метохию согласно резолюции 1244 Совбеза ООН... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T01:59
2022-12-09T01:59
в мире
альбин курти
александр вучич
косово
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косовска-митровица
оон
нато
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БЕЛГРАД, 9 дек – РИА Новости. Руководство Сербии рассмотрит возможность возвращения до 1 тысячи сотрудников своих сил безопасности в Косово и Метохию согласно резолюции 1244 Совбеза ООН из-за спорных шагов Приштины, заявил директор Канцелярии по Косово и Метохии (КиМ) при правительстве Сербии Петар Петкович на внеочередной пресс-конференции.В ночь на пятницу он сообщил, что косовский "премьер" Альбин Курти продолжает проводить акции для "оккупации населенного сербами севера края". По данным Петковича, около 350 косовских полицейских, как патрульных в бронежилетах, так и спецназовцев ROSU с автоматическим оружием, около 20.30 (22.30 мск) вошли на север КиМ из направления южной Косовска-Митровицы и блокировали северную Косовска-Митровицу, разместившись в частях города с этнически смешанным населением."Белград рассмотрит в соответствии с резолюцией 1244 Совбеза ООН возвращение до 1 тысячи наших сил безопасности на территорию Косово и Метохии… Президент Александр Вучич много раз уже повторил, что больше никогда не произойдет погромов. Мне кажется, это недостаточно хорошо поняли на Западе те, кто должны вразумить Приштину", - заявил Петкович.Он ранее напомнил, что в среду бронированный автомобили миссии НАТО KFOR, а в четверг спецподразделения косовской полиции ROSU "случайно" парковались во дворе сербского детского сада в поселке Лепосавич на севере края, чем встревожили детей и родителей.
https://ria.ru/20221209/kosovo-1837360145.html
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в мире, альбин курти, александр вучич, косово, сербия, косовска-митровица, оон, нато
В мире, Альбин Курти, Александр Вучич, Косово, Сербия, Косовска-Митровица, ООН, НАТО
01:59 09.12.2022
 
В Сербии рассмотрят возможность возвращения силовиков в Косово

Директор канцелярии Петкович: Белград подумает о возвращении до тысячи силовиков в Косово

© AP Photo / Darko VojinovicСотрудники полиции Сербии
Сотрудники полиции Сербии - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© AP Photo / Darko Vojinovic
Сотрудники полиции Сербии. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 9 дек – РИА Новости. Руководство Сербии рассмотрит возможность возвращения до 1 тысячи сотрудников своих сил безопасности в Косово и Метохию согласно резолюции 1244 Совбеза ООН из-за спорных шагов Приштины, заявил директор Канцелярии по Косово и Метохии (КиМ) при правительстве Сербии Петар Петкович на внеочередной пресс-конференции.
В ночь на пятницу он сообщил, что косовский "премьер" Альбин Курти продолжает проводить акции для "оккупации населенного сербами севера края". По данным Петковича, около 350 косовских полицейских, как патрульных в бронежилетах, так и спецназовцев ROSU с автоматическим оружием, около 20.30 (22.30 мск) вошли на север КиМ из направления южной Косовска-Митровицы и блокировали северную Косовска-Митровицу, разместившись в частях города с этнически смешанным населением.
"Белград рассмотрит в соответствии с резолюцией 1244 Совбеза ООН возвращение до 1 тысячи наших сил безопасности на территорию Косово и Метохии… Президент Александр Вучич много раз уже повторил, что больше никогда не произойдет погромов. Мне кажется, это недостаточно хорошо поняли на Западе те, кто должны вразумить Приштину", - заявил Петкович.
Он ранее напомнил, что в среду бронированный автомобили миссии НАТО KFOR, а в четверг спецподразделения косовской полиции ROSU "случайно" парковались во дворе сербского детского сада в поселке Лепосавич на севере края, чем встревожили детей и родителей.
Сотрудники полиции Косово - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
01:48
Сербские власти обвинили "премьера" Косово в попытке оккупации севера края
 
В миреАльбин КуртиАлександр ВучичКосовоСербияКосовска-МитровицаООННАТО
 
 
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