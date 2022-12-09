https://ria.ru/20221209/kosovo-1837361235.html

В Сербии рассмотрят возможность возвращения силовиков в Косово

В Сербии рассмотрят возможность возвращения силовиков в Косово - РИА Новости, 09.12.2022

В Сербии рассмотрят возможность возвращения силовиков в Косово

Руководство Сербии рассмотрит возможность возвращения до 1 тысячи сотрудников своих сил безопасности в Косово и Метохию согласно резолюции 1244 Совбеза ООН... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T01:59

2022-12-09T01:59

2022-12-09T01:59

в мире

альбин курти

александр вучич

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нато

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БЕЛГРАД, 9 дек – РИА Новости. Руководство Сербии рассмотрит возможность возвращения до 1 тысячи сотрудников своих сил безопасности в Косово и Метохию согласно резолюции 1244 Совбеза ООН из-за спорных шагов Приштины, заявил директор Канцелярии по Косово и Метохии (КиМ) при правительстве Сербии Петар Петкович на внеочередной пресс-конференции.В ночь на пятницу он сообщил, что косовский "премьер" Альбин Курти продолжает проводить акции для "оккупации населенного сербами севера края". По данным Петковича, около 350 косовских полицейских, как патрульных в бронежилетах, так и спецназовцев ROSU с автоматическим оружием, около 20.30 (22.30 мск) вошли на север КиМ из направления южной Косовска-Митровицы и блокировали северную Косовска-Митровицу, разместившись в частях города с этнически смешанным населением."Белград рассмотрит в соответствии с резолюцией 1244 Совбеза ООН возвращение до 1 тысячи наших сил безопасности на территорию Косово и Метохии… Президент Александр Вучич много раз уже повторил, что больше никогда не произойдет погромов. Мне кажется, это недостаточно хорошо поняли на Западе те, кто должны вразумить Приштину", - заявил Петкович.Он ранее напомнил, что в среду бронированный автомобили миссии НАТО KFOR, а в четверг спецподразделения косовской полиции ROSU "случайно" парковались во дворе сербского детского сада в поселке Лепосавич на севере края, чем встревожили детей и родителей.

https://ria.ru/20221209/kosovo-1837360145.html

косово

сербия

косовска-митровица

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в мире, альбин курти, александр вучич, косово, сербия, косовска-митровица, оон, нато